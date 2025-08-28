Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Dan Șucu e proprietar și președinte la Genoa. La Rapid e doar patron Foto: Imago
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul

  • Dan Șucu are Rapid și Genoa, intrând în universul multiclub. 
  • Aproape toate echipele din Premier League sunt prinse în astfel de organizații și aproape jumătate dintre formațiile ce evoluează în Top 5 Europa. 
  • UEFA e strictă în competițiile sale. Șucu riscă să piardă un club.

În decembrie 2024, Dan Șucu a devenit patronul lui Genoa, după ce a cumpărat 77% din acțiunile clubului italian cu 45 de milioane de euro.

Omul de afaceri, 62 de ani, cu o avere estimată la 300 de milioane, potrivit Forbes, este și proprietar la Rapid.

Atras de sistemul multiclub european, acesta plănuiește să adauge la un moment dat altă grupare în fotbalul continental.

17 dintre cele 20 de echipe din Premier sunt integrate în organizații multiclub

E un trend care prinde tot mai mult avânt în Europa și începe să acapareze principalele campionate.

În Premier League 2025-2026, nu mai puțin de 17 din cele 20 de echipe sunt incluse în asemenea organizații, potrivit platformei de analiză financiară PitchBook.

85% dintre formațiile
elitei Angliei sunt integrate în trusturi multiclub

Cele trei care nu fac parte din astfel de sisteme sunt Liverpool, Tottenham și Wolverhampton.

Totuși, Liverpool e în universul Fenway Sports Group (FSG), care nu mai înglobează cluburi de fotbal, dar patronează simultan echipe din alte sporturi:

  • Boston Red Sox (baseball)
  • Pittsburgh Penguins (hochei)

Și, susține The Guardian, FSG se gândește să mai cumpere cluburi de fotbal.

Jumătate dintre formațiile din Top 5 Europa: multiclub. Bundesliga se opune

Ceea ce se întâmplă în Premier League molipsește și celelalte patru mari ligi din Top 5 Europa.

La startul noii stagiuni, aproape jumătate dintre echipele din campionatele de top continentale sunt într-o formulă similară multiclub.

46 din totalul
de 96 de formații care evoluează în Anglia, Spania, Italia, Germania și Franța fac parte din organizații multiclub

Ceea ce înseamnă 47,9%. O creștere semnificativă față de sezonul 2023-2024, când erau 41,7%. Peste șase procente.

Iată cum arată balanța cluburilor solitare vs cele parte din multiclub în Top 5 Europa:

  • Premier League (Anglia) - 17 în multiclub/3 singure
  • Ligue 1 (Franța) - 10/8
  • LaLiga (Spania) - 8/12
  • Serie A - 7/13
  • Bundesliga - 4/14

Campionatul cu cele mai multe cluburi solitare este Germania, cu 14 grupări conduse astfel.

Echipe excluse de UEFA. Ce ar putea păți Șucu

Șucu trebuie să fie atent însă. UEFA rămâne fermă pe poziții asupra competițiilor sale. Două cluburi cu același patron nu pot juca în aceeași întrecere.

Cum s-a întâmplat în acest sezon cu Crystal Palace, retrogradată din Europa League în Conference pentru a nu fi în EL alături de Olympique Lyon, ambele deținute de miliardarul american John Textor.

Aleksander Ceferin, președintele UEFA din 2016 Foto: Imago Aleksander Ceferin, președintele UEFA din 2016 Foto: Imago
Aleksander Ceferin, președintele UEFA din 2016 Foto: Imago

În același timp, Dunajska Streda (Slovacia) și Drogheda (Irlanda) au fost excluse din Conference League.

În cazul în care Rapid și Genoa s-ar califica simultan în Conference, una dintre ele ar fi îndepărtată din Europa.

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

