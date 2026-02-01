Chivu, de neoprit VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are  10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A! +4 foto
Lautaro Martinez foto: IMAGO
Stranieri

Chivu, de neoprit VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 21:57
alt-text Actualizat: 01.02.2026, ora 21:57
  • Cremonese - Inter Milano 0-2. Echipa condusă de Cristian Chivu (45 de ani) s-a impus în deplasarea din etapa #23 din Serie A.
  • „Nerazzurrii” au 8 puncte avans față de rivala AC Milan, care are însă un meci mai puțin disputat.

Inter și-a făcut meciul ușor încă din start în deplasarea de la Cremona și a ajuns la 11 meciuri consecutive fără înfrângere, 10 victorii, plus remiza cu Napoli, 2-2, campioana en-titre.

Cremonese - Inter Milano 0-2. Formația lui Cristi Chivu e de neoprit în Serie A

Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 16, cu o lovitură de cap impecabilă, din 6 metri, după un corner executat perfect de Federico Dimarco.

Cu avantaj încă din primele minute, Inter și-a consolidat rezultatul în minutul 31, după o „rachetă” trimisă de Zielinski, de la 25 de metri, direct în vinclul porții lui Audero.

Partida a fost marcată și de evenimente nefericite. O petardă a fost aruncată din zona în care se aflau fanii lui Inter, în apropierea portarului Audero.

Portarul lui Cremonese s-a prăbușit la pământ, moment în care arbitrul și jucătorii lui Inter au alergat indignați spre suporteri. Acesta și-a revenit ulterior și a putut continua partida, potrivit calciomercato.it.

Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă
Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă

Galerie foto (4 imagini)

Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă Portarul lui Cremonese, aproape lovit de o petardă
+4 Foto
labels.photo-gallery

Scorul de 2-0 în favoarea echipei lui Cristi Chivu a rămas neschimbat până la final, iar Inter s-a distanțat considerabil în vârful clasamentului.

„Nerazzurrii” au 8 puncte peste rivala AC Milan, care are un meci mai puțin disputat, și 9 peste campioana Napoli.

În Liga Campionilor, Inter va da peste Bodo/Glimt, în dublă manșă, în play-off-ul pentru calificarea în optimi, după ce a ratat la limită calificarea directă la finalul fazei principale.

VIDEO. Rezumatul partidei Cremonese - Inter 0-2

serie a Inter Milano ac milan Cristi Chivu Cremonese
