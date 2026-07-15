Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026 +30 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 18:09
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 18:16
  • Rodri (30 de ani), căpitanul Spaniei, este unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei pregătite de Luis de la Fuente (65 de ani) la CM 2026.
  • După semifinala cu Franța, scor 2-0, mijlocașul lui Manchester City a bifat o performanță care nu a mai fost atinsă de 60 de ani!
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În urma victoriei de marți, Spania s-a calificat în finala Campionatului Mondial, pentru a doua oară în istorie, acolo unde va da peste învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina.

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Rodri, performanță incredibilă la CM 2026

Căpitanul Spaniei este unul dintre cei mai constanți oameni din naționala lui Luis de la Fuente. În cele 7 meciuri disputate până acum la turneul final, Rodri a fost integralist în 6.

Singura partidă în care nu a bifat toate minutele pe teren a fost duelul cu Capul Verde, scor 0-0, atunci când a părăsit terenul în minutul 87.

Odată cu evoluțiile sale solide de la acest turneu final, Rodri a reușit o performanță incredibilă. Mijlocașul a oferit 655 de pase în cele 7 meciuri jucate.

Este cel mai mare număr de pase reușit de un jucător într-o singură ediție a Campionatului Mondial, începând cu anul 1966, conform Opta.

Cifrele lui Rodri în semifinala cu Franța, conform Sofascore:

  • peste 12,6 km parcurși, cei mai mulți dintre toți de pe teren
  • 82 de atingeri
  • 7/12 dueluri la sol câștigate
  • 4/4 dueluri aeriene câștigate
  • 58/67 pase precise
  • 11 sprinturi
  • 90 de minute jucate

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Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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Câștigător al Balonului de Aur în 2024, Rodri are 69 de selecții pentru naționala Spaniei, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere două pase decisive.

În finala CM 2026, Spania va înfrunta învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina, care se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00.

Ultimul act al competiției se va juca dumunică, 19 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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