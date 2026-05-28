Dan Șucu construiește lângă Dinamo Patronul de la Rapid, investiție importantă în apropierea noului stadion al „câinilor” +19 foto
Dan Șucu/ Foto: GOLAZO.ro
Diverse

Dan Șucu construiește lângă Dinamo Patronul de la Rapid, investiție importantă în apropierea noului stadion al „câinilor”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 13:09
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 13:09
  • Dan Șucu este implicat într-un proiect rezidențial pe Șoseaua Ștefan cel Mare, aproape de stadionul Dinamo.
  • Proiectul are deja autorizație de construire.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Investiția vizează un teren de aproape 15.000 de metri pătrați, pe care vor fi construite imobile de locuințe cu 11 etaje.

„Rușinos și inadmisibil” Discurs dur al legendei clubului din Liga 1: „Poate e mai bine să nu avem echipă. Orașul nu o merită”
Citește și
„Rușinos și inadmisibil” Discurs dur al legendei clubului din Liga 1: „Poate e mai bine să nu avem echipă. Orașul nu o merită”
Citește mai mult
„Rușinos și inadmisibil” Discurs dur al legendei clubului din Liga 1: „Poate e mai bine să nu avem echipă. Orașul nu o merită”

Dan Șucu, ansamblu rezidențial lângă stadionul lui Dinamo

Firma care dezvoltă proiectul este deținută de Dan Șucu, cu 40%, Diana Șucu, cu 10%, și ROCON A.C.M.I., companie controlată de Nicolae Rebedeu, conform economica.net.

Rebedeu este asociat și în alte firme din zona Conarg, grup controlat de omul de afaceri Valentin Vișoiu, partener al lui Șucu în proiectul rezidențial Arcadia Apartments, din zona Domenii.

Terenul de pe Șoseaua Ștefan cel Mare a fost cumpărat de Dan Șucu în 2019 de la Alpha Bank.

14.469 de metri pătrați
avea terenul la momentul achiziției, potrivit Ziarului Financiar. Publicația scria atunci că Dan Șucu pregătea o dezvoltare imobiliară care putea include atât locuințe, cât și spații comerciale sau de servicii, în zona Circului de Stat și a Spitalului Colentina

În trecut, pe acel teren a funcționat Moara Olmazu, considerată a doua moară cu aburi din București, după Moara lui Assan.

În perioada comunistă, aceasta a fost comasată cu Moara Viața și a devenit Moara Pionierul. După 1990, complexul a fost redenumit Întreprinderea de Morărit și Panificație Dâmbovița, iar ulterior clădirile au fost demolate treptat, potrivit informațiilor publicate de Economica.net și Profit.ro.

Investiția se află aproape de complexul Dinamo, unde pe 19 ianuarie au început lucrările pentru noul stadion. Arena din Ștefan cel Mare va avea 26.217 de locuri.

FOTO: Proiectul noului stadion Dinamo

Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
labels.photo-gallery

Dan Șucu este implicat în mai multe proiecte imobiliare în București.

Printre acestea se află și o dezvoltare rezidențială de peste 1.000 de apartamente lângă Petrom City, realizată împreună cu dezvoltatorul Redport.

Citește și

„Ne-am pregătit un an de zile” Florentin Petre a vorbit despre finala cu FCSB: „Nu există nicio diferență valorică”
Superliga
11:43
„Ne-am pregătit un an de zile” Florentin Petre a vorbit despre finala cu FCSB: „Nu există nicio diferență valorică”
Citește mai mult
„Ne-am pregătit un an de zile” Florentin Petre a vorbit despre finala cu FCSB: „Nu există nicio diferență valorică”
Rațiu, devastat la Leipzig FOTO. Românul și colegii săi nu și-au putut stăpâni lacrimile după finala Conference League: „Suntem distruși”
Conference League
10:44
Rațiu, devastat la Leipzig FOTO. Românul și colegii săi nu și-au putut stăpâni lacrimile după finala Conference League: „Suntem distruși”
Citește mai mult
Rațiu, devastat la Leipzig FOTO. Românul și colegii săi nu și-au putut stăpâni lacrimile după finala Conference League: „Suntem distruși”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
dinamo bucuresti STADION liga 1 rapid dan sucu
Știrile zilei din sport
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
28.05
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Nationala
28.05
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Citește mai mult
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Tenis
28.05
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Superliga
28.05
CCA l-a „ascultat” pe Becali Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League
Citește mai mult
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
09:47
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
23:14
Cum se prezintă Arcul de Triumf FOTO. Care e starea gazonului, cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB
Cum se prezintă Arcul de Triumf FOTO. Care e starea gazonului,  cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Top stiri
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
28.05
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Nationala
28.05
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt” și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Citește mai mult
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Diverse
28.05
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
B365
28.05
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
Citește mai mult
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 33 rapid 36 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share