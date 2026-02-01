Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid +9 foto
Andrei Rațiu, ratare incredibilă. Foto: Captură Prima Sport
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid

  • Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, a irosit una dintre cele mai mari ocazii ale meciului cu Real Madrid, scor 1-2.
  • În minutul 64, Rațiu a scăpat singur cu Thibaut Courtois (33 de ani), însă portarul madrilen a respins excelent șutul acestuia.
  • Real Madrid a reușit să se impună în final, după un penalty primit în minutul 90+8 și o partidă încheiată cu două eliminări în tabăra oaspeților.

Rațiu a avut o primă repriză ștearsă împotriva lui Real Madrid, însă lucrurile s-au schimbat pentru român după pauză, odată cu golul de 1-1 marcat de Jorge de Frutos în minutul 49.

Andrei Rațiu, ratare incredibilă cu Real Madrid!

După ocazia irosită în prima repriză, Rațiu a scăpat iar singur cu portarul.

În minutul 64, fundașul român a fost lansat excelent de un coechipier, a sprintat mai bine de jumătate de teren și a intrat în careu, însă șutul său a fost blocat de uriașul portar belgian de 2 metri, Thibaut Courtois.

Rațiu, ratare incredibilă cu Real Madrid. Foto: Captură, Prima Sport 1
Rațiu, ratare incredibilă cu Real Madrid. Foto: Captură, Prima Sport 1

Imediat după ratare, presa spaniolă a reacționat la faza uriașă irosită de fundașul român.

  • „RAAAAAȚIU A AVUT A DOUA ȘANSĂ UNU CONTRA UNU!!! Contra totală a fundașului român al lui Rayo Vallecano, urmărit îndeaproape de Gonzalo. Cu toate acestea, șutul său a fost respins cu piciorul de Courtois” - as.com
  • „Rayo tocmai a iertat a doua ocazie! Ratiu a rămas complet singur în fața lui Courtois, care a reușit să oprească șutul românului. Gonzalo a încercat în ultimul moment să blocheze golul și a intervenit pentru a-i îngreuna șutul românului” - sport.es
  • „Courtois o salvează pe Real Madrid! Contraatac fulgerător al echipei Rayo Vallecano, în care Ratiu a pornit în viteză spre poarta albilor. Fundaşul echipei Rayo l-a depăşit pe Gonzalo şi a ajuns singur în faţa porţii, dar portarul albilor i-a citit intenţiile şi a evitat al doilea gol al echipei lui Inigo Perez” - mundodeportivo.com.
4 goluri
a marcat Rațiu la Rayo Vallecano, în cele 78 de meciuri jucate

Vincius Junior a deschis scorul în minutul 15, după ce l-a driblat pe Rațiu și trimis un șut la colțul lung al porții apărate de Batalla.

Jorge de Frutos a restabilit egalitatea în minutul 49, iar dacă Rațiu ar fi înscris la ocazia uriașă, Rayo ar fi trecut în avantaj, 2-1. În loc de asta, lucrurile au luat o turnură nefavorabilă pentru echipa lui Íñigo Pérez.

Pathe Ciss a fost eliminat în minutul 80, după un fault dur făcut asupra lui Ceballos.

Lucrurile s-au încheiat și mai rău pentru formația lui Rațiu. Kylian Mbappe a adus victoria pentru madrileni după un penalty transformat în minutul 90+10, obținut de Brahim Diaz, care i-a înfuriat pe oaspeți.

Penalty-ul primit de Real Madrid și a doua eliminare de la Rayo

Meciul a fost prelungit cu încă 6 minute, deoarece penalty-ul a fost acordat chiar în ultimul din cele 8 minute de prelungiri acordate inițial. În minutul 90+13, Chavarria a văzut și el al doilea cartonaș galben, iar oaspeții au încheiat meciul în nouă jucători.

