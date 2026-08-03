Dan Nistor a intrat în istoria Ligii 1 FOTO. A egalat recordul absolut al lui Dănciulescu! Fostul dinamovist a venit la Sf. Gheorghe pentru a-l premia

Dan Nistor (38 de ani) a bifat, luni, meciul cu numărul 515 din cariera sa în Liga 1, fiind titular în partida U Cluj – FC Botoșani.

Mijlocașul ardelenilor l-a egalat astfel pe Ionel Dănciulescu (49 de ani), deținătorul recordului de meciuri jucate în primul eșalon al fotbalului românesc.

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Înainte de partida pe care U Cluj a găzduit-o la Sf. Gheorghe, nu pe Cluj Arena, stadion indisponibil din cauza festivalului Untold, a avut loc un moment special.

Dan Nistor a egalat recordul de meciuri în Liga 1

Titular în echipa lui Cristiano Bergodi, Dan Nistor urma să înceapă meciul cu numărul 515 în Liga 1. Adică recordul deținut de Ionel Dănciulescu.

Fostul dinamovist a venit special la Sf. Gheorghe și a coborât pe gazon pentru a-l premia pe mijlocaș. Nistor a primit o placă aniversară și o minge personalizată cu chipul său și cu numărul de meciuri. Cei doi s-au îmbrățișat și s-au pozat împreună pe gazon.

Apoi, Nistor a primit și un cadou din partea clubului, un tricou cu U Cluj cu numărul 515 pe spate.

Poate doborî recordul cu UTA

Nistor va putea doborî recordul la următorul meci al ardelenilor. Acest lucru s-ar putea întâmpla pe 15 august, la partida cu UTA, când mijlocașul ar ajunge la 516 meciuri și va deveni jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria campionatului.

Și acel meci se va disputa tot la Sfântu Gheorghe, ceea ce înseamnă că locul unde Nistor l-a egalat pe Dănciulescu ar putea fi și scena pe care va scrie istorie de unul singur.

Recordul ar fi putut fi doborât chiar la finalul acestei săptămâni în fața marii rivale CFR, însă „feroviarii” au cerut amânarea partidei pentru a pregăti meciul retur cu Tromso din turul 3 preliminar al Conference League.

Clasamentul jucătorilor cu cele mai multe prezențe în Liga 1:

1-2. Ionel Dănciulescu - 515 meciuri

Dan Nistor - 515 meciuri

3. Costică Ștefănescu - 490 meciuri

4. Florea Ispir - 485 meciuri

5. Laszlo Boloni - 484 meciuri

Camora vine și el tare din urmă

Următorul jucător activ după Nistor în această ierarhie este și Mario Camora (39 de ani), portughezul naturalizat care a bifat și 10 selecții în naționala României.

Acesta a bifat deja 456 de meciuri și ocupă 9 în clasamentul all-time. Și ar putea ajunge pe podium chiar în acest sezon, în urma lui Dănciulescu și Nistor, dacă va bifa încă 34 de meciuri.

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