„Merităm să jucăm acest baraj” Zeljko Kopic pregătește în detaliu meciul decisiv cu FCSB: „Asta e cel mai important”

Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat partida cu FCSB din finala barajului pentru Conference League.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul „câinilor” consideră că echipa a avut un sezon reușit și pregătește duelul de mâine, încât să încheie stagiunea cu o calificare a echipei în cupele europene, după 9 ani.

Zeljko Kopic: „Merităm să jucăm acest meci de baraj”

Întrebat dacă partida de vineri este cea mai importantă a sezonului, Kopic a răspuns clar:

„Da, este. Cu tot ce am realizat până acum, merităm să jucăm acest meci de baraj.

Un meci foarte important pentru club, pentru echipă, pentru toată lumea și vom da totul pe teren pentru a ne califica în competiția europeană”, a declarat Kopic, la conferința de presă.

Cât despre presiunea pe care o aduce un astfel de derby, tehnicianul a transmis:

„Este complet normal, toți simt că marele meci se apropie și e o parte normală a vieții de aici. E ceva normal la un astfel de club.

Pentru asta ne pregătim, o luăm pas cu pas pentru a ne ridica la un nivel înalt într-un astfel de meci și presiunea va fi foarte mare”.

Zeljko Kopic: „Cel mai important este să fim pregătiți la nivel tactic și mental”

Ulterior, tehnicianul a vorbit și despre evoluția echipei după un întreg sezon și a subliniat elementele necesare înainte duelului cu FCSB.

„Am avut obiective setate pentru acest sezon, să fim în play-off și să încercăm să luptăm pentru calificarea într-o cupă europeană. Mai mult sau mai puțin, suntem acolo unde am vrut.

Dacă luăm în considerare tot sezonul și toate momentele bune pe care le-am avut… cred că am fi putut face mai mult în campionat și în Cupă, dar, din nou, a fost un sezon bun.

Sunt mulțumit de toți jucătorii până acum, cu nivelul de pregătire, ei dau totul în fiecare moment, iar cel mai important este să fim pregătiți la nivel tactic și mental”, a mai spus croatul.

2017 este anul în care Dinamo a participat în cupele europene pentru ultima dată

