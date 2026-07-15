Ce se întâmplă cu Tudose Dani Coman, detalii despre viitorul fundașului de la FC Argeș » Noi transferuri la echipă

Dani Coman (47 de ani), președintele clubului FC Argeș, a vorbit despre situația fundașului Mario Tudose (21 de ani), care a fost dorit de mai multe echipe în finalul sezonului trecut.

Oficialul piteștenilor a anunțat și noi transferuri la formația antrenată de Bogdan Andone (51 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mario Tudose, unul dintre stâlpii din apărarea lui FC Argeș, a fost dorit în ultimele luni de FCSB și de o echipă din Bundesliga.

Mutarea nu s-a concretizat, iar fundașul a rămas la formația piteșteană.

Dani Coman, despre situația lui Mario Tudose: „Deocamdată, rămâne la noi”

Dani Coman a anunțat că, în ciuda ofertelor primite, Mario Tudose va rămâne, pentru moment, la FC Argeș.

„Tudose, deocamdată rămâne la noi. Există discuții și oferte pentru el, dar nu este nicio ofertă foarte bună nici pentru club”, a spus Dani Coman, conform digisport.ro.

1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Mario Tudose, conform Transfermarkt

În sezonul trecut, fundașul în vârstă de 21 de ani a jucat 45 de meciuri în toate competițiile pentru FC Argeș și a oferit două pase decisive.

Dani Coman a mai precizat că la echipa antrenată de Bogdan Andone vor sosi jucători noi înainte de începerea noului sezon.

„Vor mai veni încă trei jucători. Nu pot să spun posturile, că acum începe campionatul”, a mai spus președintele clubului.

FC Argeș va juca în prima etapă a sezonului 2026/2027 cu FCSB. Meciul va avea loc vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Noi ne dorim în primul rând să facem performanță. Începem acest nou campionat cu încredere, chiar dacă în prima etapă vom juca acasă la FCSB.

Mergem cu încredere, mergem să scoatem un rezultat care să ne dea speranțe pentru viitor. Deocamdată nu am stabilit un obiectiv. Când vom avea lotul complet, atunci ne vom propune și un obiectiv”, a încheiat Dani Coman.

În stagiunea trecută, FC Argeș nu a fost învinsă de FCSB în campionat. Piteștenii s-au impus în ambele meciuri din sezonul regulat: 2-0 și 1-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport