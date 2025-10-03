Universitatea Craiova a pierdut primul meci din grupa principală a Conference League, scor 0-2, în fața polonezilor de la Rakow.

Deși a început toamna europeană cu mari speranțe, lipsa de experiență la nivel european și-a spus cuvântul în cazul elevilor lui Mirel Rădoi.

Rakow - Universitatea Craiova 2-0

Deși prima repriză a fost una echilibrată, cei de la Rakow au avut un plus la capitolul posesiei, dictând ritmul meciului.

În repriza secundă, Universitatea Craiova a început foarte slab, ceea ce a dus la marcarea primului gol al celor de la Rakow. În minutul 47, Pienko și-a trecut numele pe tabelă după un șut care a trecut printre picioarele portarului Isenko.

La doar 6 minute distanță, situația s-a agravat, deoarece Vladimir Screciu a fost eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător. Decizia a fost luată de „centralul” partidei după ce a analizat faza la monitorul VAR.

Ulterior acestui moment, Craiova nu a mai putut reveni, ba mai mult, a încasat și golul doi, în minutul 88. Repka a marcat un gol frumos, după un șut puternic de la aproximativ 20 de metri.

Astfel, Universitatea Craiova pornește cu stângul aventura europeană. Următoarea partidă europeană va avea loc la Craiova, pe 23 octombrie, în fața celor de la Noah, formație din Armenia.

Au marcat: Pienko (min. 47), Repka (min. 80)

FINAL DE MECI!

Min. 90 + 3 - Accidentare horror! Romanchuk și-a spart capul după un duel aerian, imaginile fiind greu de privit.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 80 - GOL! (2-0) - Rakow majorează avantajul și spulberă ultimele speranțe ale oltenilor de a egala. Repka a marcat frumos, după un șut puternic de la aproximativ 20 de metri.

Min. 76 - Alte două înlocuiri la Universitatea Craiova. Au părăsit terenul Al-Hamlawi și Băluță și au intrat Nsimba și Houri.

Min. 75 - Dublă schimbare la Rakow. Au ieșit Pienko și Struki, fiind înlocuiți de Bulat și Barath.

Min. 70 - Corner pentru polonezi. Isenko a intrat într-un duel cu Svarnas, „centralul” fiind nevoit să intervină.

Min. 66 - Nicușor Bancu primește și el cartonaș galben.

Min. 64 - Fadiga trimite puternic peste poarta lui Isenko.

Min. 59 - Triplă schimbare la Craiova. Au ieșit Cicâldău, Baiaram și Crețu, fiind înlocuiți de Mekvabishvili, Teles și Romanchuk.

Min. 55 - Ameyaw este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 53 - Vladimir Screciu este eliminat după ce arbitrul a analizat la VAR faza în care fundașul Craiovei a comis un fault din postura de ultim apărător.

Min. 50 - Arbitrii din camera VAR analizează în aceste momente un posibil cartonaș roșu.

Min. 47 - GOL! (1-0) - Pienko deschide scorul, după ce balonul a trecut printre picioarele portarului Isenko.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Min. 45+3 - Pauză în Polonia!

Min. 45 + 1 - Ștefan Baiaram ratează o ocazie imensă. Acesta a tras puternic de la marginea careului, dar balonul a ocolit poarta.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 44 - O nouă ocazie imensă pentru polonezi. Oltenii sunt „în corzi” în acest momente.

Min. 43 - O nouă ocazie pentru Rakow. Isenko reține și își salvează echipa.

Min. 36 - Universitatea Craiova are șansa de a înscrie, însă Mora comite un fault în atac.

Min. 33 - Lovitură de colț pentru Rakow. Isenko respinge fără probleme.

Min. 28 - Universitatea Craiova pasează în propriul teren.

Min. 22 - Corner pentru Universitatea Craiova. Va executa Alexandru Cicldău.

Min. 19 - Lopez acuză probleme medicale și cere intervenția medicilor. El a fost înlocuit de Diaby-Fadiga.

Min. 16 - Cele două formații practică un joc echilibrat la mijlocul terenului.

Min. 12 - Lovitură liberă din preajma careului pentru Rakow. Nicușor Bancu respinge cu capul, având nevoie de îngrijiri medicale după ce mingea l-a lovit în față.

Min. 10 - „Centralul” partidei împreună cu oficialii din camera VAR au analizat un posibil penalty în favoarea celor de la Rakow, decizia finală fiind favorabilă oltenilor.

Min. 3 - Universitatea Craiova are o primă șansă de gol. Ștefan Baiaram trimite un șut de la marginea careului, dar balonul trece pe lângă poarta formației poloneze.

Min. 3 - Rakow are o primă ocazie, dar portarul Isenko reține fără probleme.

Min. 1 - A început partida de la Sosnowiec.

Rakow - Universitatea Craiova, echipele de start

Rakow: Trelowski - Tudor, Racovițan, Svarnas - Amorim, Repka, Struski, Ameyaw - Lopez, Brunes, Pienko

Rezerve: Mądrzyk, Zych, Mosór, Bulat, Makuch, Mirčetić, Konstantopoulos, Diaby-Fadiga, Baráth, Seck, Rondić

Antrenor: Marek Papszun

Universitatea Craiova: Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Mora, Crețu, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Lung, Fl. Ștefan, Romanchuk, Mekvabishvili, Etim, Houri, Mogoș, Samuel Teles, Stefanovic, Băsceanu, Matei, Nsimba

Antrenor: Mirel Rădoi

Arbitru: Ishmael Barbara, Asistenți: Luke Portelli, James Muscat (toți din Malta) VAR: Michael Fabbri (Italia) AVAR: Rosario Abisso (Italia), Rezervă: Philip Farrugia (Malta)

Stadion: Zaglebiowski Park Sportowy (Sosnowiec)

Rakow vine după victoria de duminică din campionat împotriva lui Widzew Lodz, scor 1-0.

În acest moment, echipa unde joacă Bogdan Racovițan se află pe locul 11 în campionatul Poloniei, cu 11 puncte obținute în 9 meciuri.

Universitatea Craiova a remizat în ultima partidă de campionat, scor 2-2 cu Dinamo, care a avut loc vineri.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi este lider în Liga 1, cu 24 de puncte acumulate în 11 etape.

Rakow și Universitatea Craiova se întâlnesc pentru prima dată într-un meci oficial.

Rakow-U Craiova. Mirel Rădoi a vorbit despre echipa poloneză: „ N-am întâlnit-o până acum”

Tehnicianul oltenilor a făcut o paralelă între Rakow și echipa antrenată de Costel Gâlcă, Rapid.

„La nivel de organizare defensivă, din meciurile pe care le-am văzut, pot să compar Rakow cu organizarea defensivă a Rapidului , chiar dacă n-am întâlnit-o direct până acum. Totuși, nu au același sistem de joc.

Cu o precizare: cred că nicio echipă în România în momentul de față nu poate alcătui un prim «11» atât de puternic la nivel individual, unu contra unu.

Și dacă vorbim de jocul direct, cred că aș putea să asemăn foarte mult cu jocul Botoșaniului. Nu combinativ, dar jocul direct.

Suntem cu toții într-o competiție nouă. Și cred că e normal ca în momentele astea, pe lângă echilibru, să ai curaj. Pentru că ai numai de învățat în astfel de momente, cum ar fi debutul în cupele europene.

Așa putem simți ceea ce înseamnă pericolul pentru viitor, sau ceea ce poate însemna să supraestimăm această competiție și adversarul nostru de mâine seară”, a declarat Mirel Rădoi în cadrul conferinței premergătoare meciului.

Programul Universității Craiova în Conference League

2 octombrie, ora 22:00: Rakow - U Craiova

Rakow - U Craiova 23 octombrie, ora 22:00 : U Craiova - FC Noah

: U Craiova - FC Noah 6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova.

