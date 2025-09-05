România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru +22 foto
România - Canada foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru

alt-text Theodor Jumătate , Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu , Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 23:04
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 23:08
  • România - Canada 0-3. Victorie fără drept de apel a nord-americanilor pe Arena Națională.
  • Meciul amical a fost ultimul test al „tricolorilor” înainte de partida din Cipru.
  • Cipru - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Prima repriză a început cu o ocazie în dreptul naționalei noastre. Drăguș a trimis o lovitură de cap din interiorul careului. Mingea a prins pământul și a trecut pe lângă poartă.

Cinci minute mai târziu, Jonathan David deschidea scorul după o lovitură de cap din colțul careului de 6 metri, în urma unei lovituri libere bătută perfect de Ahmed.

În minutul 22, canadienii și-au dublat avantajul după o gafă colosală a lui Horațiu Moldovan, care a pierdut mingea în careul de 6 metri, după ce a încercat să-l dribleze pe Ahmed.

Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Citește și
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat

România a reacționat prin două ocazii imense în două minute, ambele bifate de Stanciu, însă un șut a trecut aproape de vinclu, iar al doilea a lovit bara.

Schimbările efectuate în partea secundă de Mircea Lucescu nu au reușit să aducă luciditate în joc.

România - Canada, meci
România - Canada, meci

Galerie foto (22 imagini)

România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci
+22 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 69, Drăguș a reluat spectaculos cu călcâiul, după o centrare a lui Man de pe partea dreaptă, însă Crepeau a reușit să respingă.

După alte 8 minute, canadianul Sigur a trimis la colțul lung din 14 metri, după o combinație de pase a adversarilor care a făcut șah-mat apărarea noastră, stabilind și scorul final.

Drăguș, scos la tablă! VIDEO. Atacantul naționalei, certat de Mircea Lucescu timp de aproape un minut! Totul s-a întâmplat pe teren
Citește și
Drăguș, scos la tablă! VIDEO. Atacantul naționalei, certat de Mircea Lucescu timp de aproape un minut! Totul s-a întâmplat pe teren
Citește mai mult
Drăguș, scos la tablă! VIDEO. Atacantul naționalei, certat de Mircea Lucescu timp de aproape un minut! Totul s-a întâmplat pe teren

România - Canada 0-3

  • Au marcat: David (11), Ahmed (22), Sigur (77)
  • Asistența: 29.125 spectatori

Final de meci.

Min. 85 - Iese Rațiu, intră Sorescu.

Min. 81 - Galben pentru Tănase.

Min. 77 - Gol Canada! Sigur duce scorul la 3-0 după o combinație care a făcut șah-mat apărarea României.

Min. 74 - Ies Drăguș și Man, intră Miculescu și Mitriță.

Min. 69 - Ocazie colosală pentru Drăguș. Atacantul a reluat spectaculos cu călcâiul, după o centrare a lui Man de partea dreaptă, însă Crepeau reușește să respingă.

Min. 64 - Ies Ahmed și Kone, intră Nelson și Saliba.

Min. 63 - Drăguș ratează o ocazie imensă din 8 metri. Atacantul a încercat să șuteze la scurt, pe jos, însă mingea trece la un metru de poarta adversă.

Min. 62 - Trei schimbări la România. Ies Bancu, Burcă și Stanciu, intră Chipciu, Popescu și Tănase.

Min. 59 - Galben pentru Stanciu.

Min. 52 - Galben pentru Cornelius.

Min. 50 - Cornelius și Dobre intră într-un scurt conflict, după ce jucătorul nostru l-a împins pe portarul Crepeau la un corner bătut de Man. Burcă a venit și a calmat situația.

Min. 46 - Începe repriza a doua.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 43 - Galben pentru De Fougerolles.

Min. 34 - Stanciu bifează o nouă ocazie imensă! Acesta a trimis un voleu din 10 metri, însă mingea a lovit bara porții lui Crepeau.

Min. 32 - Ocazie mare pentru Stanciu. Căpitanul trimite un șut cu stângul din interiorul careului, puțin pe lângă vinclul porții, după o pasă foarte bună a lui Alex Dobre.

Min. 22 - Gol Canada! Oaspeții duc scorul la 2-0, după o gafă colosală a lui Horațiu Moldovan, care a pierdut mingea în careul de 6 metri, după ce a încercat să-l dribleze pe Ahmed.

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1

Galerie foto (10 imagini)

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
+10 Foto
labels.photo-gallery

Min. 11 - Gol Canada! Jonathan David deschide scorul după o lovitură de cap din colțul careului de 6 metri, în urma unei lovituri libere bătută perfect de Ahmed.

România - Canada, meci
România - Canada, meci

Galerie foto (22 imagini)

România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci
+22 Foto
labels.photo-gallery

Min. 6 - Drăguș bifează prima ocazie a României, cu o lovitură de cap, cu pământul, din interiorul careului.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • România: H. Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre
  • Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram
  • Antrenor: Mircea Lucescu
  • Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Bouchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi
  • Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Basong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, Saliba, Nelson, P. David.
  • Antrenor: Jesse Marsch
  • Arbitru: Lothar D'hondt. Asistenți: Romain Devillers și Nico Claes
  • Stadion: Arena Națională

Numerele alese de „tricolori” pentru diseară, Dobre a preluat 14-le lui Ianis Hagi:

20:45 Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire și va fi înlocuit de Drăguș

20:15 Fanii români se îndreaptă către stadion

20:00 Aproximativ 20 de fani ai Canadei sunt prezenți pe Arena Națională

19:50 Atmosfera din preajma stadionului cu puțin peste o oră înainte de meci

Atmosfera înainte de România - Canada
Atmosfera înainte de România - Canada

Galerie foto (8 imagini)

Atmosfera înainte de România - Canada Atmosfera înainte de România - Canada Atmosfera înainte de România - Canada Atmosfera înainte de România - Canada Atmosfera înainte de România - Canada
+8 Foto
labels.photo-gallery

19:00 Vestiarul naționalei e pregătit! „Tricolorii” sunt așteptați la Arena Națională

Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Citește și
Surprize în echipa de start Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Citește mai mult
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11

Mira va cânta imnul României pe Arena Națională

Cântăreața Maria Mirabela Cismaru, cunoscută sub numele de „Mira”, va intona imnul în fața spectatorilor români care și-au achiziționat bilete.

„Voi avea onoarea să cânt Imnul României pe Arena Națională, înaintea meciului amical dintre România și Canada.

Îmi aduc aminte, când eram copil, cântam imnul la școală și îmi imaginam, cum ar fi să…? Asta e cea mai tare parte, când visele chiar devin realitate.

Sunt recunoscătoare că pot împărți această emoție cu voi”, a notat artista, pe rețelele de socializare.

„Aproape 30.000 de bilete au fost procesate până acum”, a anunțat FRF, în ziua meciului, la ora 8 dimineața.

Mâine seară voi avea onoarea să cânt Imnul României pe Arena Națională, înaintea meciului amical dintre România și...

Posted by MIRA on Thursday, September 4, 2025

Mircea Lucescu: „Aș fi preferat să nu joc”

Selecționerul a dezvăluit că nu și-a dorit ca naționala să dispute meciul amical cu reprezentativa condusă de Jesse Marsch.

„În primul rând, aș fi preferat să nu joc. Preferam să am echipa la dispoziție o săptămână, să pregătim foarte bine meciul cu Cipru, care devine un meci vital pentru viitorul echipei naționale spre Campionatul Mondial.

Dar FIFA nu acceptă și nu permite niciunui echipe naționale să aibă un avantaj în această competiție și atunci am luat un joc.

Întâlnim o echipă extrem de motivată, o echipă care și pregătește prezența la Campionatul Mondial. Pentru ei nu o să fie un meci amical.

Pentru noi poate să fie un meci în care vor putea încerca puțin și alți jucători, pentru că alt meci amical nu mai există”, a spus Lucescu, la conferința de presă.

Jesse Marsch: „Românii ne vor provoca. Man, explozie și creativitate”

Jesse Marsch, antrenorul american devenit selecționerul „Frunzei de Arțar” în primăvara lui 2024, locul 4 la Copa America, a declarat:

„Românii au jucători de calitate, sunt la cluburi din campionate importante. Foarte buni pe tranziții, tehnici. Ne vor provoca. Suntem nerăbdători să-i înfruntăm.

Man e omul periculos, pe partea dreaptă a atacului se dictează modul în care joacă România. Explozie și creativitate, va trebui să le lăsăm cât mai puține spații acolo”.

Stephen Eustaquio și Jesse Marsch la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro)
Stephen Eustaquio și Jesse Marsch la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Stephen Eustaquio și Jesse Marsch la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro) Stephen Eustaquio, la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro) Jesse Marsch, la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro) Stephen Eustaquio, la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro) Jesse Marsch, la conferința de presă a Canadei (foto: GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

A fost întrebat și despre Mircea Lucescu. I s-a luminat fața când a vorbit despre selecționerul nostru.

„E o onoare să fiu alături de el. Un nume important în fotbalul românesc. Are încă foarte multă energie la 80 de ani. Și, pe deasupra, inteligență”, l-a descris americanul pe Lucescu.

Și totuși, a ezitat să-i zică numele selecționerului. Nu a făcut-o deloc în timpul conferinței. A explicat, ușor jenat, că „nu vreau să-i pronunț greșit numele”.

Lotul României pentru „dubla” cu Canada și Cipru

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)
  • Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)
  • Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)
  • Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0) (accidentat ulterior, înlocuit de Alexandru Chipciu)

MIJLOCAȘI

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)
  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)
  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)
  • Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)
  • Darius OLARU (FCSB, 26/0)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)
  • David MICULESCU (FCSB, 2/0)
  • Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)
  • Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)
  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1) (accidentat ulterior)
  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Box
12:57
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Citește mai mult
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Superliga
12:00
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Citește mai mult
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
mircea lucescu partida amicala romania canada jesse marsch
Știrile zilei din sport
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Nationala
05.09
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Citește mai mult
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Nationala
05.09
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Nationala
05.09
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Citește mai mult
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Superliga
05.09
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Citește mai mult
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:04
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA  Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
10:38
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
10:41
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
09:51
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Top stiri din sport
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
Stranieri
05.09
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică postările pro-ruse
Citește mai mult
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
05.09
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
05.09
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
05.09
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
06.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share