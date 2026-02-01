A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”

Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a stârnit râsete la Melbourne în timpul discursului de după finala pierdută în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Djokovic, supranumit „Regele Melbourne-ului”, a început excelent meciul cu liderul mondial, însă nu a reușit să își treacă în cont al 11-lea trofeu de la Australian Open.

Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena, după înfrângerea cu Alcaraz

Imediat după meci, Novak Djokovic a ales să glumească și a stârnit râsete în toată arena, după ce a sugerat că se va mai întâlni cu Alcaraz și în următorii zece ani.

„În primul rând, felicitări, Carlos, ai făcut un turneu extraordinar. Felicitări ție, antrenorului tău, echipei tale, familiei tale. Ceea ce faci tu este deja legendar, este istoric.

Îți doresc mult succes în restul carierei, ești atât de tânăr, ai atât de mult timp în față, la fel ca mine. Sper să ne mai întâlnim de multe ori pe teren în următorii 10 ani ”, a spus sârbul, la începutul discursului său, la Eurosport.

Djokovic are în palmares 10 titluri la Australian Open, cucerite în anii: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 și 2023.

„Trebuie să le mulțumesc, în primul rând, celor din echipa mea, pentru că m-au suportat și mi-au oferit sprijinul necesar. Nu a fost ușor. Sunteți punctul meu de sprijin, ați văzut și versiunea mea cea mai bună, și pe cea mai rea.

Apoi vreau să mă adresez legendarului Rafa (n.r. - Rafael Nadal), care este în tribună. Evident, e ciudat să te văd acolo și nu aici, pe teren. Vreau doar să spun că a fost o onoare să împart terenul cu tine și e un sentiment ciudat să te văd acum în tribună. Îți mulțumesc că ai fost prezent.

Sunt prea multe legende din Spania aici, parcă a fost 2 contra 1 în această seară”, a mai spus Djokovic.

Am avut un discurs pregătit în cazul în care câștig și un discurs în cazul în care pierd. E momentul lui Carlos, nu vreau să vorbesc prea mult. Novak Djokovic

În încheierea discursului său, tenismenul le-a mulțumit fanilor prezenți la Melbourne pentru susținerea și încurajările

„Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce mi-ați oferit în ultimele meciuri. N-am mai trăit de mult în Australia atâta dragoste, sprijin și pozitivitate. Am încercat să vă răsplătesc prin tenisul meu.

Cred că asta este ceva absolut necesar când joci la acest nivel, împotriva unor jucători incredibili precum Carlos și Jannik (n.r. – Jannik Sinner).

Nu credeam că mă voi afla din nou la ceremonia de premiere a unui Grand Slam, iar pentru asta vă datorez mulțumiri pentru modul în care m-ați susținut și m-ați împins de la spate în ultimele săptămâni.

Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine, peste șase luni sau peste un an. A fost extraordinar, vă mulțumesc!”, a mai spus Djokovic.

Next decade secured and we’ll be there! 😀 🍿 pic.twitter.com/r00jHVueL4 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026

Dacă ar fi câștigat, Nole ar fi ajuns la al 25-lea titlu de Grand Slam al carierei.

În schimb, Carlos Alcaraz și-a trecut în cont al șaptelea trofeu major: două la US Open (2022 și 2025), două la Wimbledon (2023 și 2024), două la Roland Garros (2024 și 2025) și unul la Australian Open (2026).

Astfel, Alcaraz și-a completat Career Grand Slam-ul, ceea ce înseamnă că a câștigat toate cele patru turnee majore.

