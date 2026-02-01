A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani” +9 foto
Novak Djokovic. Foto: Imago
Tenis

A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 14:28
alt-text Actualizat: 01.02.2026, ora 14:51

Djokovic, supranumit „Regele Melbourne-ului”, a început excelent meciul cu liderul mondial, însă nu a reușit să își treacă în cont al 11-lea trofeu de la Australian Open.

Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere
Citește și
Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere
Citește mai mult
Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere

Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena, după înfrângerea cu Alcaraz

Imediat după meci, Novak Djokovic a ales să glumească și a stârnit râsete în toată arena, după ce a sugerat că se va mai întâlni cu Alcaraz și în următorii zece ani.

„În primul rând, felicitări, Carlos, ai făcut un turneu extraordinar. Felicitări ție, antrenorului tău, echipei tale, familiei tale. Ceea ce faci tu este deja legendar, este istoric.

Îți doresc mult succes în restul carierei, ești atât de tânăr, ai atât de mult timp în față, la fel ca mine. Sper să ne mai întâlnim de multe ori pe teren în următorii 10 ani”, a spus sârbul, la începutul discursului său, la Eurosport.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)

Galerie foto (9 imagini)

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago) Vedete la meciul Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, din finala Australian Open 2026 Vedete la meciul Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, din finala Australian Open 2026 Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago) Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)
+9 Foto
labels.photo-gallery

Djokovic are în palmares 10 titluri la Australian Open, cucerite în anii: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 și 2023.

„Trebuie să le mulțumesc, în primul rând, celor din echipa mea, pentru că m-au suportat și mi-au oferit sprijinul necesar. Nu a fost ușor. Sunteți punctul meu de sprijin, ați văzut și versiunea mea cea mai bună, și pe cea mai rea.

Apoi vreau să mă adresez legendarului Rafa (n.r. - Rafael Nadal), care este în tribună. Evident, e ciudat să te văd acolo și nu aici, pe teren. Vreau doar să spun că a fost o onoare să împart terenul cu tine și e un sentiment ciudat să te văd acum în tribună. Îți mulțumesc că ai fost prezent.

Sunt prea multe legende din Spania aici, parcă a fost 2 contra 1 în această seară”, a mai spus Djokovic.

Am avut un discurs pregătit în cazul în care câștig și un discurs în cazul în care pierd. E momentul lui Carlos, nu vreau să vorbesc prea mult. Novak Djokovic

În încheierea discursului său, tenismenul le-a mulțumit fanilor prezenți la Melbourne pentru susținerea și încurajările

„Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce mi-ați oferit în ultimele meciuri. N-am mai trăit de mult în Australia atâta dragoste, sprijin și pozitivitate. Am încercat să vă răsplătesc prin tenisul meu.

Cred că asta este ceva absolut necesar când joci la acest nivel, împotriva unor jucători incredibili precum Carlos și Jannik (n.r. – Jannik Sinner).

Nu credeam că mă voi afla din nou la ceremonia de premiere a unui Grand Slam, iar pentru asta vă datorez mulțumiri pentru modul în care m-ați susținut și m-ați împins de la spate în ultimele săptămâni.

Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine, peste șase luni sau peste un an. A fost extraordinar, vă mulțumesc!”, a mai spus Djokovic.

Dacă ar fi câștigat, Nole ar fi ajuns la al 25-lea titlu de Grand Slam al carierei.

În schimb, Carlos Alcaraz și-a trecut în cont al șaptelea trofeu major: două la US Open (2022 și 2025), două la Wimbledon (2023 și 2024), două la Roland Garros (2024 și 2025) și unul la Australian Open (2026).

Astfel, Alcaraz și-a completat Career Grand Slam-ul, ceea ce înseamnă că a câștigat toate cele patru turnee majore.

Citește și

AC Milan, menționată în „Epstein files” E-mailurile dintre Jeffrey Epstein și fostul șef al NBA despre o posibilă vânzare a clubului italian
Campionate
13:34
AC Milan, menționată în „Epstein files” E-mailurile dintre Jeffrey Epstein și fostul șef al NBA despre o posibilă vânzare a clubului italian
Citește mai mult
AC Milan, menționată în „Epstein files” E-mailurile dintre Jeffrey Epstein și fostul șef al NBA despre o posibilă vânzare a clubului italian
„Am fost uimit de această etichetă”  Andrei Cordea reacționează după ce a fost catalogat drept un jucător expirat
Superliga
12:54
„Am fost uimit de această etichetă” Andrei Cordea reacționează după ce a fost catalogat drept un jucător expirat
Citește mai mult
„Am fost uimit de această etichetă”  Andrei Cordea reacționează după ce a fost catalogat drept un jucător expirat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Australian Open grand slam melbourne novak djokovic carlos alcaraz
Știrile zilei din sport
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Superliga
01.02
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Citește mai mult
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Superliga
01.02
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Citește mai mult
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Superliga
01.02
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Citește mai mult
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Liga 3
01.02
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Citește mai mult
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
23:33
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
22:22
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
23:17
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
 „Era cam gata fără victorie”  VIDEO.  Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Superliga
01.02
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Citește mai mult
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Stranieri
01.02
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Citește mai mult
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Stranieri
01.02
Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!
Citește mai mult
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Campionate
01.02
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Citește mai mult
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 100 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 22 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share