„Da, sunt restanțe" Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel" + ultimele detalii despre stadion
„Da, sunt restanțe" Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel" + ultimele detalii despre stadion

Publicat: 27.04.2026, ora 23:02
Actualizat: 28.04.2026, ora 00:39
  • FC Argeș - U Craiova 0-1. Dani Coman (47 de ani), președintele piteștenilor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa antrenată de Bogdan Andone (51 de ani).

FC Argeș a pierdut o nouă partidă din play-off și este pe ultimul loc în play-off, cu 30 de puncte acumulate.

FC Argeș - U Craiova 0-1. Dani Coman: „Pe mine mă interesează să câștig”

La finalul partidei, Dani Coman a venit cu o veste legate de construcția noului stadion din Pitești, „Nicolae Dobrin”.

Până la finalul lunii decembrie stadionul va fi ridicat”, a spus Dani Coman la Digi Sport.

Cât despre înfrângerea suferită de FC Argeș, Dani Coman a declarat:

„Păcat că nu am reușit un rezultat pozitiv. Eu cred că da, era mai corect un rezultat de egalitate. Pe mine mă interesează să câștig. Nu mă interesează că am jucat bine și am pierdut cu 1-0 sau că am făcut față tuturor echipelor din acest play-off.

Pe mine mă interesează să progresăm, mă interesează să creștem, mă interesează ca în viitor să fim și mai buni. Îmi doresc să putem să facem o echipă să ne putem lupta de la egal la egal cu orice alt adversar din campionat”.

Dani Coman: „Este adevărat că sunt salarii restante”

Dani Coman a confirmat că există salarii restante la FC Argeș.

„Este adevărat că sunt salarii restante. Dar am făcut un apel pentru că îmi doresc să fac performanță. Mă interesează să fac performanță, iar performanță fără bani nu se poate face”, a mai spus președintele clubului.

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

  • 15.200 de locuri
  • Parcare de 500 de locuri 
  • sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED
  • muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș
  • sală de forță de minimum 500 mp
  • două săli pentru saună
  • sală de recuperare
  • cabinet medical
  • cabinet antidoping
  • sală de antrenament multifuncțională

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova642
2U Cluj639
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș630
*beneficiază de rotunjire

