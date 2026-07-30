Coelho i-a enervat pe olteni Conducerea Craiovei a răbufnit! Reproșul făcut antrenorului: „Ne credem mai buni decât suntem”

U Craiova - Levski 2-2 (2-3 la general).Pavel Badea (59 de ani), președintele grupării din Bănie, a avut o reacție dură după eliminarea din Liga Campionilor.

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Campioana României a primit două goluri în primele 16 minute ale partidei din Bănie, dar a restabilit egalitatea după reușitele lui Bancu și Rus.

Oltenii nu au mai reușit să înscrie un gol, care ar fi trimis meciul în prelungiri, și au părăsit prematur UCL.

U Craiova - Levski 2-3 la general. Pavel Badea: „Nu aș fi riscat să nu folosesc cea mai bună echipă împotriva lui Dinamo”

Pavel Badea l-a criticat pe Filipe Coelho pentru decizia de a menaja titularii în meciul cu Dinamo, pierdut de Craiova cu 1-5, în etapa a doua din Liga 1.

„Noi avem pretenții de echipă mare. Când joci miercuri și sâmbătă, parcă nu aș fi riscat să nu folosesc cea mai bună echipă împotriva lui Dinamo, chiar dacă urma meciul cu Levski.

Mai ales că oltenii au o rivalitate puternică cu Dinamo, FCSB și Rapid, adversarii tradiționali. Nu știu cât de bine este Filipe informat despre această rivalitate , dar noi am simțit o mare tristețe după înfrângerea clară cu Dinamo.

Investițiile pe care le-am făcut noi le-au făcut și cei de la Levski. Au fost o echipă mai bună, dar am fost acolo, aproape. Cred că și factorul șansă a contat foarte mult, însă noi nu am jucat la nivelul pe care l-am arătat în sezonul trecut din campionat.

Dezamăgirea este foarte mare. Aveam așteptări mari. Este o mare decepție”, a declarat Pavel Badea, conform digisport.ro.

Întrebat dacă Filipe Coelho este vinovat pentru eliminarea din Liga Campionilor, Pavel Badea a răspuns:

„Este în aceeași măsură răspunzător ca și echipa. Toți câștigăm, toți pierdem. Tu ești cel care a ales echipa, cel care a decis ca, la meciul cu Dinamo, să introducă o a doua formulă de echipă.

Totuși, să schimbi două echipe, una pentru campionat și una pentru cupele europene, este un lucru pe care lotul nu îl permite. Cred că ne credem mai buni decât suntem. Acesta este nivelul.

În prima manșă, echipele românești nu au avut rezultate extraordinare. Să sperăm că celelalte echipe se vor califica, pentru că, dacă nu acumulăm puncte, nu putem progresa”, a mai declarat Badea.

U Craiova își va continua aventura europeană în turul trei din Europa League, unde va da peste KuPS Kuopio, campioana ultimelor două ediții din Finlanda.

Pavel Badea: „Nu mă așteptam să începem în felul acesta”

Pavel Badea a vorbit și despre începutul slab de meci pe care l-a avut Craiova, când Levski a marcat prin Everton Bala ('13) și Aldair Neves ('16).

„Am început foarte slab. Nu mă așteptam să începem în felul acesta.

Per total, echipa a încercat, deși am avut câțiva jucători care nu au fost la nivelul lor maxim. Mă refer la Baiaram și Mora, de la care așteptam un plus pe benzi, pentru că de acolo vin ocaziile.

Nici cei intrați pe parcurs nu au adus nimic: Tavares, Băluță și Etim. Nu au împins echipa spre victorie”.

Am auzit și eu de cele 7 milioane, de astfel de informații. Când va fi o ofertă importantă, ea va fi făcută publică și se va lua o decizie. Nu avem certitudinea că el se va transfera, de aceea îi recomand să se concentreze pe meciurile Craiovei, pentru că doar așa are șanse să facă pasul către un transfer. Pavel Badea, despre potențiala plecare a lui Ștefan Baiaram de la Craiova

Oficialul oltenilor a vorbit și despre jucătorii transferați vara aceasta la Craiova, care încă nu au reușit să se impună.

„Și eu am aceeași părere. Jucătorii veniți în această vară nu au adus niciun plus, dar trebuie să avem răbdare cu ei.

Avem doi jucători foarte importanți accidentați: Romanchuk, iar astăzi (n.r. miercuri) s-a văzut cât de important este, plus Assad, care ne-a scos din multe momente dificile sezonul trecut.

Atacanții sunt cei care trebuie să marcheze, însă acum, la noi, au înscris fundașii”.

FOTO. Golurile marcate de Nicușor Bancu și Adrian Rus în Craiova - Levski 2-2

Pentru U Craiova urmează meciul cu Petrolul de sâmbătă, de la ora 21:30, din etapa #3 din Liga 1, care va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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