„Asta e important” Nicușor Bancu, întrebat dacă U Craiova arată ca o campioană: „Nu ne-am făcut jocul nostru”

FC Argeș - U Craiova 0-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în etapa #6 din play-off-ul Ligii 1.

Grație acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în play-off, cu 42 de puncte, la trei lungimi distanță de U Cluj, ocupanta locului secund.

FC Argeș - U Craiova 0-1 . Nicușor Bancu: „Important să aduni puncte”

Nicușor Bancu a vorbit despre victoria obținută luni de Craiova la Mioveni, împotriva celor de la FC Argeș.

„Trei puncte uriașe. Este foarte greu să câștigi aici. O echipă care joacă foarte bine. Noi am arătat că suntem o echipă care poate juca și un altfel de fotbal.

A fost un meci de luptă, ne-am luptat până la ultimul minut, chiar dacă nu ne-am făcut jocul nostru, dar importante sunt punctele”, a declarat Nicușor Bancu la Digi Sport.

Întrebat dacă U Craiova arată acum ca o echipă campioană, fundașul oltenilor a răspuns:

„Eu cred că arătăm destul de bine. Nu contează jocul, e important să aduni puncte, pentru că la finalul sezonului trebuie să fii campion și nu mai contează cum ai jucat, contează să ridici trofeul deasupra capului”.

Acest lucru se pare că a funcționat, ne-am apărat foarte bine, am atacat când a fost de atacat, chiar dacă, cum am zis, nu ne-a ieșit jocul nostru Nicușor Bancu, jucător Craiova

Nicușor Bancu crede că, dacă echipa sa va câștiga și meciul cu Dinamo de acasă, din etapa viitoare, atunci Craiova va fi foarte aproape să câștige titlul.

„Suntem pe primul loc, acum suntem la trei puncte de locul doi (n.r. - ocupat de U Cluj), dar mai sunt patru etape foarte importante.

Important este meciul următor cu Dinamo (n.r. din etapa 7, de pe 3 mai), dacă reușim să-l câștigăm atunci mai facem un pas foarte mare spre titlu”, a mai declarat căpitanul Craiovei.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport