Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Zeljko Kopic la Dinamo, a vorbit despre finala barajului pentru Conference League.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, pe stadionul „Arcul de Triumf”, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câștigătoarea partidei va evolua în turul doi preliminar al Conference League. FCSB a ajuns în finala barajului după victoria dramatică împotriva celor de la FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri.

Florentin Petre, „secundul" lui Kopic, a vorbit despre finala cu FCSB: „Suntem 50-50 "

Fostul mijlocaș al „câinilor” a transmis că echipa este pregătită pentru meci.

„Este cel mai important meci, pentru că, dacă vom câștiga, și sper din toată inima să se întâmple lucrul ăsta, ne vom îndeplini obiectivul!”, a spus acesta, conform sport.ro.

Dinamo a terminat play-off-ul pe locul 4, în timp ce FCSB a încheiat sezonul pe poziția a opta.

Întrebat care este diferența dintre Dinamo și FCSB, „secundul” lui Kopic a răspuns:

Nu există nicio diferență valorică între jucători, suntem 50-50. Suntem pregătiți pentru orice, pentru că ne-am pregătit un an de zile pentru asta. La nivelul ăsta, detaliile mici vor face diferența. Florentin Petre, antrenor secund Dinamo

Potrivit Transfermarkt, lotul celor de la FCSB (35,7 milioane de euro) este aproape de două ori mai valoros decâ cel al lui Dinamo (18,5 milioane de euro).

Cele două rivale s-au întâlnit ultima dată în sezonul regulat al Ligii 1, când meciul tur s-a încheiat cu victoria dinamoviștilor, scor 4-3, iar returul s-a terminat la egalitate, 0-0.

FOTO: Dinamo - FCSB 4-3

