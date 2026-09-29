Miza lui Șucu la Rapid - Genoa Patronul celor două cluburi a dezvăluit obiectivul antrenorilor, dar și pe al său: „ Mi-am dorit ca italienii să vadă asta”

Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar de la Rapid și Genoa, a explicat ce își dorește de la meciul amical dintre cele două formații.

Rapid - Genoa e programat vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul din Giulești.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida a fost stabilită în pauza competițională dedicată meciurilor echipelor naționale.

Dan Șucu, mesaj înainte de amicalul cu Genoa: „ Mi-am dorit ca italienii să vadă asta”

Rapid și Genoa se vor întâlni la 88 de ani după duelul din sferturile Cupei Europei Centrale, din 1938.

Șucu a explicat că antrenorii celor două echipe și-au dorit un test serios pentru echipele lor.

„Antrenorii și-au dorit un meci puternic, nu unul amical. Și-au dorit echipe care să se înfrunte, să lupte, să pună probleme”, a transmis Dan Șucu.

Patronul celor două cluburi are însă și o altă miză pentru partida din Giulești.

Eu mi-am dorit întotdeauna ca băieții de la Genoa să vadă și ei modul superb în care rapidiștii știu să-și susțină echipa. Hai să transformăm înfruntarea sportivă de vineri într-o sărbătoare. Ne vedem la meci Dan Șucu, acționar majoritar la Rapid și Genoa

Genoa are un lot evaluat la aproximativ 170 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Printre cel mai bine cotați jucători se numără Hamed Junior Traorè și Morten Frendrup, ambii la 15 milioane de euro, dar și Johan Vasquez, evaluat la 14 milioane.

În lotul italienilor se mai regăsesc nume precum Robinho Junior, Stephan El Shaarawy, Djibril Sow sau Tommaso Baldanzi.

Prin comparație, lotul Rapidului este cotat la aproximativ 30 de milioane de euro.

În acest moment, Genoa este pe locul 19, penultimul din Serie A, cu un singur punct obținut în cinci etape, în timp ce Rapid este pe locul 2 în Superliga, cu 21 de puncte, două în spatele liderului Dinamo, după 10 etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport