„L-aș fi aplaudat și eu" Jose Mourinho, despre Gianluca Prestianni, după suspendarea dictată de UEFA: „Am auzit atât de multe lucruri..."
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 22:44
  • Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul celor de la Benfica, a vorbit despre suspendarea primită de Gianluca Prestianni (20 de ani), ca urmare a scandalului de rasism de la partida cu Real Madrid, din Liga Campionilor.
  • Fotbalistul argentinian a încasat șase etape de suspendare, dar va sta doar trei, cu condiția să nu recidiveze în următorii doi ani.

La meciul de pe Da Luz, după ce Vinicius a marcat în minutul 50 și s-a bucurat ostentativ la colțul terenului, Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului, care s-a dus imediat la arbitru pentru a semnala faptul că a fost numit „maimuță”.

Jose Mourinho, despre suspendarea lui Prestianni: „Și eu l-aș fi aplaudat”

La primul meci după ce UEFA a anunțat suspendarea în cazul lui Prestianni, în victoria cu 4-1 obținută de Benfica împotriva celor de la Moreirense, argentinianul a fost aplaudat de suporteri.

Tehnicianul portughez a declarat la finalul partidei că l-ar fi aplaudat și el pe Prestianni și, mai mult, l-a lăudat pe acesta.

„Dacă aș fi fost în tribune, aș fi aplaudat și eu. A avut un sezon bun, a făcut o treabă fantastică.

Și-a îmbunătățit enorm evoluțiile. Este un jucător puternic din punct de vedere tactic, știe cum să se poziționeze defensiv și înțelege jocul.

Am auzit atât de multe lucruri când am jucat împotriva lui Real Madrid, încât acum aștept să citesc și să aud comentariile celor care au făcut atâta gălăgie la momentul respectiv.

Sunt curios să le aud opiniile. Așa că prefer să nu comentez”, a declarat Mourinho, conform marca.com.

Ce s-a întâmplat în cazul „Vinicius - Prestianni”

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii de la Benfica, moment în care Gianluca Prestianni și-a ridicat tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
