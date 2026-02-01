Danemarca a câștigat Euro 2026 Scandinavii s-au dezlănțuit pe final după ce au condus Germania aproape tot meciul!
Danemarca, câștigătoarea EHF EURO 2026 FOTO: IMAGO
Handbal

Danemarca a câștigat Euro 2026 Scandinavii s-au dezlănțuit pe final după ce au condus Germania aproape tot meciul!

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 23:31
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 01:09
  • Danemarca - Germania 34-27. Scandinavii au câștigat Euro 2026 la handbal masculin, după un parcurs perfect.
  • Simon Pytlick (25 de ani), interul stânga al nordicilor, a fost cel mai bun marcator al finalei: 8 goluri.

Danemarca a monopolizat Campionatul Mondial, unde a câștigat ultimele 4 ediții, însă nu reușea să treacă peste complexul de la Campionatul European.

Nordicii s-au scuturat de ghinioane și, după bronzul din 2022 și argintul din 2024, au reușind să pună mâna în final pe marele trofeu, primul după 14 ani de așteptare.

Danemarca - Germania 34-27. Scandinavii câștigă Campionatul European după o pauză de 14 ani

Ultimul act al turneului final a început echilibrat, iar niciuna dintre pretendentele la marele trofeu nu a reușit să se desprindă în primele minute de joc.

Scandinavii au înclinat balanța în favoarea lor în minutul 14, când au profitat de cartonașul roșu primit de Tom Kiesler.

Danemarca a avut un avantaj de 3 goluri, însă germanii au egalat situația pe tabelă în minutul 22. Forcingul din final de repriză a elevilor lui Nikolaj Jacobsen i-a adus la cabine cu un avantaj fragil: 18-16.

Danemarca s-a detașat în repriza a doua

În actul secund, Germania a restabilit egalitatea la 19, însă acest lucru nu a ținut pentru mult timp.

Selecționata lui Jacobsen a reintrat rapid în avantaj prin golurile lui Emil Jakobsen și Niklas Kirkelokke.

Deși germanii au încercat să revină, în minutul 45, danezii și-au mărit avantajul la +3, prin golul lui Pytlick.

Nordicii au profitat de scăderea de ritm al germanilor, din finalul partidei, și au mărit avantajul la +7, asigurându-și trofeul continental.

3 titluri europene
a cucerit Danemarca: 2008, 2012, 2026

Parcursul Danemarcei la EURO 2026:

  • Faza grupei, etapa #1, Franța - Danemarca 29-32
  • Faza grupei, etapa #2, Spania - Danemarca 31-36
  • Faza grupei, etapa #3, Germania - Danemarca 26-31
  • Faza grupei, etapa #4, Danemarca - Norvegia 38-24
  • Semifinale, Danemarca - Islanda 31-28
  • Finală, Danemarca - Germania 34-27

germania Handbal Masculin danemarca FINALA ehf euro 2026
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share