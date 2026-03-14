Prețul lui Tudose a crescut Dani Coman, despre suma de la care FC Argeș este dispusă să negocieze despărțirea de fundașul dorit în Bundesliga

Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a dezvăluit care este suma minimă de transfer pentru Mario Tudose (21 de ani).

Oficialul piteștenilor a explicat că parcursul foarte bun al echipei din acest sezon a influențat și cota jucătorilor din lot.

După victoria înregistrată cu U Craiova (1-0), FC Argeș a urcat pe locul al doilea al clasamentului, la două lungimi de trupa lui Filipe Coleho.

Dani Coman, despre Mario Tudose „Cota a crescut”

În perioada de mercato din vară, stoperul piteștenilor a fost foarte aproape de un transfer la FCSB, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri.

„Este normal după această calificare a noastră în play-off că și cota băieților noștri a crescut. În timpul sezonului regulat vorbeam despre o nou promovată, dar acum noi am ajuns și în play-off.

Tudose este unul dintre cei mai buni jucători ai noștri. Și uitați că poate că a fost mai bine că el nu a plecat atunci la FCSB.

A rămas la noi și ne-a ajutat să prindem play-off-ul, iar cota lui a crescut. Suntem în discuții pentru el, dar prețul său de transfer este de la 3 milioane de euro în sus ”, a spus oficialul piteștenilor, conform prosport.ro.

FOTO: U Craiova - FC Argeș 0-1

Oficialul piteștenilor a mai dezvăluit că pentru Mario Tudose există interes din Bundesliga, fără a oferi însă numele clubului.

„De el se interesează din ce în ce mai mult o echipă foarte bună din Germania, echipă de prima ligă. Nu este momentul acum să vă spun despre ce echipă este vorba…

Sunt convins că încrederea lui Mario în calitățile sale a crescut acum și mai mult, dar lucrul ăsta este valabil pentru toți băieții din lot.

Mă bucur când ei mă pun în postura de a vorbi despre suplimentare de prime… în momentul în care obțin astfel de victorii spectaculoase.

Să mă tot pună în astfel de situații că treaba conducerii este pe umerii mei. Am mare încredere că vom face în continuare meciuri bune”.

1.000.000 de euro este cota lui Mario Tudose, potrivit transfermark.ro

Tudose este om de bază la FC Argeș încă din anul 2023, când s-a reîntors la echipă după experiența din Portugalia, la academia Benficăi.

În această stagiune, Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul alb-violeților, i-a dat banderola de căpitan lui Mario în mai multe partide.

Astfel, internaționalul român de tineret a devenit cel mai tânăr fotbalist din istoria recentă a clubului FC Argeș care poartă banderola de căpitan.

În această stagiune, fotbalistul de 21 de ani a evoluat în 35 de meciuri pentru piteșteni și a oferit două assist-uri.

Citește și

