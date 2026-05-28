Rațiu, devastat la Leipzig FOTO. Românul și colegii săi nu și-au putut stăpâni lacrimile după finala Conference League: „Suntem distruși"
Andrei Rațiu. Foto: Imago
Conference League

Publicat: 28.05.2026, ora 10:44
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 10:44
Unicul gol al meciului a fost marcat de Jean-Philippe Mateta, în minutul 51, după ce Augusto Batalla a respins în față șutul lui Adam Wharton.

Andrei Rațiu, în lacrimi în fața fanilor după finala Conference League

Rayo a încercat să revină pe final, iar Andrei Rațiu a avut una dintre ocaziile importante ale echipei sale în minutul 78, când a pătruns în careu, dar nu a reușit să finalizeze.

La final, jucătorii lui Rayo au rămas minute bune pe gazon, afectați de ratarea trofeului.

Rațiu a plâns în fața galeriei, alături de fanii care au continuat să-și susțină echipa, iar ulterior și-a primit medalia de finalist cu lacrimi în ochi, de la președintele UEFA, Aleksander Ceferin.

Isi Palazon, mijlocaș ofensiv al grupării spaniole, a vorbit despre sacrificiul făcut de fani pentru a fi prezenți la Leipzig

„Pur și simplu nu am reușit să punem punctul pe i. Anul viitor vom reveni și le vom aduce bucurie acestor oameni care au făcut un efort financiar uriaș pentru a fi aici. Nu am fost eficienți și trebuie să acceptăm înfrângerea”, a declarat Palazon, citat de Reuters.

13 meciuri
a bifat Palazon în Conference League, în care a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 3 pase decisive

Căpitanul Oscar Valentin a spus că Rayo nu a reușit să-și impună jocul în fața unei echipe engleze foarte puternice din punct de vedere fizic.

Rayo Vallecano are un lot evaluat la 107 milioane de euro, în timp ce valoarea lotului lui Crystal Palace ajunge la 541 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

„Echipa a dat totul, dar nu ne-am simțit niciodată confortabil. Au fost foarte puternici în dueluri și ne-a fost greu să ne impunem jocul.

Faptul că am ajuns în finală este un cadou, dar suntem distruși, pentru că am simțit că trofeul era la îndemână. Nu am cuvinte pentru acești fani”.

Doare teribil, pentru că echipa a dat totul. Ne pare și mai rău pentru suporteri. Și-au cheltuit toți banii pentru această deplasare și este păcat că nu am putut duce cupa acasă. Oscar Trejo, unul dintre veteranii lui Rayo

Și Inigo Perez, antrenorul echipei din Vallecas, și-a exprimat dezamăgirea după eșecul din finală.

„Simt durere, furie și tristețe pentru că o oportunitate a scăpat. Sentimentul pe care îl ai când câștigi este fericire, dar când pierzi și vezi oameni plângând, ești devastat.

Te lasă fără putere, mai ales pentru fanii noștri, știind cum dau totul și plâng de emoție. Te fac să ridici capul, chiar dacă ne este greu și dificil să acceptăm”, a declarat Perez.

