Dan Șucu construiește lângă Dinamo Patronul de la Rapid, investiție importantă în apropierea noului stadion al „câinilor”

Dan Șucu este implicat într-un proiect rezidențial pe Șoseaua Ștefan cel Mare, aproape de stadionul Dinamo.

Proiectul are deja autorizație de construire.

Investiția vizează un teren de aproape 15.000 de metri pătrați, pe care vor fi construite imobile de locuințe cu 11 etaje.

Dan Șucu, ansamblu rezidențial lângă stadionul lui Dinamo

Firma care dezvoltă proiectul este deținută de Dan Șucu, cu 40%, Diana Șucu, cu 10%, și ROCON A.C.M.I., companie controlată de Nicolae Rebedeu, conform economica.net.

Rebedeu este asociat și în alte firme din zona Conarg, grup controlat de omul de afaceri Valentin Vișoiu, partener al lui Șucu în proiectul rezidențial Arcadia Apartments, din zona Domenii.

Terenul de pe Șoseaua Ștefan cel Mare a fost cumpărat de Dan Șucu în 2019 de la Alpha Bank.

14.469 de metri pătrați avea terenul la momentul achiziției, potrivit Ziarului Financiar. Publicația scria atunci că Dan Șucu pregătea o dezvoltare imobiliară care putea include atât locuințe, cât și spații comerciale sau de servicii, în zona Circului de Stat și a Spitalului Colentina

În trecut, pe acel teren a funcționat Moara Olmazu, considerată a doua moară cu aburi din București, după Moara lui Assan.

În perioada comunistă, aceasta a fost comasată cu Moara Viața și a devenit Moara Pionierul. După 1990, complexul a fost redenumit Întreprinderea de Morărit și Panificație Dâmbovița, iar ulterior clădirile au fost demolate treptat, potrivit informațiilor publicate de Economica.net și Profit.ro.

Investiția se află aproape de complexul Dinamo, unde pe 19 ianuarie au început lucrările pentru noul stadion. Arena din Ștefan cel Mare va avea 26.217 de locuri.

FOTO: Proiectul noului stadion Dinamo

Dan Șucu este implicat în mai multe proiecte imobiliare în București.

Printre acestea se află și o dezvoltare rezidențială de peste 1.000 de apartamente lângă Petrom City, realizată împreună cu dezvoltatorul Redport.

