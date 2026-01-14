A renunțat la primii doi căpitani  Clubul din Ștefan cel Mare a luat o decizie surprinzătoare: „Ni se spunea că suntem jucători importanți”

CS Dinamo surprinde în perioada de pregătire din această iarnă: a reziliat contractele primilor doi căpitani ai echipei, Andrei Bobaru (25 de ani) și Vladimir Georgescu (27 de ani).

Cei doi fundași au sosit la începutul anului 2025 la CS Dinamo și au contribuit semnificativ la obținerea promovării în liga secundă, în sezonul 2024/2025.

Andrei Bobaru a fost transferat de CS Dinamo în luna martie a anului 2025, de la CSM Alexandria. În acest sezon, căpitanul echipei a evoluat în 14 partide din campionat și în 3 din Cupa României.

Fundașul central care a mai trecut pe la Metalul Buzău sau SCM Zalău a oferit și o primă reacție cu privire la decizia clubului de a-i rezilia contractul.

„M-a surprins puțin decizia lor, ținând cont că începusem pregătirea cu ei de o săptămână!

M-au surprins din cauză că eram poate cel mai important jucător din lot, căpitanul echipei, am jucat toate meciurile și m-au chemat să îmi spună că vor să reziliem contractul, că ei își doresc altceva”, a spus Andrei Bobaru, conform liga2.prosport.ro.

Pentru mine a fost o perioadă frumoasă, am reușit o promovare cu ei, o calificare în grupele Cupei României, ambele pentru prima oară în istoria clubului. M-am simțit foarte bine la acest club! Decizia le aparține și nu știu ce se dorește mai departe! Andrei Bobaru, fost jucător la CS Dinamo

Vladimir Georgescu: „Ni se spunea că suntem jucători importanți”

Vladimir Georgescu, al doilea căpitan al celor de la CS Dinamo, a fost și el surprins de hotărârea clubului, în contextul în care era un jucător de bază al echipei pregătite de Florin Bratu.

„M-a surprins decizia, având în vedere că am făcut și vizita medicală, absolut tot și a venit fix acum!

Nu mă așteptam, ținând cont că am jucat în toate meciurile, am fost integralist, am promovat, ne-am calificat prima dată în istorie în Cupa României și având o relație foarte apropiată cu toți de acolo… nu știu, m-a surprins chestia asta.

Nu mă așteptam, pentru că ni se spunea că suntem jucători importanți și putem face ceva la echipa aceasta. Îmi pare rău că se întâmplă asta și trebuie să plec”, a declarat fundașul.

Vladimir Georgescu a fost transferat de CS Dinamo tot în luna martie a anului trecut, de la CSM Alexandria, la fel ca Andrei Bobaru.

În actuala stagiune, Georgescu a evoluat în 14 meciuri din campionat și în 5 din Cupa României. De-a lungul carierei sale, fundașul stânga a mai trecut pe la Concordia Chiajna sau Daco-Getica București.

CS Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 19 în Liga 2, cu doar 12 puncte acumulate după 17 etape. Pentru formația din „Ștefan cel Mare” urmează duelul cu Sepsi, de pe 21 februarie, de la ora 11:00.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri jucate Puncte 1 Corvinul 17 43 2 Sepsi 17 36 3 FC Bihor 17 35 4 ASA Tg. Mureș 17 33 5 FC Voluntari 17 33 6 CSM Reșița 17 32 7 Chindia Târgoviște 17 30 8 Steaua 17 30 9 Metalul Buzău 17 29 10 Poli Iași 17 25 11 Concordia Chiajna 17 24 12 CS Afumați 17 24 13 FC Bacău 17 23 14 CSM Slatina 17 22 15 Ceahlăul P. Neamț 17 18 16 CSC Șelimbăr 17 16 17 Gloria Bistrița 17 16 18 CSC Dumbrăvița 17 15 19 CS Dinamo 17 12 20 Olimpia Satu Mare 17 10 21 Câmpulung 17 9 22 Tunari 17 8

