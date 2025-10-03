Dan Udrea apără fotbalul românesc după joia neagră „Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm . Și chiar suntem bine!”

Avem darul de a dramatiza, dar și de a ne denigra fotbalul. Ne place, îl consumăm, dar când pierdem ne transformăm în hateri și îl batjocorim

Astăzi, câteva argumente pentru care România, la nivel de echipe de club pe continent, nu e nici pe departe rușinea Europei

Câteva țări care, până acum, în acest sezon, sunt sub România: Serbia, Scoția, Ungaria, Elveția, Austria

FCSB - Young Boys Berna 0-2. Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Rezultatele de joi, din Europa și Conference League. Și de aici s-a pornit potopul!

Fotbalul românesc e o rușine. Suntem de nota 4, am ajuns în lumea a treia. Nu putem să batem pe nimeni. Ni se arată exemplele Qarabag și Bodo Glimt. Ce să mai, moartea fotbalului nostru e aproape și trebuie să ne pregătim să-l conducem la groapă.

Așa ne-am obișnuit, să dramatizăm când pierdem. Și, evident, să exagerăm un succes, o calificare sau un rezultat bun. Așa am făcut dintotdeauna. Două exemple:

CRITICĂ NEJUSTIFICATĂ: Vă mai aduceți aminte că Țiți Dumitriu era criticat non-stop la jumătatea anilor 90? Juca mereu cu Steaua în Champions League, dar unii erau supărați că nu se califică din grupe cu Juventus, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Benfica.

SĂRBĂTOARE EXAGERATĂ: Calificarea lui Dinamo, într-o grupă de Europa League, în vara lui 2009, după 3-0 la Liberec, a produs chiar comercializarea unor DVD-uri cu „Minunea de la Liberec!”.

Acum, FCSB și Craiova au pierdut și iarăși se pune placa: ce slabi suntem! Nu e chiar așa.

Câteva argumente

Avem două echipe pe tabloul principal al cupelor europene. Adică jumătate din câte am avut la startul preliminariilor. Lista țărilor care au și ele două echipe e selectă: Croația, Norvegia, Danemarca, Suedia, Ucraina.

Să parcurgem și lista țărilor importante în fotbal care au o singură echipă, adică sunt sub România: Serbia, Ungaria, Slovacia, Slovenia.

Cred că e performanță măcar rezonabilă să reușești să duci două cluburi pe tabloul principal. Nu e deloc puțin, ținând cont de comparația investițiilor din toate aceste țări versus fotbalul românesc. Exemplele Bodo Glimt și Qarabag sunt bune, însă nici un club din România nu are bugetul acestor formații. Norvegienii ating acum aproape 25 de milioane de euro doar buget de salarii, iar la Qarabag sunt jucători cu salarii care ating și un milion de euro.

La noi, FCSB și Craiova nu adună împreună 18 de milioane de euro buget de salarii, iar salariu de peste 600.000 de euro n-a avut nimeni în ultimii ani în Liga 1.

Până în momentul de față, în ierarhia actualului sezon al cupelor europene, România e pe locul 18 ca punctaj. Lista echipelor de sub noi: Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Elveția, Croația, Austria, Serbia, Scoția.

Poate cu excepția Bulgariei, toate celelalte campionate plătesc mai bine, iar cluburile au bani mai mulți. Pentru că până la urmă, totul pleacă și se termină la bani. Cât ai în comparație cu alții. Ce jucători poți aduce, ce salarii poți susține.

Avem darul de a diminua orice succes în Europa și de a-l pune pe seama lipsei de valoare a adversarelor:

Când Craiova a eliminat-o pe Bașakșehir, multe voci au susținut că turcii sunt atât de slabi, încât aproape că Universitatea n-are nici un merit, ci doar norocul de a da peste ei la tragerea la sorți

Când FCSB a bătut-o pe Go Ahead Eagles, aceeași placă: echipă olandeză slabă, care nu știe fotbal. Atâta doar că în etapa a doua, Go Ahead a câștiga la Atena, cu Panathinaikos. Acum, succesul FCSB-ul din Olanda parcă nu mai pare atât de mic.

FCSB și Craiova au bifat, plus, minus, ceea ce aveau de bifat, conform raportului de forțe în disputa cu adversarii. FCSB e club cotat acum la 48 de milioane de euro și singura dată când a clacat a fost cu Shkendija, în rest și-a atins apoi obiectivul de a fi măcar în Europa League. Craiova, nu doar că a scos echipele care erau cotate sub ea, dar a eliminat-o și pe Bașakșehir, cotată de 3 ori mai bine!

FCSB, cotă de piață 48 de milioane de euro

ADVERSAR COTĂ* REZULTAT D’Escaldes 4,3 Calificare Shkendija 6 Eliminare Drita 6,5 Calificare Aberdeen 23,3 Calificare Go Ahead 31 Victorie Young Boys 72 Înfrângere *milioane de euro *milioane de euro

Universitatea Craiova, cotă de piață de 26 de milioane de euro

ADVERSAR COTĂ REZULTAT Sarajevo 12 Calificare Spartak Trnava 7,4 Calificare Bașakșehir 75 Calificare Rakow 37 Înfrângere

Joi, FCSB și Craiova au fost bătute de echipe mai bune. Mai valoroase, cu mai mulți bani. Rakow a cumpărat în ultimii 2 ani de aproape 15 milioane de euro. De 3 ori mai mult decât Universitatea. Young Boys a cumpărat fotbaliști în această vară de la Lille, Mainz, Watford, Alanyaspor și Lausanne de aproape 14 milioane de euro. FCSB a luat de la Dinamo, CFR și Farul. De 1.000.000 de euro!

Rezultatele de joi sunt normale. Anormale au fost cele ale FCSB-ului din sezonul precedent, mult peste nivelul fotbalul românesc. Așa cum a fost și calificarea și parcursul echipei naționale la Euro 2024.

Concluzia e că suntem unde merităm să fim. Nici mai jos, nici mai sus. Și chiar nivelul e unul decent. Să fim mulțumiți că îl avem și pe acesta! Și, da, să continuăm să visăm că vom fi mai bine, doar să nu continuăm să visăm cai verzi pe pereți.