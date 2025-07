Rapid - CFR Cluj 1-1. Dan Petrescu (57 de ani) a tras primele concluzii după remiza din etapa #2 a Ligii 1.

Tehnicianul e nemulțumit de cum a fost gestionată partea secundă, însă interpretează rezultatul într-un mod pozitiv.

CFR Cluj a plecat cu un punct de pe Giulești și se pregătește pentru un duel de foc cu Lugano, în turul doi din Europa League.

Rapid - CFR Cluj 1-1 . Dan Petrescu: „La pauză am vorbit degeaba”

„La cum am jucat în prima repriză, am fost foarte mulțumit, pentru că am intrat excelent, cu pressing, ne-am creat ocazii.

Repriza a doua... cred că am vorbit degeaba la pauză. Știam că primele 15 minute vor fi cele mai grele. Le-am spus că dacă rezistăm 15 minute, vor intra în panică și fanii, și ei, și după aceea vom avea spații.

Mă gândesc că era foarte cald. S-a văzut că jucăm din trei în trei zile, chiar dacă vreau să bag o echipă nouă, n-am avut, aș vrea să pot să bag.

Dar, până la urmă, trebuie să luăm acest rezultat ca pe un rezultat pozitiv, jucat în deplasare, cu un meci în Europa peste trei zile, împotriva unei echipe foarte bune, care sigur se va bate la play-off și la primele trei locuri”, a spus Dan Petrescu, la Digi Sport.

Dan Petrescu, despre meciul cu Lugano

Tehnicianul clujenilor a vorbit și despre duelul din Europa League, fiind extrem de nemulțumit că echipa va evolua pe teren sintetic.

„Problema numărul unu pentru noi este faptul că jucăm pe sintetic următorul meci și am avut numai meciuri foarte grele.

Mie nu-mi place, sincer. Eu, dacă aș fi fost jucător, și nu vreau să le găsesc scuze jucătorilor mei, nu mi-ar fi plăcut. Preferam să joc pe zgură, pe ciment, dar nu pe teren sintetic. Chiar nu-mi place. Și sper să nu fie asta o problemă și ei să fie mai obișnuiți.

E clar că cei de la Lugano nu au niciun meci oficial. Din punctul ăsta de vedere, noi suntem avantajați. În același timp, noi am pierdut cei doi jucători (n.r.- Kamara și Emerllahu), posibil și Abeid, și Postolachi azi să se fi accidentat și să nu poată să joace cu Lugano și va fi foarte dificil de făcut o echipă.

Știu foarte puține despre ei. De mâine, chiar de azi, o să-i întreb pe secunzii mei care s-au uitat la meciuri. Eu nu mă uit niciodată la adversar. Nu mă uit la un adversarul care e peste două meciuri.

Și mi s-a spus că sunt foarte buni. Sunt foarte buni și e normal. E o echipă care a investit foarte mult, au un patron american, dar sigur ne jucăm șansa și avem și noi șansele noastre”, a mai spus Dan Petrescu.

VIDEO. Golul marcat de Elvir Koljic în Rapid - CFR 1-1

Citește și

VIDEO Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11. Zdruncinat când a vorbit despre părinții săi adoptivi, furios pe subiectul Rapid

VIDEO: cele mai noi imagini din sport