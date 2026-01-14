Gest special pentru Dan Petrescu  Ce au făcut englezii la  Chelsea - Arsenal: „M-au surprins”
Dan Petrescu
Gest special pentru Dan Petrescu Ce au făcut englezii la Chelsea - Arsenal: „M-au surprins"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 21:59
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 21:59
  • Una dintre fiicele lui Dan Petrescu (58 de ani), Beatrice-Chelsea, a fost invitată la derby-ul din semifinalele Carabao Cup, dintre Chelsea și Arsenal.
  • Meciul se joacă astăzi, cu începere de la ora 22:00, și se poate urmări în direct pe Digi Sport 1.

Dan Petrescu a evoluat pentru Chelsea în perioada 1995-2000, timp în care a strâns 208 apariții pentru formația londoneză, a marcat 23 de goluri și a oferit 20 de pase decisive.

Fiica lui Dan Petrescu, invitată la Chelsea - Arsenal

Una dintre cele trei fiice ale lui Dan Petrescu, Beatrice-Chelsea, a fost invitată să participe la semifinala din Carabao Cup dintre Chelsea și Arsenal, care va avea loc astăzi, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge.

Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj a oferit și o primă reacție după gestul englezilor.

„M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă, de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe.

Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci. Într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal.

M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg, o colegă și am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR.

I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria”, a declarat Dan Petrescu, conform sport.ro.

Beatrice Chelsea Petrescu. FOTO Facebook Beatrice Chelsea Petrescu. FOTO Facebook
Beatrice Chelsea Petrescu. FOTO Facebook

VIDEO Dan Petrescu, aplaudat de fanii lui Chelsea în 2013, la o vizită pe Stamford Bridge

5 trofee
a câștigat Dan Petrescu în tricoul lui Chelsea: Supercupa Europei (1999), Europapokal (1998), Cupa Angliei (1997, 2000), Cupa Ligii Angliei (1998)

VIDEO Dan Petrescu, decisiv într-o semifinală cu Arsenal

În sezonul 1997/1998, Dan Petrescu a reușit să înscrie pentru Chelsea în semifinala Cupei Ligii (actuala Carabao Cup), împotriva lui Arsenal.

În partida care s-a desfășurat pe 18 februarie 1998, fostul fundaș român a înscris în minutul 53 pentru Chelsea, ducând scorul la 3-0.

Acea partidă s-a încheiat cu scorul de 3-1, iar Dan Petrescu a contribuit la calificarea echipei sale în finala Carabao Cup, pe care a și câștigat-o. În tur, Arsenal câștigase cu 2-1, dar Chelsea a mers mai departe datorită scorului general de 4-3.

Formația de pe Stamford Bridge s-a impus cu 2-0 în ultimul act al competiției, împotriva clubului Middlesbrough.

De-a lungul carierei sale de jucător, Dan Petrescu a mai evoluat pentru Steaua București, Foggia, Genoa, Sheffield Wednesday, Bradford, Southampton sau FC Național.

392 de meciuri
a strâns Dan Petrescu în cariera sa. A marcat 42 de goluri și a oferit 22 de pase decisive

Din postura de antrenor, Dan Petrescu a pregătit-o ultima dată pe CFR Cluj.

Acesta a părăsit formația din Gruia la finalul lunii august 2025, după ce ardelenii au fost eliminați de Hacken (n.r. - 7-3 la general) în play-off-ul Conference League, motivul principal fiind reprezentat de problemele sale de sănătate.

