Arena Națională. Foto: Ciprian Ciucu / Facebook
București, în cursa pentru finala Europa League Ciucu a semnat dosarul de candidatură » Primarul anunță reparații la Arena Națională: „Am alocat buget"

Publicat: 28.05.2026, ora 09:52
Actualizat: 28.05.2026, ora 09:54
  • Ciprian Ciucu a anunțat că Bucureștiul a intrat oficial în cursa pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 pe Arena Națională.
  • Primarul Capitalei a explicat că a semnat documentele necesare pentru candidatura susținută de Federația Română de Fotbal.
Primarul Capitalei a precizat că au fost alocați bani pentru intervențiile de care are nevoie Arena Națională.

Ciprian Ciucu a semnat! București vrea să găzduiască finala Europa League 2028. Reparații la Arena Națională: „Am alocat buget”

„Am semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League.

Am alocat buget pentru reparațiile necesare. Astfel, în curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem”, a transmis Ciucu, pe rețelele de socializare.

Edilul a anunțat și că videocubul de pe Arena Națională va fi schimbat anul viitor, în pauza competițională.

Ecranul are de câțiva ani pixeli nefuncționali, iar situația a atras atenția la momentul de reculegere ținut în memoria lui Mircea Lucescu, când imaginea fostului mare antrenor a fost afișată defectuos pe tabela stadionului, la meciul FCSB - Oțelul.

Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor.

De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri.

În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto”, a mai notat acesta.

FRF a anunțat încă din februarie că a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029.

Arena Națională a mai găzduit finala Europa League, în 2012, când Atletico Madrid s-a impus cu 3-0 în fața lui Atletico Bilbao.

FRF și-a mai depus candidatura cu Arena Națională pentru finala Europa League din 2026 sau 2027, însă UEFA a desemnat Istanbul drept gazdă în 2026 și Frankfurt în 2027.

Lucrările anunțate vin și pe fondul problemelor apărute de-a lungul timpului la Arena Națională. Stadionul s-a confruntat inclusiv cu infiltrații la acoperiș.

Una dintre variantele discutate atunci era concesionarea arenei sau găsirea unei formule prin care stadionul să poată fi exploatat mai eficient și să își acopere costurile de mentenanță și investiții.

În aprilie, Ciucu a vorbit și despre costurile ridicate generate de Arena Națională, stadion care produce venituri mai mici decât cheltuielile anuale de administrare.

3,2 milioane de lei
este suma alocată de PMB în 2026 pentru reparațiile Arenei Naționale, adică puțin peste 600.000 de euro. Totodată, pentru întreținerea Arenei Naționale a fost alocată suma de 20 de milioane de lei

Alte sume alocate de PMB pentru Arena Națională în 2026:

  • Studiu de fezabilitate pentru accesibilizarea parcării supraterane din incinta stadionului: 300.000 lei;
  • Expertiză tehnică pentru deficiențe/degradări: 2 milioane lei;
  • Furnizare, montare și punere în funcțiune ecrane led și platformă de management pentru tableta electronică: 500.000 lei;
  • Licență software ticketing și control acces spectatori pentru turnicheți: 408.000 lei.

