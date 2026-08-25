Daniel Graovac a aflat că are genunchiul praf, în urma accidentării suferite în meciul cu Petrolul, de la Ploiești. Va fi out tot sezonul.

Accidentarea i-a fost provocată aproape exclusiv de starea infectă a gazonului, pe care gazdele nu l-au îngrijit, iar LPF l-a validat închizând ochii.

Diferența dintre o accidentare pur întâmplătoare și cea cauzată de un gazon execrabil e exact indiferența cu care LPF tratează campionatul intern.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Investigațiile medicale ulterioare și RMN-ul pe care Graovac le-a făcut în aceste zile au confirmat ceea ce văzusem cu toții încă de vineri.

Genunchiul i s-a sucit bosniacului sub încercările disperate de a-și ține echilibrul pe gazonul infect pe care s-a jucat meciul Petrolul - Rapid 0-2.

Diagnosticul sună groaznic: ruptură a ligamentelor încrucișate! E nevoie de operație complicată, de circa 8-9 luni de pauză, deci tot restul sezonului e out!

Cum în vara viitoare, Graovac va face 34 de ani, o astfel de accidentare poate însemna chiar finalul carierei. O nenorocire!

Diferența dintre ghinion și nepăsare

Fotbalul e un joc de contact, iar accidentările fac parte din el. Se întâmplă, mai ales în cazul rupturilor de ligamente încrucișate, ca astfel de accidentări să apară fără contact cu adversarul. Așa cum a pățit recent Pitu, la Arad, cum i s-a întîmplat lui Mihnea Rădulescu anul trecut, pe Arena Națională. Atunci e vorba despre ghinion.

La Graovac nu a fost ghinion. La el a fost o accidentare cauzată exclusiv de starea deplorabilă a gazonului.

Urmăriți faza cu momentul și o să vedeți că Graovac, încercând să joace o minge, aterizează pe piciorul stâng, care îi alunecă din cauza gazonului, mai mult pământ decât iarbă, după care, pe pasul făcut pe dreptul nu mai are control, iar când calcă, în lipsa echilibrului, genunchiul i se răsucește!

LPF are de dat niște explicații

Un fotbalist și-a rupt piciorul din cauza unui teren aproape impracticabil. Răspunde cineva în urma acestei întâmplări?

Cum poate explica LPF faptul că a închis ochii și a validat o suprafață de joc neconformă cu ceea ce trebuie să însemne condiții minime pentru un teren de fotbal?

De ce acceptă LPF de ani și ani de zile să lase să se joace meciuri pe gazoane infecte, cum e acum cel de la Ploiești, pe stadioane și în vestiare care par desprinse din anii 70-80, exemple Galați și Botoșani?

Până când LPF va oferi explicații, adevărul e unul singur și trebuie rostit: Graovac s-a nenorocit fiindcă a fost pus să joace cu bună știință pe o suprafață pe care Petrolul, în complicitate cu LPF, au falsificat-o atunci când au prezentat-o ca fiind conformă cu un gazon de fotbal.

La Omologarea stadioanelor pentru prima ligă sunt comisii mixte LPF-FRF, cum însă competiția e organizată de LPF, acest for are cuvîntul decisiv pentru verdictul final!

AFAN ar trebui să nu tacă în acest caz!

Am scris săptămâna trecută despre cum FRF își bate joc de fotbaliști, în cazul insolvențelor și protejează cluburile, argumentul fiind că jucătorii nu votează, dar echipele da.

LPF urmează același model: fotbaliștii nu sunt apărați, sunt lăsați să se chinuie pe terenuri impracticabile și, implicit, expuși accidentărilor.

În tot acest timp, cluburile beneficiază de clemență, pentru e valabil același argument: voturile. Vor fi importante la viitoarele alegeri, care se apropie și vor avea loc în primăvara lui 2027.

Există un for în România care apără interesele fotbaliștilor. Se numește AFAN, dar în acest caz nu a avut nicio poziție oficială.

Poate acum, după ce diagnosticul lui Graovac e public, măcar gravitatea extremă din fișa medicală a bosniacului să determine sindicatul să fie vocal. Tăcerea nu e niciodată o soluție, ci o armă a celor care lucrează mereu în întuneric, în culise, pe sub masă.

Vorba lui Nicolescu: toți acceptă să plângă pe rând în Liga 1

În plus, cine se bucură astăzi, din curtea rivalelor, că Rapid și-a pierdut un jucător, pe viitor, mai devreme sau mai târziu, va ajunge în situația giuleștenilor de astăzi.

E nevoie de solidaritate în astfel de spețe pentru a putea schimba ceva în fotbalul nostru și pentru a apăra măcar integritatea fotbaliștilor, dacă veniturile lor oricum nu sunt garantate, ci lăsate în voia insolvențelor și a concordatelor preventive.

Andrei Nicolescu a avut dreptate când a spus, referindu-se pe tema arbitrajelor, că echipele ar trebui să aibă o voce comună și să nu-și vadă doar propriul interes, de moment, altfel, spunea președintele lui Dinamo: „toți vom ajunge să plângem pe rând”.

Azi, plâng Graovac și Rapid, dar dacă gazoane precum cel de la Ploiești vor continua să fie omologate pentru Liga 1, atunci vor urma și alte drame!

Fotbalul presupune și accidentări, pe care cluburile, antrenorii, fotbaliști și le asumă, fiindcă orice meserie are riscurile ei.

Când însă cadrul de desfășurare în sine e un pericol real pentru fotbaliști și un teren chiar rupe piciorul unui jucător, atunci nu mai e vorba despre ghinion, ci despre indiferență crasă, transformată într-o complicitate care atentează la adresa fotbalului.