"Rușinos și inadmisibil" Discurs dur al legendei clubului din Liga 1: „Poate e mai bine să nu avem echipă. Orașul nu o merită"
Mircea Dridea. Foto: Sport Pictures
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 11:54
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 11:54
  • Mircea Dridea (89 de ani), fostul mare jucător al celor de la Petrolul Ploiești, a avut un discurs dur la adresa tuturor celor din jurul clubului, după sezonul recent încheiat.
Petrolul a fost învinsă acasă de Oțelul, scor 1-5, însă a evitat barajul, datorită rezultatelor din celelalte partide din ultima etapă a play-out-ului.

Legenda „lupilor” susține că o astfel de prestație nu își are locul la un club de tradiție.

Mircea Dridea: „Poate e mai bine să nu avem echipă. Orașul nu o merită”

„Rușinos. E inadmisibil ce s-a petrecut la ultimul meci, cel cu Oțelul. Să pierzi de o asemenea manieră un meci pe care trebuia să-l câștigi.

Bine, pe de altă parte, ce a fost anul acesta e continuarea la ce s-a întâmplat în ultimii ani. E ceva dureros, dar n-ar trebui să fie chiar o surpriză”, a declarat Mircea Dridea, potrivit observatorulph.ro.

Întrebat la ce se referă prin această continuare, Dridea a răspuns:

„La traseul echipei și la lipsa de stabilitate, cauzată de absența sprijinului de care ar trebui să beneficieze acest club. Eu am mai spus-o, la Ploiești, nu se vrea echipă de fotbal”.

Îmi pare rău, că poate vorbesc cu păcat, dar uneori parcă regret că am reînființat echipa în 2016. Noi, cei care am făcut asta, meritam mai mult. Au fost promisiuni, au venit pe lângă echipă, că o să fie, că nu știu ce, dar nimic”. Mircea Dridea, legendă Petrolul

Cât despre cei care nu-și doresc să existe fotbal la Ploiești, așa cum a menționat, Dridea a explicat:

„Cine poate să facă. Chiar așa, de atâția ani, să nu se găsească o persoană cu putere politică, care să facă ceva pentru Petrolul? Legal, nu cu șmecherii.

Adică, o lege e la Ploiești și alta la Târgoviște sau Buzău? Nu mai zic de Cluj. Am ajuns să ne uităm noi ploieștenii la echipe care, conform istoriei, ar trebui să învețe de la noi?

În multe locuri din țara asta se joacă cu Consiliul Local pe piept, cu Consiliul Județean pe spate, iar la Ploiești nu se poate?

Nu se poate pentru că în Prahova sunt numai lupte politice și nimeni nu e interesat de fotbal. În condițiile astea de dezinters, poate e mai bine să nu avem echipă. Orașul nu o merită”, a mai spus Dridea.

Mircea Dridea: „Ar trebui să punem câte un leu să le dăm celor de la Metaloglobus”

Întrebat și despre lot și media de vârstă ridicată de la echipă, Dridea a transmis:

„Păi, eu am 89 de ani. Ca să folosesc cuvântul bătrân trebuie să mă refer la cineva mai mare ca mine (n.r. - râde). Echipa a fost uzată.

La ce s-a întâmplat la ultima etapă, noi, toți prahovenii, ar trebui să punem câte un leu să le dăm celor de la Metaloglobus (n.r. - care a învins Farul în ultima etapă), ca semn de mulțumire.

Înțelegeți ce vreau să zic, nu e o jignire pentru această echipă, ci mai degrabă o rușine pentru noi”, a mai spus Dridea.

Fostul fotbalist a explșicat că în ultimele sezoane a remarcat la Petrolul jucători care i-au plăcut, precum finlandezul Tommi Jyry sau Mihnea Rădulescu, plecat între timp la Universitatea Craiova.

Sunt talente, cum spuneam, hai să avem grijă de ele. Tu, Primărie sau cei de județ, ocupă-te de grupele de copii, fă o înțelegere cu clubul, și lasă-i pe ei cu echipa mare, că toți cei care ajung fotbaliști vor reprezenta Ploieștiul, Prahova, oriunde vor ajunge. Nu e normală această ignoranță. Mircea Dridea, fost jucător la Petrolul

