- Dinamo vrea să continue colaborarea cu Danny Armstrong (28 de ani), unul dintre jucătorii importanți ai echipei în acest sezon.
- Oficialii clubului ar urma să activeze opțiunea de prelungire din contractul scoțianului
Armstrong a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, liber de contract, după despărțirea de Kilmarnock, și s-a impus rapid prin evoluțiile sale.
Dinamo pregătește prelungirea contractului lui Danny Armstrong
Dinamo a început deja să securizeze contractele unor jucători importanți înaintea sezonului viitor.
Raul Opruț și-a prelungit recent înțelegerea până în 2029, iar cazul lui Armstrong ar fi următorul vizat de conducerea clubului.
Extrema dreaptă a semnat în 2025 o înțelegere valabilă până în vara lui 2027, iar clubul ar dori acum să activeze opțiunea de prelungire pentru încă un sezon, potrivit gsp.ro.
A reușit cea mai bună prestație a sa în derby-ul cu FCSB, câștigat de „câini” cu 4-3, pe Arena Națională.
Atunci, Armstrong a devenit primul străin care marchează un hat-trick în „Eternul Derby”.
Dinamo se pregătește pentru duelul cu FCSB, din finala barajului pentru Conference League.
Partida este programată vineri, 29 mai, de la ora 20:30 (liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1), pe stadionul „Arcul de Triumf”, iar câștigătoarea va merge în preliminariile competiției europene.