Liga 1 LIVE de la 15:00 » Botoșani o va înfrunta pe Oțelul. Urmează derby-ul Clujului, de la 20:30

- FC Botoșani joacă astăzi, de la 15:00, împotriva celor de la Oțelul Galați, în play-out-ul Ligii 1.
- Tot astăzi se joacă și primul meci al etapei din play-off: derbiul Clujului, CFR Cluj - U Cluj, programat de la 20:30.
Play-off-ul mai aduce un derby de foc în această rundă: Dinamo va primi duminică seara vizita Rapidului.
Sâmbătă, 25 aprilie
FC Botoșani - Oțelul Galați, live de la 15:00 (play-out)
- Arbitru: Negară Răzvan. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Trandafir Cristina. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
- Stadion: Municipal (Botoşani)
CFR - U Cluj, live de la 20:30 (play-off)
- Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Marica Mihai Marius și Ilinca Cristian Daniel. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian
- Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)
Duminică, 26 aprilie
UTA Arad - Farul Constanța, live de la 14:00 (play-out)
Dinamo - Rapid, live de la 21:00 (play-off)
Luni, 27 aprilie
FC Metaloglobus - Unirea Slobozia, live de la 17:30 (play-out)
FC Argeș - U Craiova, live de la 20:30 (play-off)
S-au jucat:
FCSB - Petrolul 3-1
- Au marcat: Tănase (min. 12 pen.), Oct.Popescu (min. 27), Olaru (min. 56) / Aymbetov (min. 90)
- Echipele de start:
- FCSB: M.Popa - Crețu, Dawa, M.Popescu, Radunovic - F.Tănase, J.Paulo - Cisotti, Olaru, O.Popescu - Miculescu
- Rezerve: Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa
- Antrenor: Lucian Filip (interimar)
- Petrolul: Bălbărău - Miranda, Papp, Roche, Prce - Dulca, Jyry - Rodrigues, Pop, Grozav - Chică Roșă
- Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B.Marian, Boateng, Paraschic, V.Gheorghe, Handa, Mateiu, Ludewig, Aimbetov
- Antrenor: Mehmet Topal
- Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Vornicu Adrian și Marin Nicușor. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan
- Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)
Hermannstadt - Csikszereda 0-0
Echipele de start:
- Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Karo, Stoica, Stancu - Albu, Zargary, Florescu - Balaure, Gjorgjievski, Neguț
- Rezerve: Afalna, Barstan, Buș, Chițu, Issah, Muțiu, Pop, Ritivoi, Simba
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Csikszereda: Pap - Paszka, Csuros, Palmeș, Trif - Vegh - Anderson Ceara, Vereș, Brugger, Gustavo Cabral - Eppel
- Rezerve: Bloj, Bodo, Bota, Dolny, Dusinszki, Hegedus, Kabashi, Loeper, Nagy, Simon, Szalay, Tajti
- Antrenor: Robert Ilyes
- Arbitru: Călin Iulian. Asistenți: Badea Marius și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Chivulete Andrei Florin.
- Stadion: Municipal (Sibiu)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|5
|39
|2
|U Craiova
|5
|39
|3
|CFR Cluj
|5
|34*
|4
|Rapid
|5
|32
|5
|Dinamo
|5
|31
|6
|FC Argeș
|5
|30
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|6
|36
|8
|UTA Arad
|5
|31*
|9
|FC Botoșani
|5
|30
|10
|Csikszereda
|6
|27*
|11
|Oțelul Galați
|5
|27
|12
|Petrolul
|6
|23
|13
|Farul
|5
|23*
|14
|Hermannstadt
|6
|20*
|15
|Unirea Slobozia
|5
|19*
|16
|Metaloglobus
|5
|10