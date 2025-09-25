- GO AHEAD EAGLES - FCSB 0-1. Campioana a avut un start fulminant, a marcat, apoi s-a apărat, a suferit și a câștigat
Debut cu victorie într-o nouă campanie europeană pentru FCSB. Aces club are ceva aparte atunci când iese pe continent.
Uită de toate problemele, eșecurile și umilințele pe care le-a suportat în campionat și câștigă meciuri în care suferă. Așa a fost și în Olanda, în această seară, așa a fost și sezonul trecut în alte două deplasări: cu PAOK și cu Qarabag!
O să scriu doar despre ce mi-a plăcut în ce am văzut. Nimic din ce nu mi-a plăcut!
- Ritmul meciului. Dacă un sfert din meciurile din Liga 1 ar avea aceeași cadență, fotbalul românesc ar fi mult, mult mai bine. În prima repriză: 16 șuturi, 9 pe poartă și doar 7 faulturi. Un exemplu și de la noi: Dinamo-Farul prima repriză, 7 șuturi, 4 pe poartă, 16 faulturi!
- Miculescu. Chiar dacă Târnovanu a avut câteva parade deosebite, eu pe Miculescu l-aș desemna omul meciului de la FCSB. A marcat cu un șut tras cu multă tehnică și logică, după care a dat dovadă de mare sacrificiu și disciplină tactică. A jucat practic fundaș dreapta și i-a dat astfel posibilitatea lui Graovac să fie în aproape toate fazele al 3-lea stoper.
- Baba Alhassan. E un fotbalist care dincolo de jocul bun a tras cât a putut de el pentru și ajuta echipa, dar și pentru a termina în picioare, însă n-a renunțat. Toată lauda pentru astfel de jucători!
- Târnovanu. Au fost 7 șuturi pe poartă, le-a scos pe toate, n-a bâlbâit nici o ieșire pe centrări, n-a greșit o degajare. Mare meci a făcut!
- Joc defensiv. FCSB a arătat ca o echipă, a creat densitate, jucătorii s-au dublat mereu, s-au ajutat. Au tras de ei din punct de vedere fizic și la final au fost răsplătiți.
- Ținuta celor din staff-ul FCSB-ului. Realmente, senzațională.
- Gazonul. S-ar fi putut juca pe el, fără probleme, încă un meci, dar nu de fotbal, ci de snooker. A fost perfect!
- Arbitrajul. Centralul eston a fost de mare clasă. Inclusiv în explicațiile oferite jucătorilor. Nu sunt de acord cu ce a spus pe final de meci Emil Grădinescu în comentariul de la Prima Sport, că arbitrul ar fi tras cu gazdele. Prestația centralului a fost excelentă!