De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo” +30 foto
Thierry Henry. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 19:05
  • Thierry Henry (48 de ani), fost mare atacant francez, a analizat victoria Spaniei în fața Franței, scor 2-0, din semifinalele Campionatului Mondial 2026.
  • Fostul atacant de la Arsenal și Barcelona a lăudat jocul colectiv al echipei lui Luis de la Fuente (65 de ani).
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Spania s-a impus în semifinala CM 2026 prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal, din penalty, în minutul 22, și Pedro Porro, în minutul 58.

Naționala iberică va juca astfel a doua finală mondială din istorie, după cea câștigată în 2010.

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Thierry Henry, impresionat de Spania: „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”

După partidă, Thierry Henry a explicat cum a reușit Spania să neutralizeze vedetele Franței.

„Franța a fost o dezamăgire, iar Spania a fost infinit superioară în fiecare zonă a terenului.

Am trăit asta ca jucător împotriva Spaniei, dar și ca antrenor. Am trăit-o și la Barcelona. Trebuie să înțelegi că mingea este cea care se mișcă. Fiecare trebuie să rămână pe poziția sa.

Ai încredere în colegii tăi, lasă mingea să circule… Mișcare. Nimeni nu rămâne în aceeași poziție… Sună simplu, nu? 2-0 într-o semifinală de Campionat Mondial”, a declarat Henry, conform marca.com.

51 de goluri
a marcat Thierry Henry în 123 de meciuri pentru naționala Franței. A disputat 17 partide la Campionatul Mondial, a câștigat trofeul în 1998 și a ajuns în finala din 2006, pierdută în fața Italiei, scor 1-1 după prelungiri, 3-5 la loviturile de departajare

Fostul internațional francez l-a lăudat și pe Mikel Oyarzabal, autorul primului gol al semifinalei: „Mikel Oyarzabal este cel mai subapreciat jucător al Spaniei”.

Spania a pasat în jurul Franței ca și cum francezii nici nu ar fi fost acolo Thierry Henry

Fostul internațional a criticat și decizia lui Didier Deschamps de a nu-l titulariza pe N’Golo Kante, iar echipa Franței a descris-o drept „stinsă, fără viață și fără răspunsuri”

FOTO: Primul gol marcat de Spania în meciul cu Franța

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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Thierry Henry consideră că unul dintre marile avantaje ale Spaniei este identitatea de joc formată încă de la nivelul juniorilor.

„Știu ce trebuie să facă încă de la 9 ani. Nu contează cine vine sau cine nu vine (n.r. - la echipa națională). Ei știu. Cine ești? Care este filosofia ta? Care este identitatea ta?

Atunci când vine un jucător, chiar dacă este la prima, a doua sau a treia competiție, cunoaște sistemul, pentru că joacă în același sistem. Este destul de simplu, nu?”, a spus mai Henry.

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