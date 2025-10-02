FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză +21 foto
FCSB - Young Boys / FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Europa League

FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Alexandru Smeu , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 21:46
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 22:10
  • FCSB - Young Boys 0-2. Joel Monteiro (26 de ani) a marcat ambele goluri în prima repriză.
  • Trupa lui Elias Charalambous este depășită în clasament de echipa elvețiană, din cauza golaverajului.

Young Boys a început mai decisă partida de pe Arena Națională, elvețienii având primele ocazii de gol chiar în primele minute de joc. Elvețienii au deblocat tabela în minutul 11, prin Joel Monteiro.

Elevii lui Elias Charalambous au încercat să răspundă prin Denis Alibec și Mamadou Thiam, însă fără succes. Câștigătoarea Cupei Elveției a majorat avantajul prin același Joel Monteiro.

Duelul prăbușirii FCSB  Concluzii de la masa presei după un eșec total. Crețu, sufocat de Monteiro. Unde era Charalambous?
Duelul prăbușirii FCSB Concluzii de la masa presei după un eșec total. Crețu, sufocat de Monteiro. Unde era Charalambous?
Duelul prăbușirii FCSB  Concluzii de la masa presei după un eșec total. Crețu, sufocat de Monteiro. Unde era Charalambous?

În repriza secundă, FCSB a încercat să revină pe tabelă, însă raportul de forțe s-a schimbat rapid. Young Boys a avut 3 ocazii de a marca până în minutul 60. Trupa din Berna nu a mai forțat și FCSB a preluat inițiativa. Totuși, „roș-albaștrii” nu au reușit să puncteze.

FCSB - Young Boys meci 19.jpg
FCSB - Young Boys meci 19.jpg

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Young Boys 0-2

  • A marcat: Joel Monteiro '11, '36
  • Asistență: 25.056 suporteri

Min. 90+6 - Final de meci!

Repriza secundă este prelungită cu 5 minute!

Min. 86 - SCHIMBARE YOUNG BOYS! Zoukrou îl înlocuiește pe Lauper.

Min. 86 - SCHIMBARE YOUNG BOYS! Iese Monteiro și intră Tsimba.

Min. 82 - Darius Olaru pasează, din lovitură liberă, către Pantea, care șutează de la marginea careului. Mingea trece mult peste poarta elvețienilor.

Min. 77 - Valentin Crețu centrează la prima bară, de unde Dennis Politic reia spre colțul scurt, dar mingea trece puțin pe lângă poartă.

Min. 74 - Fernandes respinge, la marginea careului, centrarea lui Denis Alibec. Mingea este recuperată de Valentin Crețu care îi pasează lui Dennis Politic. Extrema șutează puternic, dar Keller apără.

Min. 72 - Thomas Neubert, preparatorul fizic al „roș-albaștrilor” primește cartonașul galben pentru proteste.

Min. 70 - SCHIMBARE YOUNG BOYS! Raveloson este înlocuit de Pech.

Min. 69 - SCHIMBARE YOUNG BOYS! Iese Males și intră Fassnacht.

Min. 68 - Dennis Politic primește cartonașul galben pentru proteste.

Min. 66 - Keller trimite o pasă către Lauper. Fundașul încearcă să paseze fără să se uite și mingea îl lovește pe Dennis Politic. Balonul ricoșează pe spațiul porții, dar Keller prinde.

Min. 62 - SCHIMBARE YOUNG BOYS! Iese Bedia și intră Cordova.

Min. 60 - SCHIMBARE FCSB! Dennis Politic intră în locul lui Octavian Popescu.

Min. 58 - Daniel Bîrligea reușește două driblinguri la mijlocul terenului, avansează spre poartă și Raveloson îl doboară după ce îl trage de mână. Fotbalistul din Madagascar primește cartonașul galben.

Min. 56 - Fernandes intră în careu, șutează puternic pe colțul scurt și același Târnovanu intervine.

Min. 55 - Hadjam avansează pe flancul stâng, îi pasează lui Bedia, care pivotează pe lângă Ngezana și șutează în forță pe centru. Târnovanu respinge cu piciorul.

Min. 53 - Valentin Crețu rămâne întins pe teren după un duel umăr la umăr cu Bedia.

Min. 50 - FCSB are lovitură liberă la marginea careului. Octavia Popescu trimite o centrare șutată pe spațiul porții, dar goalkeeper-ul elvețienilor boxează.

Min. 47 - Florin Tănase șutează din lovitură liber, puțin peste poarta lui Keller.

Min. 46 - SCHIMBARE FCSB! Daniel Bîrligea intră în locul lui Denis Alibec. Elias Charalambous mai are o singură modificare disponibilă.

Min. 46 - SCHIMBARE FCSB! Iese David Miculescu și intră Juri Cisotti.

Min. 46 - SCHIMBARE FCSB! - Mamadou Thiam este înlocuit de Darius Olaru.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45+3 - Pauză pe Arena Națională! Elvețienii intră la cabine cu un avantaj de 2 goluri, grație „dublei” lui Joel Monteiro.

Min. 45+2 - Bedia primește o pasă în careu, șutează, dar Târnovanu apără.

Prima repriză a fost prelungită cu 3 minute!

Min. 40 - Bedia rămâne întins pe gazon.

Min. 38 - Denis Alibec șutează de la distanță, dar Keller prinde mingea fără probleme.

Min. 36 - GOL YOUNG BOYS! îi pasează lui Joel Monteiro care avansează spre poartă. Ngezana încearcă să blocheze, prin alunecare, șutul elvețianului, dar înscrie.

Min. 31 - Males pierde mingea în fața lui Octavian Popescu, care îi pasează lui Mamadou Thiam. Vârful avansează, șutează, dar mingea este deviată de Lauper.

Min. 27 - Octavian Popescu centrează, Fernandes respinge spre Denis Alibec, care se înalță și expediază mingea peste poarta elvețienilor.

Min. 26 - Baba Alhassan îl lansează pe Mamadou Thiam. Atacantul venit de la U Cluj avansează, intră în careu și centrează pe joc către Denis Alibec, dar Benito respinge în corner.

Min. 22 - Mamadou Thiam primește o pasă de la Alhassan, centrează către Miculescu, dar Benito respinge în corner.

Min. 19 - Gigovic primește o pasă de la Fernandes, în careu, șutează și Târnovanu prinde balonul

Min. 18 - Denis Alibec șutează puternic din afara careului, dar mingea trece mult peste poarta lui Keller.

Min. 13 - SCHIMBARE FCSB - Iese Malcom Edjouma și intră Florin Tănase.

Min. 13 - Janko centrează pe bara a doua, dar David Miculescu respinge balonul până la Hadjam. Fundașul stânga al elvețienilor șutează la colțul scurt, dar Târnovanu apără.

Min. 11 - GOL YOUNG BOYS! După un contraatac, Janko a centrat, pe jos, către Joel Monteiro, care șutează puternic în colțul drept al porții lui Târnovanu și înscrie.

Min. 9 - Malcom Edjouma rămâne întins pe gazon și echipa medicală cere schimbare.

Min. 8 - Denis Alibec centrează pe bara a doua, unde Mihai Popescu vine lansat. Fundașul reia lovitura de cap, din marginea careului mic, puțin pe lângă poarta lui Keller.

Min. 7 - Fernandes execută mult peste poartă lovitura liberă de la marginea careului.

Min. 3 - Pe flancul stâng, Monteiro trece de Valentin Crețu, care se împiedică. Fotbalistul elvețienilor avansează spre poarta „roș-albaștrilor”, șutează pe colțul scurt, dar Ștefan Târnovanu respinge.

Min. 2 - Mingea centrată de Monteiro spre Gigovic a fost deviată de Mihai Popescu, însă a ajuns la Raveloson. Mijlocașul din Madagascar a șutat, din apropierea punctului de la 11 metri, însă balonul trece peste poartă.

Min. 1 - A început meciul!

FCSB - Young Boys, echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu (cpt.), Oct. Popescu, Thiam - Alibec
  • Rezerve: Udrea, Zima, Șut, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Young Boys: Keller - Hadjam, Benito (cpt.), Lauper, Janko - Monteiro, Fernandes, Raveloson, Males - Gigovic, Bedia
  • Rezerve: Lindner, Marzino, Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith
  • Antrenor: Giorgio Contini
  • Stadion: Arena Națională, București
  • Arbitru: Mohammed Al-HakimAsistenți: Mehmet Culum şi Fredrik Klyver (toți din Suedia) / Camera VAR: Pawel Malec şi Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia) / Rezervă: Joakim Ostling (Suedia)

18:57 Elvețienii au forțat intrarea pe Arena Națională

Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene. Suporterii sunt băgați în serii, câte 20-30.

Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine.jpg Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine 2.jpg Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine 1.jpg Conflictul suporterilor elvețieni cu forțele de ordine 3.jpg
18:53 Suporterii lui Young Boys Berna au aruncat cu o petardă în direcția forțelor de ordine

18:32 Fanii elvețieni s-au contrat cu forțele de ordine lângă poarta de acces în tribună

18:26 550 de suporteri ai celor de la Young Boys au ajuns la Arena Națională

FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză

18:00 Autocarul celor de la FCSB a ajuns la Arena Națională

Elias Charalambous: „Obiectivul este să câștigăm”

Tehnicianul cipriot speră că ultimele victorii au redat moralul echipei.

„Nu e relevant rezultatul lor cu Panathinaikos, care a dat 3 goluri în zece minute. Vorbim de o echipă cu multă calitate, experiență în Europa, ne pregătim pentru un meci greu. Sper că vom fi la 100% pentru mâine, obiectivul este să câștigăm.

Antrenament FCSB înaintea meciului cu Young Boys Foto Iosif Popescu - GOLAZO (21).jpeg
Antrenament FCSB înaintea meciului cu Young Boys Foto Iosif Popescu - GOLAZO (21).jpeg

Antrenament FCSB înaintea meciului cu Young Boys Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Antrenament FCSB înaintea meciului cu Young Boys Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Antrenament FCSB înaintea meciului cu Young Boys Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Antrenament FCSB înaintea meciului cu Young Boys Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Antrenament FCSB înaintea meciului cu Young Boys Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
E important să ne recâștigăm încrederea și putem face asta numai câștigând meciurile. De-asta e bine că am legat două victorii la rând. E foarte important și că am reușit să nu luăm gol. E important când se întâmplă astfel.

Pentru a avea un viitor și mai bun, e important să luăm și mâine cele 3 puncte.

Young Boys este o echipă foarte ofensivă, duc foarte mulți jucători în față, foarte mulți oameni în careu, uneori ambii jucători de pe benzi, plus atacantul, ajung în careu.

Cumva, asemănător cu ce au jucat și sezonul trecut, dar în astfel de meciuri trebuie să fim la cel mai înalt nivel, să acționăm ca o echipă. Nu ai cum să câștigi cu astfel de echipe dacă nu faci un joc colectiv bun”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Giorgio Contini: „FCSB va fi altfel decât în Olanda. Mă aștept să fim puși sub presiune”

Giorgio Contini, antrenorul celor de la Young Boys, se așteaptă la o abordare diferită a roș-albaștrilor față de meciul cu Go Ahead Eagles:

„Am urmărit și ultima partidă, victoria din Olanda cu Go Ahead, dar nu cred că aceasta este adevărata față a echipei, a stat mult în defensivă și Go Ahead a avut posesia.

Am analizat și meciuri din campionat. FCSB a jucat altfel, ofensiv, cu mult presing. Mă aștept să fim puși sub presiune”.

Antrenorul Giorgio Contini și atacantul Darian Males FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro
Antrenorul Giorgio Contini și atacantul Darian Males FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro

Antrenorul Giorgio Contini și atacantul Darian Males FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro Stephane Chapuisat FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro Stephane Chapuisat FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro Antrenament Young Boys FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro Antrenament Young Boys FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro
Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

