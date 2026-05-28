Dinamo vrea să continue colaborarea cu Danny Armstrong (28 de ani), unul dintre jucătorii importanți ai echipei în acest sezon.

Oficialii clubului ar urma să activeze opțiunea de prelungire din contractul scoțianului

Armstrong a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, liber de contract, după despărțirea de Kilmarnock, și s-a impus rapid prin evoluțiile sale.

Dinamo pregătește prelungirea contractului lui Danny Armstrong

Dinamo a început deja să securizeze contractele unor jucători importanți înaintea sezonului viitor.

Raul Opruț și-a prelungit recent înțelegerea până în 2029, iar cazul lui Armstrong ar fi următorul vizat de conducerea clubului.

Extrema dreaptă a semnat în 2025 o înțelegere valabilă până în vara lui 2027, iar clubul ar dori acum să activeze opțiunea de prelungire pentru încă un sezon, potrivit gsp.ro.

40 de meciuri a adunat Armstrong pentru Dinamo. A marcat 6 goluri și a oferit 10 pase decisive. Scoțianul este evaluat în prezent la 900.000 de euro

A reușit cea mai bună prestație a sa în derby-ul cu FCSB, câștigat de „câini” cu 4-3, pe Arena Națională.

Atunci, Armstrong a devenit primul străin care marchează un hat-trick în „Eternul Derby”.

Dinamo se pregătește pentru duelul cu FCSB, din finala barajului pentru Conference League.

Partida este programată vineri, 29 mai, de la ora 20:30 (liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1), pe stadionul „Arcul de Triumf”, iar câștigătoarea va merge în preliminariile competiției europene.

