Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026

Rodri (30 de ani), căpitanul Spaniei, este unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei pregătite de Luis de la Fuente (65 de ani) la CM 2026.

După semifinala cu Franța, scor 2-0, mijlocașul lui Manchester City a bifat o performanță care nu a mai fost atinsă de 60 de ani!

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În urma victoriei de marți, Spania s-a calificat în finala Campionatului Mondial, pentru a doua oară în istorie, acolo unde va da peste învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina.

Rodri, performanță incredibilă la CM 2026

Căpitanul Spaniei este unul dintre cei mai constanți oameni din naționala lui Luis de la Fuente. În cele 7 meciuri disputate până acum la turneul final, Rodri a fost integralist în 6.

Singura partidă în care nu a bifat toate minutele pe teren a fost duelul cu Capul Verde, scor 0-0, atunci când a părăsit terenul în minutul 87.

Odată cu evoluțiile sale solide de la acest turneu final, Rodri a reușit o performanță incredibilă. Mijlocașul a oferit 655 de pase în cele 7 meciuri jucate.

Este cel mai mare număr de pase reușit de un jucător într-o singură ediție a Campionatului Mondial, începând cu anul 1966, conform Opta.

655 - Rodri has completed 655 passes at the 2026 FIFA World Cup, the most by a player in a single edition on record since 1966.



Artist. pic.twitter.com/tYDtdHA923 — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Cifrele lui Rodri în semifinala cu Franța, conform Sofascore:

peste 12,6 km parcurși, cei mai mulți dintre toți de pe teren

82 de atingeri

7/12 dueluri la sol câștigate

4/4 dueluri aeriene câștigate

58/67 pase precise

11 sprinturi

90 de minute jucate

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Câștigător al Balonului de Aur în 2024, Rodri are 69 de selecții pentru naționala Spaniei, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere două pase decisive.

În finala CM 2026, Spania va înfrunta învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina, care se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00.

Ultimul act al competiției se va juca dumunică, 19 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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