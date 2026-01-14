A renunțat la primii doi căpitani  Clubul din Ștefan cel Mare a luat o decizie surprinzătoare: „Ni se spunea că suntem jucători importanți”
Liga 2

A renunțat la primii doi căpitani Clubul din Ștefan cel Mare a luat o decizie surprinzătoare: „Ni se spunea că suntem jucători importanți”

  • CS Dinamo surprinde în perioada de pregătire din această iarnă: a reziliat contractele primilor doi căpitani ai echipei, Andrei Bobaru (25 de ani) și Vladimir Georgescu (27 de ani).

Cei doi fundași au sosit la începutul anului 2025 la CS Dinamo și au contribuit semnificativ la obținerea promovării în liga secundă, în sezonul 2024/2025.

CS Dinamo a reziliat contractele primilor doi căpitani ai echipei

Andrei Bobaru a fost transferat de CS Dinamo în luna martie a anului 2025, de la CSM Alexandria. În acest sezon, căpitanul echipei a evoluat în 14 partide din campionat și în 3 din Cupa României.

Fundașul central care a mai trecut pe la Metalul Buzău sau SCM Zalău a oferit și o primă reacție cu privire la decizia clubului de a-i rezilia contractul.

„M-a surprins puțin decizia lor, ținând cont că începusem pregătirea cu ei de o săptămână!

M-au surprins din cauză că eram poate cel mai important jucător din lot, căpitanul echipei, am jucat toate meciurile și m-au chemat să îmi spună că vor să reziliem contractul, că ei își doresc altceva”, a spus Andrei Bobaru, conform liga2.prosport.ro.

Pentru mine a fost o perioadă frumoasă, am reușit o promovare cu ei, o calificare în grupele Cupei României, ambele pentru prima oară în istoria clubului. M-am simțit foarte bine la acest club! Decizia le aparține și nu știu ce se dorește mai departe! Andrei Bobaru, fost jucător la CS Dinamo

Vladimir Georgescu: „Ni se spunea că suntem jucători importanți”

Vladimir Georgescu, al doilea căpitan al celor de la CS Dinamo, a fost și el surprins de hotărârea clubului, în contextul în care era un jucător de bază al echipei pregătite de Florin Bratu.

„M-a surprins decizia, având în vedere că am făcut și vizita medicală, absolut tot și a venit fix acum!

Nu mă așteptam, ținând cont că am jucat în toate meciurile, am fost integralist, am promovat, ne-am calificat prima dată în istorie în Cupa României și având o relație foarte apropiată cu toți de acolo… nu știu, m-a surprins chestia asta.

Nu mă așteptam, pentru că ni se spunea că suntem jucători importanți și putem face ceva la echipa aceasta. Îmi pare rău că se întâmplă asta și trebuie să plec”, a declarat fundașul.

Vladimir Georgescu a fost transferat de CS Dinamo tot în luna martie a anului trecut, de la CSM Alexandria, la fel ca Andrei Bobaru.

În actuala stagiune, Georgescu a evoluat în 14 meciuri din campionat și în 5 din Cupa României. De-a lungul carierei sale, fundașul stânga a mai trecut pe la Concordia Chiajna sau Daco-Getica București.

CS Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 19 în Liga 2, cu doar 12 puncte acumulate după 17 etape. Pentru formația din „Ștefan cel Mare” urmează duelul cu Sepsi, de pe 21 februarie, de la ora 11:00.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuri jucatePuncte
1Corvinul1743
2Sepsi1736
3FC Bihor1735
4ASA Tg. Mureș1733
5FC Voluntari1733
6CSM Reșița1732
7Chindia Târgoviște1730
8Steaua1730
9Metalul Buzău1729
10Poli Iași1725
11Concordia Chiajna1724
12CS Afumați1724
13FC Bacău1723
14CSM Slatina1722
15Ceahlăul P. Neamț1718
16CSC Șelimbăr1716
17Gloria Bistrița1716
18CSC Dumbrăvița1715
19CS Dinamo1712
20Olimpia Satu Mare1710
21Câmpulung179
22Tunari178

