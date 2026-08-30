„Ieșeam cu nasul spart” EXCLUSIV. Cum triază Dan Petrescu jucătorii la antrenamente: „N-avem decât să nu fim de acord cu el!” +19 foto
Dan Petrescu, 58 de ani, antrenează din 2002. Foto: Sports Pictures
Superliga

„Ieșeam cu nasul spart” EXCLUSIV. Cum triază Dan Petrescu jucătorii la antrenamente: „N-avem decât să nu fim de acord cu el!”

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 09:05
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 09:05
  • Florin Maxim, antrenorul Corvinului, l-a avut pe bancă în cariera de jucător pe Dan Petrescu la Sportul Studențesc. 
  • Ce spune despre antrenamentele din acea perioadă. Ce făcea Petrescu. Concluzia sa despre tehnician.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Florin Maxim, 45 de ani, cel care a resuscitat Corvinul, urcând în cinci ani din Liga 3 în Liga 1 și cucerind Cupa României când era în Liga 2, a vorbit pentru GOLAZO.ro la Deva, orașul în care locuiește. 

Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Citește și
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Citește mai mult
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”

Maxim: „La Dan Petrescu vorbesc cupele din spatele lui”

Mai ales despre Corvinul, dar nu numai atât. Printre subiecte, antrenorii de la care a învățat.

De la Carlo Ancelotti, după ce s-a lansat în noua carieră. Învățase deja multe lucruri de la Dan Petrescu în perioada când Maxim era jucător. L-a avut pe bancă la Sportul, în prima jumătate a anilor 2000.

Dan Petrescu nu a mai antrenat din august 2025 din cauza problemelor de sănătate. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dan Petrescu nu a mai antrenat din august 2025 din cauza problemelor de sănătate. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dan Petrescu nu a mai antrenat din august 2025 din cauza problemelor de sănătate. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Nu-i place că Petrescu e contestat: „Toată lumea își dă cu părerea despre Dan Petrescu, dar la Dan Petrescu vorbesc cupele din spatele lui. Acum, ce-ai vrea să spui despre el? Dacă el așa vede lucrurile și așa vede fotbalul lui, n-avem decât să nu fim de acord cu el”.

9 trofee
a cucerit Dan Petrescu în cariera de antrenor, inclusiv 5 titluri de campion al Ligii 1 cu CFR Cluj

„Dan Petrescu a fost primul antrenor mai riguros”

Dintre antrenorii cu care ai lucrat ca jucător, cine ți-a plăcut și ce ai luat de la el?

Petrescu cred că ne-a influențat pe toți jucătorii de la Sportul Studențesc. A fost primul antrenor mai riguros.

Pe Andone l-am avut înainte. A fost și el riguros, dar și un tată pentru noi. Ne ajuta cu orice boacănă pe care o făceam și prin oraș. Îl sunam la orice oră.

Nea Ando era prietenul nostru, fratele nostru. Dacă ne prindea poliția că am depășit viteza, îl sunam pe Nea Ando. Ne rezolva Nea Ando. Dacă făceam ceva, Nea Ando. A fost și riguros, dar și un prieten pentru noi.

Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva
Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva

Galerie foto (19 imagini)

Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva. Fotografii: Iosif Popescu Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva Florin Maxim, antrenorul Corvinului, dialog cu GOLAZO.ro la Deva
+19 Foto
labels.photo-gallery

Maxim: „La Petrescu, antrenamentul era o selecție naturală. Ieșeau scântei”

Petrescu?

Dan Petrescu a venit cu acele reguli. El ne-a impus cu posturile, cu abdomenele, înainte, după antrenament, să purtăm apărători la fiecare antrenament. La el, antrenamentul era o selecție naturală. A fost primul antrenor care și-a dorit doi jucători pe post și la Sportul Studențesc.

Și aveați echipă bună.

Da, fiecare dintre noi își dorea să joace. Și atunci, la antrenamente... Ieșeau scântei, efectiv. Ieșeau scântei pentru că ne doream să jucăm. De multe ori ajungi mai târziu, dar nu că voiam să te lovesc sau să-ți dau un cot în gură. Se întâmplau altfel de lucruri.

Vorbeam cu Tavi Chihaia, eram antrenori la Voluntari împreună, ne aduceam aminte de antrenamentele de la Sportul. Cum juca atacant, tot timpul proteja, avea brațele deschise. Din două în două antrenamente aveam buza spartă sau nasul spart. Nu era supărare. Eram mai permisivi unii cu ceilalți. Ne toleram.

Până la urmă și el își dorea să joace. Trebuia să deschidă brațele, înțelegeam, la meci aveam nevoie să-și deschidă brațele să protejeze o minge, să dea un gol. Și eram mai toleranți unii cu ceilalți. Acum, în antrenamente, sunt foarte sensibili.

„Permițând jocul ăsta de contact, aveai nevoie de apărători”

Încerci să le impui acest stil jucătorilor tăi sau să-i influențezi?

Niciodată nu am fost genul de om care impune. Dar mă bucur când mai au astfel de clinciuri între ei.

Eu le spun: nici nouă nu ne-a zis Petrescu să ne punem apărători. Permițând jocul ăsta de contact, aveai nevoie de apărători. Le luam câteodată și la antrenamentele de alergare, mai râdeam între noi, așa eram obișnuiți, cu apărătorile. Ni le puneam inclusiv la alergări.

Acum s-au mai schimbat un pic lucrurile și sunt mai sensibili jucătorii. Ușor, ușor, vreau să-i atrag pe cei care mi se aseamănă.

Citește și

Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Jocurile Olimpice
13:29
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Citește mai mult
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
„Și viermii vomită” Un mare scriitor, mesaj extrem împotriva „Măcelarului” acuzat de genocid, după gestul scandalos al ultrașilor Stelei Roșii
Europa League
12:04
„Și viermii vomită” Un mare scriitor, mesaj extrem împotriva „Măcelarului” acuzat de genocid, după gestul scandalos al ultrașilor Stelei Roșii
Citește mai mult
„Și viermii vomită” Un mare scriitor, mesaj extrem împotriva „Măcelarului” acuzat de genocid, după gestul scandalos al ultrașilor Stelei Roșii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
antrenor liga 1 Dan Petrescu Florin Maxim
Știrile zilei din sport
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Superliga
14:29
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Citește mai mult
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
Campionate
15:55
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
Citește mai mult
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
Liga Națiunilor
15:06
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
Citește mai mult
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Superliga
14:22
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Citește mai mult
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:55
Man, înapoi în Serie A! Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată
Man, înapoi în Serie A!  Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată
19:45
„Sunteți o rușine” VIDEO. Primire ostilă pentru Craiova în Giulești: „Nesimțiților, ați făcut țara de râs”
„Sunteți o rușine”  VIDEO. Primire ostilă pentru Craiova în Giulești: „Nesimțiților, ați făcut țara de râs”
18:20
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat 1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat  1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
19:48
„Nu iau jucători de mâna a treia” VIDEO. Stoichiță, atac la străinii din Superliga: „Compensează decât să plătești 10 proști”
„Nu iau jucători de mâna a treia” VIDEO. Stoichiță, atac la străinii din Superliga: „Compensează decât să plătești 10 proști”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
Top stiri
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Superliga
15:12
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Citește mai mult
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Superliga
12:17
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Citește mai mult
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
Superliga
11:41
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
Citește mai mult
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
B365
09:27
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
Citește mai mult
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 23 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share