Prețul lui Tudose a crescut  Dani Coman,  despre suma de la care FC Argeș este dispusă să negocieze despărțirea de fundașul dorit în Bundesliga +11 foto
Prețul lui Tudose a crescut Dani Coman, despre suma de la care FC Argeș este dispusă să negocieze despărțirea de fundașul dorit în Bundesliga

alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 16:35
  • Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a dezvăluit care este suma minimă de transfer pentru Mario Tudose (21 de ani).
  • Oficialul piteștenilor a explicat că parcursul foarte bun al echipei din acest sezon a influențat și cota jucătorilor din lot.

După victoria înregistrată cu U Craiova (1-0), FC Argeș a urcat pe locul al doilea al clasamentului, la două lungimi de trupa lui Filipe Coleho.

„Rachete? Ajutați Africa!” Antrenorul Sevillei, discurs emoționant, înaintea meciului cu Barcelona: fotbal, război, foamete
Citește și
„Rachete? Ajutați Africa!” Antrenorul Sevillei, discurs emoționant, înaintea meciului cu Barcelona: fotbal, război, foamete
Citește mai mult
„Rachete? Ajutați Africa!” Antrenorul Sevillei, discurs emoționant, înaintea meciului cu Barcelona: fotbal, război, foamete

Dani Coman, despre Mario Tudose „Cota a crescut”

În perioada de mercato din vară, stoperul piteștenilor a fost foarte aproape de un transfer la FCSB, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri.

Este normal după această calificare a noastră în play-off că și cota băieților noștri a crescut. În timpul sezonului regulat vorbeam despre o nou promovată, dar acum noi am ajuns și în play-off.

Tudose este unul dintre cei mai buni jucători ai noștri. Și uitați că poate că a fost mai bine că el nu a plecat atunci la FCSB.

A rămas la noi și ne-a ajutat să prindem play-off-ul, iar cota lui a crescut. Suntem în discuții pentru el, dar prețul său de transfer este de la 3 milioane de euro în sus”, a spus oficialul piteștenilor, conform prosport.ro.

Oficialul piteștenilor a mai dezvăluit că pentru Mario Tudose există interes din Bundesliga, fără a oferi însă numele clubului.

De el se interesează din ce în ce mai mult o echipă foarte bună din Germania, echipă de prima ligă. Nu este momentul acum să vă spun despre ce echipă este vorba…

Sunt convins că încrederea lui Mario în calitățile sale a crescut acum și mai mult, dar lucrul ăsta este valabil pentru toți băieții din lot.

Mă bucur când ei mă pun în postura de a vorbi despre suplimentare de prime… în momentul în care obțin astfel de victorii spectaculoase.

Să mă tot pună în astfel de situații că treaba conducerii este pe umerii mei. Am mare încredere că vom face în continuare meciuri bune”.

1.000.000 de euro
este cota lui Mario Tudose, potrivit transfermark.ro

Tudose este om de bază la FC Argeș încă din anul 2023, când s-a reîntors la echipă după experiența din Portugalia, la academia Benficăi.

În această stagiune, Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul alb-violeților, i-a dat banderola de căpitan lui Mario în mai multe partide.

Astfel, internaționalul român de tineret a devenit cel mai tânăr fotbalist din istoria recentă a clubului FC Argeș care poartă banderola de căpitan.

În această stagiune, fotbalistul de 21 de ani a evoluat în 35 de meciuri pentru piteșteni și a oferit două assist-uri.

Citește și

Avertisment pentru Lucescu Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Nu are multe soluții” + „Unii s-ar fi bucurat să nu revină”
Nationala
15:56
Avertisment pentru Lucescu Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Nu are multe soluții” + „Unii s-ar fi bucurat să nu revină”
Citește mai mult
Avertisment pentru Lucescu Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Nu are multe soluții” + „Unii s-ar fi bucurat să nu revină”
Mesaj direct pentru Chiricheș  Ce se va întâmpla cu veteranul de la FCSB. Mirel Rădoi a făcut anunțul
Superliga
15:00
Mesaj direct pentru Chiricheș Ce se va întâmpla cu veteranul de la FCSB. Mirel Rădoi a făcut anunțul
Citește mai mult
Mesaj direct pentru Chiricheș  Ce se va întâmpla cu veteranul de la FCSB. Mirel Rădoi a făcut anunțul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Știrile zilei din sport
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Stranieri
18:17
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Citește mai mult
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Superliga
18:10
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Citește mai mult
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Superliga
16:52
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out » Farul a învins-o pe Petrolul
Citește mai mult
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Superliga
16:17
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Citește mai mult
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:58
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
19:29
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
19:33
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso  a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
18:10
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Top stiri
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Superliga
16:39
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Citește mai mult
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Campionate
16:01
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Citește mai mult
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
Superliga
11:25
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
Citește mai mult
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
B365
13.03
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
Citește mai mult
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”

