Suma încasată de Rednic Standard Liege a băgat mâna în buzunar pentru a-l concedia pe antrenorul român + Ce i-au reproșat jucătorii

Presa din Belgia a dezvăluit câți bani primește antrenorul Mircea Rednic (63 de ani) de la Standard Liege, după ce a fost demis.

Părerile fotbaliștilor au jucat un rol important în decizia luată de conducerea clubului.

Rednic a rezistat doar 5 meciuri pe banca tehnică a echipei de pe stadionul „Maurice Dufrasne”. Le-a pierdut pe ultimele două cu 0-3.

Mircea Rednic, demis de Standard Liege: confuzie tactică și clauză de reziliere mică

Jurnaliștii belgieni au dezvăluit de ce a decis conducerea clubului Standard Liege să-l dea afară pe tehnicianul român.

„Clauza sa de reziliere nu era mare - 200.000 de euro pentru șase luni - și salariul său lunar brut era de sub 40.000 de euro, astfel că șefii clubului din Liege și-au făcut socotelile și au apăsat pe butonul de concediere.

Jucătorii nu au înțeles întotdeauna cerințele lui Mircea Rednic și au reclamat neclaritățile tactice ”, susține dhnet.be.

Locul lui Mircea Rednic a fost luat de Vincent Euvrard. Dender, echipa de la care vine, este ultima în prima ligă din Belgia, cu doar două puncte după cinci etape.

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă:

RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2

0-2 Standard Liege - Dender 1-1

Standard Liege - Genk 2-1

- Genk 2-1 Royale Union SG - Standard Liege 3-0

Standard Liege - Cercle Brugge 0-3

Precedentul mandat al lui Rednic la Standard Liege a durat 31 de meciuri, în perioada octombrie 2012 - iunie 2013: 16 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri.

Ca fotbalist, a jucat 161 de meciuri în tricoul echipei belgiene.

De-a lungul carierei de antrenor, Rednic a mai pregătit echipele:

Rapid București (3 mandate)

FCM Bacău

Al-Nasr (Emiratele Arabe Unite)

Universitatea Craiova

FC Vaslui

Dinamo București (5 mandate)

Alania Vladikavkaz (Rusia)

Khazar Lankaran (Azerbaidjan)

Astra Ploiești

Petrolul Ploiești (2 mandate)

CFR Cluj

Gent (Belgia)

Mouscron (Belgia)

Al-Faisaly (Arabia Saudită)

Poli Iași

Viitorul Constanța

UTA Arad.

