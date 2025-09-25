GO AHEAD EAGLES - FCSB 0-1. Campioana a avut un start fulminant, a marcat, apoi s-a apărat, a suferit și a câștigat

Debut cu victorie într-o nouă campanie europeană pentru FCSB. Aces club are ceva aparte atunci când iese pe continent.

Uită de toate problemele, eșecurile și umilințele pe care le-a suportat în campionat și câștigă meciuri în care suferă. Așa a fost și în Olanda, în această seară, așa a fost și sezonul trecut în alte două deplasări: cu PAOK și cu Qarabag!

O să scriu doar despre ce mi-a plăcut în ce am văzut. Nimic din ce nu mi-a plăcut!