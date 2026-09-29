„Le cerem scuze fanilor” Căpitanul naționalei, extrem de dezamăgit după eșecul cu Bosnia: „Sunt mai multe lucruri care ne-au lipsit”

România - Bosnia 2-4. Nicolae Stanciu (33 de ani) și-a găsit cu greu cuvintele după eșecul umilitor suferit de „tricolori” pe Arena Națională.

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Stanciu a recunoscut că jucătorii naționalei nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și a spus că echipa va încerca să obțină rezultate pozitive în următoarele partide din Liga Națiunilor.

România - Bosnia 2-4 . Nicolae Stanciu: „Trebuie să ne asumăm toți responsabilitatea”

„E 4-2 pentru ei, înseamnă că asta a fost diferența. Trebuie să încercăm să facem mai bine la următoarele meciuri care vor veni. Am pierdut două meciuri, trebuie să ne asumăm toți responsabilitatea pentru aceste înfrângeri și să reușim să scoatem ceva sau să avem rezultate bune în următoarele patru meciuri.

Nu știu dacă am vrut să sacrificăm ceva. Pur și simplu, am pierdut aceste două meciuri, din păcate. Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor și o să stăm să reflectăm bine fiecare dintre noi la ceea ce am făcut greșit, pentru ca la următoarele meciuri să nu mai repetăm aceleași greșeli.

Sunt dezamăgit, supărat, cred că la fel ca toți colegii mei”, a declarat Nicolae Stanciu la Prima Sport.

Nicolae Stanciu a comentat și decizia selecționerului Gică Hagi de a schimba sistemul de joc de la o partidă la alta.

„Am făcut la fel și la acțiunea precedentă, cu Georgia și Țara Galilor. Sunt deciziile lui Mister. Toți jucătorii care vin trebuie să fie pregătiți să joace atunci când se va apela la noi.

Toți ne antrenăm la fel până până în ultima zi dinaintea meciului, toți încercăm să fim competitivi la antrenamente și să-i arătăm dânsului că merităm să fim în lot sau să jucăm”.

Probabil avem nevoie și de încredere și curaj. Avem nevoie și și de multă inimă, de mult spirit când îmbrăcăm acest tricou. Sunt mai multe lucruri care ne-au lipsit dacă am pierdut primele două meciuri Nicolae Stanciu

Decarul naționalei și-a cerut și scuze față de suporteri: „Suntem dezamăgiți pentru rezultatele pe care le-am făcut și ne cerem scuze suporterilor români pentru că probabil și ei sunt la fel de dezamăgiți ca noi”.

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