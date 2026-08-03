Dan Nistor a intrat în istoria Ligii 1 FOTO. A egalat recordul absolut al lui Dănciulescu! Fostul dinamovist a venit la Sf. Gheorghe pentru a-l premia +20 foto
Superliga

Dan Nistor a intrat în istoria Ligii 1 FOTO. A egalat recordul absolut al lui Dănciulescu! Fostul dinamovist a venit la Sf. Gheorghe pentru a-l premia

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 19:14
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 19:38
  • Dan Nistor (38 de ani) a bifat, luni, meciul cu numărul 515 din cariera sa în Liga 1, fiind titular în partida U Cluj – FC Botoșani.
  • Mijlocașul ardelenilor l-a egalat astfel pe Ionel Dănciulescu (49 de ani), deținătorul recordului de meciuri jucate în primul eșalon al fotbalului românesc.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înainte de partida pe care U Cluj a găzduit-o la Sf. Gheorghe, nu pe Cluj Arena, stadion indisponibil din cauza festivalului Untold, a avut loc un moment special.

Imagini triste  Conducerea, jucătorii și antrenorii de la Dinamo au fost prezenți la priveghiul lui Constantin Covaciu. Și-a făcut apariția și Alex Dobre
Citește și
Imagini triste Conducerea, jucătorii și antrenorii de la Dinamo au fost prezenți la priveghiul lui Constantin Covaciu. Și-a făcut apariția și Alex Dobre
Citește mai mult
Imagini triste  Conducerea, jucătorii și antrenorii de la Dinamo au fost prezenți la priveghiul lui Constantin Covaciu. Și-a făcut apariția și Alex Dobre

Dan Nistor a egalat recordul de meciuri în Liga 1

Titular în echipa lui Cristiano Bergodi, Dan Nistor urma să înceapă meciul cu numărul 515 în Liga 1. Adică recordul deținut de Ionel Dănciulescu.

Fostul dinamovist a venit special la Sf. Gheorghe și a coborât pe gazon pentru a-l premia pe mijlocaș. Nistor a primit o placă aniversară și o minge personalizată cu chipul său și cu numărul de meciuri. Cei doi s-au îmbrățișat și s-au pozat împreună pe gazon.

Apoi, Nistor a primit și un cadou din partea clubului, un tricou cu U Cluj cu numărul 515 pe spate.

U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (16).jpg
U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (16).jpg

Galerie foto (20 imagini)

U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (1).jpg U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (2).jpg U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (3).jpg U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (4).jpg U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Poate doborî recordul cu UTA

Nistor va putea doborî recordul la următorul meci al ardelenilor. Acest lucru s-ar putea întâmpla pe 15 august, la partida cu UTA, când mijlocașul ar ajunge la 516 meciuri și va deveni jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria campionatului.

Și acel meci se va disputa tot la Sfântu Gheorghe, ceea ce înseamnă că locul unde Nistor l-a egalat pe Dănciulescu ar putea fi și scena pe care va scrie istorie de unul singur.

Recordul ar fi putut fi doborât chiar la finalul acestei săptămâni în fața marii rivale CFR, însă „feroviarii” au cerut amânarea partidei pentru a pregăti meciul retur cu Tromso din turul 3 preliminar al Conference League.

Clasamentul jucătorilor cu cele mai multe prezențe în Liga 1:

  • 1-2. Ionel Dănciulescu - 515 meciuri
  • Dan Nistor - 515 meciuri
  • 3. Costică Ștefănescu - 490 meciuri
  • 4. Florea Ispir - 485 meciuri
  • 5. Laszlo Boloni - 484 meciuri

Camora vine și el tare din urmă

Următorul jucător activ după Nistor în această ierarhie este și Mario Camora (39 de ani), portughezul naturalizat care a bifat și 10 selecții în naționala României.

Acesta a bifat deja 456 de meciuri și ocupă 9 în clasamentul all-time. Și ar putea ajunge pe podium chiar în acest sezon, în urma lui Dănciulescu și Nistor, dacă va bifa încă 34 de meciuri.

Citește și

FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Superliga
23:31
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
„Doamna Lasconi să nu se mire” Soția lui Constantin Covaciu, acuzații la adresa primăriței din Câmpulung: „A zis că ne dă asigurarea firmei și nu a adus-o”
Diverse
18:31
„Doamna Lasconi să nu se mire” Soția lui Constantin Covaciu, acuzații la adresa primăriței din Câmpulung: „A zis că ne dă asigurarea firmei și nu a adus-o”
Citește mai mult
„Doamna Lasconi să nu se mire” Soția lui Constantin Covaciu, acuzații la adresa primăriței din Câmpulung: „A zis că ne dă asigurarea firmei și nu a adus-o”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Ionel Danciulescu u cluj meciuri Dan Nistor record sepsi
Știrile zilei din sport
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Superliga
00:05
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Citește mai mult
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Superliga
03.08
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Conference League
03.08
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Citește mai mult
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Campionate
03.08
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Citește mai mult
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:13
Ferran Torres rupe tăcerea FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul lui Donald Trump: „A fost amuzant”
Ferran Torres rupe tăcerea FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul lui Donald Trump: „A fost amuzant”
10:00
Cătălin Tolontan Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cătălin Tolontan Nu clădiri pierdem, ci oameni
10:38
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
10:15
FCSB vrea să-l vândă pe Bîrligea Negocieri în secret pentru atacant: „Două oferte am avut. Să vedem dacă îl mai vor”. Ce sumă a cerut Becali
FCSB vrea să-l vândă pe Bîrligea Negocieri în secret pentru atacant: „Două oferte am avut. Să vedem dacă îl mai vor”. Ce sumă a cerut Becali
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Top stiri
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Nationala
03.08
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Citește mai mult
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Superliga
03.08
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește mai mult
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Media
03.08
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Citește mai mult
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică
B365
03.08
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică
Citește mai mult
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 18 rapid 11 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share