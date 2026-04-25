Liga 1  LIVE de la 15:00 » Botoșani o va înfrunta pe Oțelul. Urmează derby-ul Clujului, de la 20:30 +34 foto
Liga 1. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga 1 LIVE de la 15:00 » Botoșani o va înfrunta pe Oțelul. Urmează derby-ul Clujului, de la 20:30

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 09:05
  • FC Botoșani joacă astăzi, de la 15:00, împotriva celor de la Oțelul Galați, în play-out-ul Ligii 1.
  • Tot astăzi se joacă și primul meci al etapei din play-off: derbiul Clujului, CFR Cluj - U Cluj, programat de la 20:30.
  • Toate meciurile din Superliga sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Play-off-ul mai aduce un derby de foc în această rundă: Dinamo va primi duminică seara vizita Rapidului.

Și Turcia are griji de Mondial Starul naționalei care a învins România în baraj, aceeași leziune ca Lamine Yamal
Și Turcia are griji de Mondial Starul naționalei care a învins România în baraj, aceeași leziune ca Lamine Yamal
Și Turcia are griji de Mondial Starul naționalei care a învins România în baraj, aceeași leziune ca Lamine Yamal

Sâmbătă, 25 aprilie

FC Botoșani - Oțelul Galați, live de la 15:00 (play-out)

  • Arbitru: Negară Răzvan. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Trandafir Cristina. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
  • Stadion: Municipal (Botoşani)

CFR - U Cluj, live de la 20:30 (play-off)

  • Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Marica Mihai Marius și Ilinca Cristian Daniel. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)

Duminică, 26 aprilie

UTA Arad - Farul Constanța, live de la 14:00 (play-out)

Dinamo - Rapid, live de la 21:00 (play-off)

Luni, 27 aprilie

FC Metaloglobus - Unirea Slobozia, live de la 17:30 (play-out)

FC Argeș - U Craiova, live de la 20:30 (play-off)

S-au jucat:

FCSB - Petrolul 3-1

  • Au marcat: Tănase (min. 12 pen.), Oct.Popescu (min. 27), Olaru (min. 56) / Aymbetov (min. 90)
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
  • Echipele de start:
  • FCSB: M.Popa - Crețu, Dawa, M.Popescu, Radunovic - F.Tănase, J.Paulo - Cisotti, Olaru, O.Popescu - Miculescu
  • Rezerve: Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa
  • Antrenor: Lucian Filip (interimar)
  • Petrolul: Bălbărău - Miranda, Papp, Roche, Prce - Dulca, Jyry - Rodrigues, Pop, Grozav - Chică Roșă
  • Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B.Marian, Boateng, Paraschic, V.Gheorghe, Handa, Mateiu, Ludewig, Aimbetov
  • Antrenor: Mehmet Topal
  • Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Vornicu Adrian și Marin Nicușor. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan
  • Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)
Hermannstadt - Csikszereda 0-0

Echipele de start:

  • Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Karo, Stoica, Stancu - Albu, Zargary, Florescu - Balaure, Gjorgjievski, Neguț
  • Rezerve: Afalna, Barstan, Buș, Chițu, Issah, Muțiu, Pop, Ritivoi, Simba
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Csikszereda: Pap - Paszka, Csuros, Palmeș, Trif - Vegh - Anderson Ceara, Vereș, Brugger, Gustavo Cabral - Eppel
  • Rezerve: Bloj, Bodo, Bota, Dolny, Dusinszki, Hegedus, Kabashi, Loeper, Nagy, Simon, Szalay, Tajti
  • Antrenor: Robert Ilyes
  • Arbitru: Călin Iulian. Asistenți: Badea Marius și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Chivulete Andrei Florin.
  • Stadion: Municipal (Sibiu)

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova539
3CFR Cluj534*
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530
*beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB636
8UTA Arad531*
9FC Botoșani530
10Csikszereda627*
11Oțelul Galați 527
12Petrolul623
13Farul523*
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia519*
16Metaloglobus510
*beneficiază de rotunjire

Dinamo, probleme înainte de derby Primele vești despre Mărginean și Opruț » Nicolescu explică eliminarea din Cupă: „Nu am avut șmecherie"
Dinamo, probleme înainte de derby Primele vești despre Mărginean și Opruț » Nicolescu explică eliminarea din Cupă: „Nu am avut șmecherie"
Dinamo, probleme înainte de derby Primele vești despre Mărginean și Opruț » Nicolescu explică eliminarea din Cupă: „Nu am avut șmecherie”
Olăroiu încă speră la Mondial De ce are FIFA o singură națională ca alternativă dacă Iran nu ajunge la CM 2026
Olăroiu încă speră la Mondial De ce are FIFA o singură națională ca alternativă dacă Iran nu ajunge la CM 2026
Olăroiu încă speră la Mondial De ce are FIFA o singură națională ca alternativă dacă Iran nu ajunge la CM 2026

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!"
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
„Știm că patronul nu e de acord" Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!" VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control"
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă"
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli"
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana" ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
„Unii mă strigau Zidane" Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului: „N-am știut. Am văzut și noi în presă"
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper"
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
