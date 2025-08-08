Șucu, decizie favorabilă Procurorii au cerut clasarea dosarului privind preluarea clubului Genoa de către român +3 foto
Dan Șucu FOTO: Genoa CFC
Șucu, decizie favorabilă Procurorii au cerut clasarea dosarului privind preluarea clubului Genoa de către român

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 08.08.2025, ora 21:54
Actualizat: 08.08.2025, ora 21:55
  • Parchetul din Genova a cerut clasarea dosarului privind transferul proprietății clubului Italian Genoa de la A-Cap la Dan Șucu.

Dosarul a fost deschis în luna martie 2025, americanii acuzând o presupusă infracțiune de fraudă.

A-CAP este societatea care a oferit mai multe împrumuturi fondului american de investiții 777 Partners, cel ce a deținut clubul Genoa înainte de a fi preluat de Dan Șucu.

Parchetul a cerut clasarea anchetei privind preluarea clubului Genoa de către Dan Șucu

Alberto Landolfi, procurorul adjunct al Parchetului din Genova, a solicitat închiderea anchetei privind schimbarea de patronat a clubului italian, conform calciogenoa.it.

Aceasta decizie reprezintă o nouă victorie pentru „grifoni”, după ce judecătorul Daniele Bianchi respinsese două cereri anterioare ale americanilor.

Procurorul nu a găsit nicio dovadă de fraudă în majorarea de capital realizată de Dan Șucu, astfel că A-Cap, creditorul 777 Partners, nu a avut câștig de cauză.

Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs, însă, conform Il Secolo XIX, clubul lui Dan Șucu are un avantaj clar înaintea termenului final din februarie 2026, atunci când se va pronunța o hotărâre definitivă.

45 de milioane de euro
a plătit Dan Șucu pentru 77% din acțiunile clubului Genoa

Genoa va lua startul în noul sezon din Serie A pe 23 august, atunci când o va întâlni pe teren propriu pe Lecce.

Dan Șucu, la antrenamentele celor de la Genoa. Foto: Facebook, Genoa
Dan Șucu, la antrenamentele celor de la Genoa. Foto: Facebook, Genoa

Galerie foto (3 imagini)

Dan Șucu, la antrenamentele celor de la Genoa. Foto: Facebook, Genoa Dan Șucu, la antrenamentele celor de la Genoa. Foto: Facebook, Genoa Dan Șucu, la antrenamentele celor de la Genoa. Foto: Facebook, Genoa
+3 Foto
genoa ancheta proces dan sucu
