Dan Petrescu surprinde Mesajul transmis înainte de meciul decisiv dintre Auda și FCSB: „Nu ar fi o rușine”

Dan Petrescu (58 de ani) consideră că FCSB poate să treacă de Auda și să se califice în turul 3 preliminar din Conference League, însă a făcut și o declarație surprinzătoare.

Auda - FCSB se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

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În meciul tur din Ghencea, Auda a produs marea surpriză și a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2. Echipa lui Marius Baciu va încerca să întoarcă scorul în Letonia, acolo unde o așteaptă un duel dificil.

Dan Petrescu: „Eu zic că FCSB poate să se califice”

Dan Petrescu a fost prezent la turul din Ghencea și a rămas impresionat de jucătorii celor de la Auda.

Din acest motiv, antrenorul consideră că o potențială eliminare suferită de FCSB nu ar putea fi catalogată drept o „rușine”.

„Eu zic că FCSB poate să se califice, am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică, eu așa o văd” , a declarat Dan Petrescu, conform sport.ro.

FCSB nu se va putea baza la acest meci pe Ofri Arad, Siyabonga Ngezana și David Miculescu, jucători care sunt accidentați și nu au făcut deplasarea în Letonia.

În schimb, din lotul roș-albaștrilor va face parte pentru prima oară fundașul central Dylan Batubinsika, transferat în această vară.

Dacă va trece de Auda, FCSB va da peste învingătoarea dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo City (Albania), care au remizat în tur, 1-1.

FOTO: FCSB - Auda, scor 2-3, în manșa tur

Odată cu începerea noului sezon din Superliga, Dan Petrescu și-a făcut apariția pe stadion la meciurile FC Voluntari - FC Botoșani (2-2) și FCSB - FC Argeș (0-2). Tehnicianul a fost surprins alături de fiica sa cea mică, Jennifer (17 ani).

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