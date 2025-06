„Mă simt cu 10 ani mai tânăr” Dan Nistor, despre secretul longevității : „Fotbalul te răsplătește dacă ești corect”

Dan Nistor (37 de ani), veteranul celor de la Universitatea Cluj, nu se gândește la retragere și spune că se simte mai tânăr decât vârsta din buletin.

Mijlocașul a vorbit și despre sfaturile pe care le oferă colegilor mai tineri.

Dan Nistor: „Mă simt cu 10 ani mai tânăr”

Nistor a vorbit despre condiția sa fizică la 37 de ani și a menționat că vârsta sa biologică este cu 10 ani mai mică decât cea din buletin.

„Mă simt foarte bine. Sunt de acord că nu e nivel foarte ridicat, dar cred că la vârsta asta și eu, și Alex (n.r. Chipciu) putem să ajutăm echipa.

Când simt că nu mai pot, eu voi ridica mâna. Nu vreau să mă fac de râs. Ca să-ți răspund la întrebare, mă simt ca la 27 de ani să zicem. Cu 10 ani mai puțin decât am.

Eu am norocul că nici nu mă îngraș. Dar, în fiecare zi dorm o oră și jumătate, la prânz. Am mai băut câte un șpriț, dar rar, doar în vacanțe.

Chiar am fost acum cu soția în vacanță și am băut un șpriț și am zis: «Gata, pauză de 6 luni! Ținând cont că am făcut vacanța cu soția și copilul, am băut 2-3 pahare de vin. Nu pot să beau singur, de nebun, așa», a declarat Dan Nistor, pentru prosport.ro.

Dan Nistor: „ M-am apucat de Școala de antrenori”

Veteranul „studenților” a declarat că și-ar dori să înceapă o carieră în antrenorat și a început cursurile Școlii de antrenori:

„Deja m-am apucat de școala de antrenori. Am licența C, fac licența B. Din păcate, aici, la noi, nu pot să fac B-ul și A-ul în același timp, dacă voi continua să joc. O să merg în Moldova să-mi fac A-ul și Pro-ul”.

Întrebat despre sfaturile pe care le oferă tinerilor de la echipă, Nistor a spus:

„Atât eu cât și Alex (n.r. Chipciu) avem o responsabilitate mare. Practic, dacă se întâmplă ceva rău în vestiar Chipciu și Nistor sunt de vină. Suntem cei mai importanți și experimentați jucători, cu cele mai multe meciuri jucate.

Este o responsabilitate foarte mare. Eu le spun mereu că am fost paznic la hotel, la 19 ani ani și că ei au șansa ca după ce împlinesc 30 și ceva de ani nu mai trebuie să meargă la muncă.

Ei vor de la 17 ani să ia 4.000, 5.000 de euro, dacă se poate. Nu înțeleg că partea financiară va veni. Este imposibil ca Dumnezeu să nu te răsplătească dacă ești corect cu munca ta.

Le-am dat exemplul meu. Fotbalul te răsplătește dacă ești corect”.

