Bîrligea, mesaj pentru Hagi Atacantul lui Frosinone a fost prezent la conferința de presă a italienilor: „Aștept anunțul oficial”

Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul lui Frosinone, a vorbit despre posibilitatea de a fi convocat la naționala României pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor.

Fotbalistul se află pe lista preliminară a selecționerului Gheorghe Hagi, dar așteaptă anunțarea lotului final.

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România va întâlni Polonia pe 14 noiembrie, la București, și Bosnia pe 17 noiembrie, în deplasare. Ambele partide sunt programate de la ora 21:45.

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Daniel Bîrligea, despre convocarea la națională: „Este mereu o bucurie să joci pentru țara ta”

La conferința de presă organizată înaintea partidei Cagliari - Frosinone, internaționalul român a fost întrebat dacă preferă să meargă la echipa națională sau să profite de pauza competițională pentru a se pregăti alături de formația italiană.

„Convocările oficiale nu au fost încă anunțate. Dacă voi fi convocat, voi fi recunoscător și voi da totul pentru echipa națională, ca întotdeauna.

Este mereu o bucurie să joci pentru țara ta. Este frumos să evoluezi și să lupți chiar și în momentele dificile, inclusiv atunci când nu mai este nimic în joc.

Este întotdeauna important să joci. Am primit deja o jumătate de convocare, dar așteptăm anunțul oficial”, a declarat Bîrligea, potrivit tuttomercatoweb.com.

FOTO. Polonia - România 6-0

Naționala pregătită de Gheorghe Hagi traversează o perioadă dificilă în Liga Națiunilor.

„Tricolorii” au pierdut toate cele patru partide disputate până acum, cu Suedia (1-2 și 0-1), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6).

Cu două etape înainte de finalul grupei, România nu mai are șanse să se califice în faza următoare a competiției.

Daniel Bîrligea, despre perioada de la Frosinone: „Mă simt foarte bine”

Atacantul român a vorbit și despre cum s-a acomodat la Frosinone, echipă la care a ajuns în acest sezon.

„A fost o bucurie să mă întorc în Italia. M-a ajutat faptul că știam limba, pentru că este foarte important să comunici și să te integrezi în grup.

Am pornit de jos, apoi am găsit aici un grup extraordinar și mă simt foarte bine”, a explicat fotbalistul.

Bîrligea a marcat două goluri în acest sezon, ambele în victoria lui Frosinone cu Lecce, scor 5-1, din 29 octombrie.

Bîrligea, înaintea meciului cu Cagliari: „Nu mă dau înapoi de la nimic”

Frosinone va juca sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 16:00, în deplasare cu Cagliari, în etapa #11 din Serie A.

„Sunt un jucător care muncește foarte mult pentru echipă. Dacă adversarii vor să se lupte fizic cu mine, sunt pregătit. Dacă vor să alergăm, sunt pregătit și pentru asta.

Nu mă dau înapoi de la nimic”, a spus Bîrligea.

Avem tactica noastră și funcționează foarte bine. De ce ar trebui să schimbăm ceva? Poate că celelalte echipe ar trebui să se adapteze la noi. Încă de când eram copil, m-am poziționat aproape de poartă și nu m-am mai îndepărtat de acolo. Totuși, am înțeles că, dincolo de marcarea golurilor, trebuie să muncești și să faci sacrificii pentru echipă Daniel Bîrligea, atacant român

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