România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru

România - Canada 0-3. Victorie fără drept de apel a nord-americanilor pe Arena Națională.

Meciul amical a fost ultimul test al „tricolorilor” înainte de partida din Cipru.

Cipru - România se joacă marți, de la 21:45

Prima repriză a început cu o ocazie în dreptul naționalei noastre. Drăguș a trimis o lovitură de cap din interiorul careului. Mingea a prins pământul și a trecut pe lângă poartă.

Cinci minute mai târziu, Jonathan David deschidea scorul după o lovitură de cap din colțul careului de 6 metri, în urma unei lovituri libere bătută perfect de Ahmed.

În minutul 22, canadienii și-au dublat avantajul după o gafă colosală a lui Horațiu Moldovan, care a pierdut mingea în careul de 6 metri, după ce a încercat să-l dribleze pe Ahmed.

România a reacționat prin două ocazii imense în două minute, ambele bifate de Stanciu, însă un șut a trecut aproape de vinclu, iar al doilea a lovit bara.

Schimbările efectuate în partea secundă de Mircea Lucescu nu au reușit să aducă luciditate în joc.

În minutul 69, Drăguș a reluat spectaculos cu călcâiul, după o centrare a lui Man de pe partea dreaptă, însă Crepeau a reușit să respingă.

După alte 8 minute, canadianul Sigur a trimis la colțul lung din 14 metri, după o combinație de pase a adversarilor care a făcut șah-mat apărarea noastră, stabilind și scorul final.

România - Canada 0-3

Au marcat: David (11), Ahmed (22), Sigur (77)

Au marcat: David (11), Ahmed (22), Sigur (77)
Asistența: 29.125 spectatori

Final de meci.

Min. 85 - Iese Rațiu, intră Sorescu.

Min. 81 - Galben pentru Tănase.

Min. 77 - Gol Canada! Sigur duce scorul la 3-0 după o combinație care a făcut șah-mat apărarea României.

Min. 74 - Ies Drăguș și Man, intră Miculescu și Mitriță.

Min. 69 - Ocazie colosală pentru Drăguș. Atacantul a reluat spectaculos cu călcâiul, după o centrare a lui Man de partea dreaptă, însă Crepeau reușește să respingă.

Min. 64 - Ies Ahmed și Kone, intră Nelson și Saliba.

Min. 63 - Drăguș ratează o ocazie imensă din 8 metri. Atacantul a încercat să șuteze la scurt, pe jos, însă mingea trece la un metru de poarta adversă.

Min. 62 - Trei schimbări la România. Ies Bancu, Burcă și Stanciu, intră Chipciu, Popescu și Tănase.

Min. 59 - Galben pentru Stanciu.

Min. 52 - Galben pentru Cornelius.

Min. 50 - Cornelius și Dobre intră într-un scurt conflict, după ce jucătorul nostru l-a împins pe portarul Crepeau la un corner bătut de Man. Burcă a venit și a calmat situația.

Min. 46 - Începe repriza a doua.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 43 - Galben pentru De Fougerolles.

Min. 34 - Stanciu bifează o nouă ocazie imensă! Acesta a trimis un voleu din 10 metri, însă mingea a lovit bara porții lui Crepeau.

Min. 32 - Ocazie mare pentru Stanciu. Căpitanul trimite un șut cu stângul din interiorul careului, puțin pe lângă vinclul porții, după o pasă foarte bună a lui Alex Dobre.

Min. 22 - Gol Canada! Oaspeții duc scorul la 2-0, după o gafă colosală a lui Horațiu Moldovan, care a pierdut mingea în careul de 6 metri, după ce a încercat să-l dribleze pe Ahmed.

Min. 11 - Gol Canada! Jonathan David deschide scorul după o lovitură de cap din colțul careului de 6 metri, în urma unei lovituri libere bătută perfect de Ahmed.

Min. 6 - Drăguș bifează prima ocazie a României, cu o lovitură de cap, cu pământul, din interiorul careului.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

România: H. Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre

România: H. Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre
Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram

Antrenor: Mircea Lucescu

Mircea Lucescu Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Bouchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi

Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Bouchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi
Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Basong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, Saliba, Nelson, P. David.

Antrenor: Jesse Marsch

Arbitru: Lothar D'hondt. Asistenți: Romain Devillers și Nico Claes

Stadion: Arena Națională

Numerele alese de „tricolori” pentru diseară, Dobre a preluat 14-le lui Ianis Hagi:

Mira va cânta imnul României pe Arena Națională

Cântăreața Maria Mirabela Cismaru, cunoscută sub numele de „Mira”, va intona imnul în fața spectatorilor români care și-au achiziționat bilete.

„Voi avea onoarea să cânt Imnul României pe Arena Națională, înaintea meciului amical dintre România și Canada.

Îmi aduc aminte, când eram copil, cântam imnul la școală și îmi imaginam, cum ar fi să…? Asta e cea mai tare parte, când visele chiar devin realitate.

Sunt recunoscătoare că pot împărți această emoție cu voi”, a notat artista, pe rețelele de socializare.

„Aproape 30.000 de bilete au fost procesate până acum”, a anunțat FRF, în ziua meciului, la ora 8 dimineața.

Mâine seară voi avea onoarea să cânt Imnul României pe Arena Națională, înaintea meciului amical dintre România și... Posted by MIRA on Thursday, September 4, 2025

Mircea Lucescu: „Aș fi preferat să nu joc”

Selecționerul a dezvăluit că nu și-a dorit ca naționala să dispute meciul amical cu reprezentativa condusă de Jesse Marsch.

„În primul rând, aș fi preferat să nu joc. Preferam să am echipa la dispoziție o săptămână, să pregătim foarte bine meciul cu Cipru, care devine un meci vital pentru viitorul echipei naționale spre Campionatul Mondial.

Dar FIFA nu acceptă și nu permite niciunui echipe naționale să aibă un avantaj în această competiție și atunci am luat un joc.

Întâlnim o echipă extrem de motivată, o echipă care și pregătește prezența la Campionatul Mondial. Pentru ei nu o să fie un meci amical.

Pentru noi poate să fie un meci în care vor putea încerca puțin și alți jucători, pentru că alt meci amical nu mai există”, a spus Lucescu, la conferința de presă.

Jesse Marsch: „Românii ne vor provoca. Man, explozie și creativitate”

Jesse Marsch, antrenorul american devenit selecționerul „Frunzei de Arțar” în primăvara lui 2024, locul 4 la Copa America, a declarat:

„Românii au jucători de calitate, sunt la cluburi din campionate importante. Foarte buni pe tranziții, tehnici. Ne vor provoca. Suntem nerăbdători să-i înfruntăm.

Man e omul periculos, pe partea dreaptă a atacului se dictează modul în care joacă România. Explozie și creativitate, va trebui să le lăsăm cât mai puține spații acolo”.

A fost întrebat și despre Mircea Lucescu. I s-a luminat fața când a vorbit despre selecționerul nostru.

„E o onoare să fiu alături de el. Un nume important în fotbalul românesc. Are încă foarte multă energie la 80 de ani. Și, pe deasupra, inteligență”, l-a descris americanul pe Lucescu.

Și totuși, a ezitat să-i zică numele selecționerului. Nu a făcut-o deloc în timpul conferinței. A explicat, ușor jenat, că „nu vreau să-i pronunț greșit numele”.

Lotul României pentru „dubla” cu Canada și Cipru

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)

(Real Oviedo | Spania, 14/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 31/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 21/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)

(Yunnan Yukun | China, 41/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)

(Hannover 96 | Germania, 3/0) Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

(Universitatea Craiova, 47/2) Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0) (accidentat ulterior, înlocuit de Alexandru Chipciu)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)

(Pisa | Italia, 31/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)

(AEK Atena | Grecia, 68/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)

(Genoa | Italia, 82/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)

(FCSB, 21/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)

(PSV | Țările de Jos, 37/10) David MICULESCU (FCSB, 2/0)

(FCSB, 2/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

(Zhejiang FC | China, 25/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

(Eyüpspor | Turcia, 24/5) Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1) (accidentat ulterior)

(FCSB, 4/1) (accidentat ulterior) Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

