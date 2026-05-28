Florentin Petre și Zeljko Kopic/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Ne-am pregătit un an de zile” Florentin Petre a vorbit despre finala cu FCSB: „Nu există nicio diferență valorică”

alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 11:43
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 11:43
  • Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Zeljko Kopic la Dinamo, a vorbit despre finala barajului pentru Conference League.
  • Dinamo - FCSB se joacă vineri, pe stadionul „Arcul de Triumf”, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Câștigătoarea partidei va evolua în turul doi preliminar al Conference League. FCSB a ajuns în finala barajului după victoria dramatică împotriva celor de la FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri.

Florentin Petre, „secundul” lui Kopic, a vorbit despre finala cu FCSB: „Suntem 50-50

Fostul mijlocaș al „câinilor” a transmis că echipa este pregătită pentru meci.

„Este cel mai important meci, pentru că, dacă vom câștiga, și sper din toată inima să se întâmple lucrul ăsta, ne vom îndeplini obiectivul!”, a spus acesta, conform sport.ro.

Dinamo a terminat play-off-ul pe locul 4, în timp ce FCSB a încheiat sezonul pe poziția a opta.

Întrebat care este diferența dintre Dinamo și FCSB, „secundul” lui Kopic a răspuns:

Nu există nicio diferență valorică între jucători, suntem 50-50. Suntem pregătiți pentru orice, pentru că ne-am pregătit un an de zile pentru asta. La nivelul ăsta, detaliile mici vor face diferența. Florentin Petre, antrenor secund Dinamo

Potrivit Transfermarkt, lotul celor de la FCSB (35,7 milioane de euro) este aproape de două ori mai valoros decâ cel al lui Dinamo (18,5 milioane de euro).

Cele două rivale s-au întâlnit ultima dată în sezonul regulat al Ligii 1, când meciul tur s-a încheiat cu victoria dinamoviștilor, scor 4-3, iar returul s-a terminat la egalitate, 0-0.

Mărgici

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Parisul te vrea prost, mon cher!

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Putin la paralele inegale

Mungiu n-a șutat la poartă

Răscoala bogaților

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul" rahat?

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Obraznicii

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Formula fericirii

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Casca

Craiova aproape Maxima

Emoție și comoție

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

