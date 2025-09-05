N-a fost Ianis, însă nu el ne lipsește, ci tatăl său, care ne-a făcut să iubim fotbalul, sport pe care am ajuns să-l disprețuim după 0-3 cu Canada.

Singura concluzie decentă pe care o putem trage e că nu avem ce să căutăm la Mondiale!

1. Canada ne-a dat cu terenul în cap și nu e națională de top 25. Canada e măcar două clase peste noi. Calitatea paselor, incomparabilă. Viteza de joc, ei în 4 pe 4, noi lent, foarte lent. Ei joc de echipă, la noi prea multe încercări individuale.

2. Am fi meritat și noi să dăm gol, dar victoria lor e indiscutabilă.

3. Greu de zis dacă Horațiu Moldovan trebuie scos din poartă după gafa comisă. În restul meciului chiar a apărat bine. În plus, un antrenor a zis așa: cel mai ușor e să dai la o parte un jucător, cel mai greu e să-l câștigi. Acel antrenor se numește Mircea Lucescu.

4. Nu mi-a displăcut Dobre, dar nu mi-au plăcut Man, Răzvan Marin, Marius Marin, Rațiu, Stanciu, Mitriță.

5. Stanciu a părut, fix acum când joacă în Serie A, că e jucător cu ritm de Arabia Saudită. Slab!

6. Fără Hagi suntem morți. Se vede lipsa lui. Nu de Ianis e vorba, ci de adevăratul Hagi. Cei care l-am prins jucând, măcar avem nostalgia acelor vremuri. E drept că și mare frustrare că am trecut de la fotbalul lui la fotbalul lui Man, Mitriță, Răzvan Marin și lista poate continua.

7. Impresia după această seară e că am avea o șansă să ajungem la Mondial dacă turneul ar avea 148 de echipe, nu 48!

8. Ultima calificare la un Mondial a fost cu Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Adrian Ilie, Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, Costel Gâlcă, Stelea în primul 11. Să comparăm cu ce avem acum și o să ne fie mai ușor să acceptăm că locul nostru e în lumea a treia.