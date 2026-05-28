Reacții după reunire FOTO. Gică Hagi, despre modă și tatuaje:  „Se schimbă freza, cămaşa, pantalonii, dar la mine nu se schimbă regulile” +13 foto
Ianis Hagi, la prima reunire a naționalei României din mandatul tatălui său, Gheorghe Hagi (foto: FRF)
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 13:36
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 13:41
  • Reunirea naționalei României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor a provocat reacții ironice în mediul online din partea fanilor, după imaginile publicate de FRF de la Mogoșoaia.
  • Comentariile despre vestimentația și tatuajele „tricolorilor” au readus în atenție o declarație mai veche a lui Gheorghe Hagi, în care selecționerul explica faptul că nu este deranjat de astfel de detalii, atât timp cât jucătorii respectă regulile și sunt profesioniști.
Naționala României s-a reunit azi, la Mogoșoaia, pentru amicalele cu Georgia (2 iunie, Tbilisi) și Țara Galilor (6 iunie, București, stadion Steaua), prima acțiune din cel de-al doilea mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi (61 de ani).

Naționala României s-a reunit pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Fotografiile cu „tricolorii” venind la Mogoșoaia au fost postate pe contul de Facebook „Echipa națională de fotbal a României”, iar comentariile fanilor au început să curgă imediat.

Cei mai mulți dintre aceștia au taxat prin ironii ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, dar și vestimentația etalată de jucătorii convocați.

„Fotbal puțin….tatuaje și tzoale power”, a fost unul dintre comentariile apărute la postarea FRF.

Lisav Eissat la Mogoșoaia (FOTO: Facebook @Echipa națională de fotbal a României)
Alexandru Cicâldău la Mogoșoaia (FOTO: Facebook @Echipa națională de fotbal a României) Alexandru Dobre și Andrei Borza la Mogoșoaia (FOTO: Facebook @Echipa națională de fotbal a României) Andrei Coubiș la Mogoșoaia (FOTO: Facebook @Echipa națională de fotbal a României) David Matei la Mogoșoaia (FOTO: Facebook @Echipa națională de fotbal a României) Denis Drăguș și Florinel Coman la Mogoșoaia (FOTO: Facebook @Echipa națională de fotbal a României)
Gheorghe Hagi: „Se schimbă freza, cămaşa, pantalonii, dar la mine nu se schimbă regulile

Adept al disciplinei, Gheorghe Hagi declara în urmă cu mai mulți ani că nu este deranjat de tatuaje sau de stilul vestimentar al jucătorilor, atât timp cât regulile sunt respectate.

„Se schimbă freza, cămaşa, pantalonii, dar la mine nu se schimbă regulile. Eu cred că o persoană care vrea să facă performanţă e ambiţioasă, consideră fotbalul hobby-ul numărul unu, ştie să gestioneze inteligent celelalte 22 de ore ale zilei în care nu e la antrenament sau la meci.

Nu ştiu cu ce freză aş umbla azi ca jucător sau unde mi-aş trage un tatuaj, dar sigur e că aş avea aceleaşi principii. N-o să vreau niciodată ca fi-miu să fie ca mine.

Doar mi-ar plăcea să păstreze regulile. Încerc să-l educ şi-l las să prindă ce doreşte şi să facă ce-i mai bine pentru el”, spunea Hagi în 2012, într-un interviu pentru gsp.ro.

10 jucători
din lotul convocat au lucrat cu Gică Hagi la Farul: Aioani, Ghiță, Borza, R. Marin, Cicâldău, T. Băluță, Ianis Hagi, L. Munteanu, Fl. Coman, Drăguș

Sesiune de autografe pentru copii duminică, 31 mai

Suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe programată duminică, 31 mai, în cadrul antrenamentului de la Mogoșoaia. Accesul publicului va fi permis începând cu ora 18:45, iar la 19:15 este programată întâlnirea cu jucătorii.

Ședința de pregătire va începe la ora 19:30, iar copiii și însoțitorii lor vor putea asista la primele 15 minute ale antrenamentului.

Interesul pentru eveniment a fost ridicat, iar aproximativ 1.000 de bilete gratuite au fost epuizate într-un timp scurt, după ce au fost disponibile pe platforma bilete.frf.ro.

Accesul în Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia se va face exclusiv pe baza aplicației mobile Bilete FRF, iar intrarea va fi permisă doar în baza biletului digital afișat în aplicație.

  • Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro
  • România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul se vede în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galiilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
  • Lotul va fi întregit cu jucătorii care urmează să joace barajul pentru Conference League, Dinamo - FCSB.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României.
