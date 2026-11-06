„Am obosit de atâta răutate” VIDEO. Dani Coman a dat de înțeles că ar putea pleca de la FC Argeș!

Dani Coman (47 de ani), președintele lui FC Argeș, a lăsat de înțeles că ia în calcul să-i părăsească pe piteșteni după victoria cu Dinamo, scor 2-1.

Înaintea victoriei de la Mioveni, alb-violeții traversaseră o perioadă dificilă, cu 10 meciuri consecutive fără succes în Superliga. Ultima dată câștigaseră pe 9 august, când se impuneau cu 1-0 pe terenul campioanei Universitatea Craiova.

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Nemulțumiți de rezultatele echipei, suporterii lui FC Argeș au cerut în repetate rânduri demisiile antrenorului Bogdan Andone și președintelui Dani Coman, atât prin intermediul rețelelor de socializare, cât și din tribune.

Dani Coman ia în calcul plecarea de la FC Argeș după victoria cu Dinamo: „Am obosit de atâta răutate”

O altă ipoteză lansată de fani a fost că fostul portar este mai preocupat de o eventuală candidatură la șefia LPF decât de situația lui FC Argeș.

După victoria cu Dinamo, Coman a lăsat loc de interpretări și a dat de înțeles că ar putea pleca de la echipă în pauza internațională, în momentul în care a fost întrebat despre situația lui Bogdan Andone.

„Eu am avut o discuție și am spus în repetate rânduri care e susținerea mea pentru Bogdan Andone. Vom vedea ce se va întâmpla și ce ne dorim fiecare să facem în continuare.

Urmează două săptămâni de pauză în care trebuie să ne gândim bine pe ce drum mergem pentru că eu am obosit de atâta răutate” , a declarat Dani Coman la zona mixtă.

Coman a fost numit în funcția de președinte a clubului FC Argeș în mai 2024, pe vremea când FC Argeș evolua în Liga 2.

VIDEO. Golul marcat de Mendy în FC Argeș - Dinamo 2-1

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