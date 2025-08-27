Cisotti, grațiat de UEFA! Decizie surprinzătoare luată de forul de la Nyon în privința italianului eliminat la Aberdeen

Juri Cisotti (32 de ani) a primit cartonaș roșu în meciul tur din Scoția, după ce arbitrul olandez a considerat că a avut o intrare extrem de dură

Pe baza a ceea ce a scris însă centralul olandez în raport, Comisia de Disciplină a UEFA a tratat complet diferit față de cazul lui Florin Tănase, care a încasat 3 etape. Detalii, mai jos

Cu o zi înainte de meciul la capătul căruia va afla în ce competiție va evolua începând din septembrie, Europa League sau Conference League, FCSB a primit o veste foarte bună de la UEFA.

Forul european a judecat cazul Juri Cisotti, care a fost eliminat în meciul tur cu Aberdeen, disputat joia trecută în Scoția și i-a aplicat doar o etapă de suspendare.

În prima repriză, italianul a făcut un fault de la spate, undeva la 30 de metri de poarta gazdelor, dar arbitrul a considerat că merită cartonaș roșu.

FCSB a evoluat în inferioritate mai bine de o oră și, chiar dacă a condus la un moment dat cu 2-0, s-a mulțumit la final doar cu o remiză, 2-2.

2 e numărul cartonașelor roșii încasate de FCSB în cele 7 meciuri disputate în actualul sezon european (Tănase și Cisotti), în vreme ce în cele 20 de partide din sezonul precedent au fost tot două eliminări (Olaru și Bîrligea)

În ciuda faptului că Cisotti a încasat direct cartonaș roșu, el n-a plecat ca sancțiune direct de la cel puțin două runde de stat pe margine.

Așa se procedează, de regulă, cu eliminările acordate direct, nu provenite din două avertismente, cu excepția situațiilor în care o eliminare directă se produce pentru un fault în postură de ultim apărător, ceea ce n-a fost cazul aici, totuși, UEFA a judecat cu minimă intransigență speța.

Pe baza raportului făcut de centralul Serdar Gozubuyuk, membrii Comisiei de Disciplină nu l-au încadrat la fault făcut cu violență, astfel că au aplicat o sancțiune minimă: o singură etapă de suspendare, pe care Cisotti o va efectua la returul de mâine, cu Aberdeen.

Singurul cartonaș roșu din ultimii 10 ani

În schimb, va fi apt de joc la startul competiției din septembrie (Europa League) sau octombrie (Conference League), depinde ce deznodământ va avea dubla cu scoțienii.

Este primul cartonaș roșu din CV-ul lui Cisotti în ultimii 10 ani, indiferent de echipa la care a fost și competiția în care a evoluat. Precedenta eliminare suportată a fost în sezonul 2014-2015, când îmbrăca tricoul lui Spezia și juca în Serie B, din Italia.

În urmă cu o lună, FCSB a mai avut un caz judecat de forul de la Nyon, dar atunci sancțiunea a fost la extrema cealaltă.

Florin Tănase, eliminat la Skopje, în meciul tur cu Shkendija, din turul 2 Champions League, a fost încadrat la fault deosebit de violent și a încasat o suspendare imensă: 3 etape. El a revenit pe teren în Europa abia joia trecută, la meciul de la Aberdeen.

3 jucători cu suspendări a avut FCSB pe parcursul actualului sezon european: Tănase (3 etape), Ngezana (cumul de cartonașe galbene) și Cisotti

Cisotti ar putea să nu fie singurul absent de marcă

Dacă pe mijlocașul italian, FCSB sigur nu-l va putea utiliza în returul cu Aberdeen, încă nu știe dacă se va putea baza pe un alt titular indiscutabil: Ngezana.

El s-a lovit în prima repriză cu FC Argeș, de duminică și încă nu s-a putut antrena normal, alături de colegii săi. Se va lua o decizie, cel mai probabil, în această seară, după ultima ședință de pregătire înaintea meciului de joi.

Dacă Ngezana nu va putea evolua, atunci cuplul de stoperi va fi format din Graovac și Mihai Popescu.

