Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF +12 foto
Opinii

Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 17:06
  • Daniel Graovac a aflat că are genunchiul praf, în urma accidentării suferite în meciul cu Petrolul, de la Ploiești. Va fi out tot sezonul.
  • Accidentarea i-a fost provocată aproape exclusiv de starea infectă a gazonului, pe care gazdele nu l-au îngrijit, iar LPF l-a validat închizând ochii.
  • Diferența dintre o accidentare pur întâmplătoare și cea cauzată de un gazon execrabil e exact indiferența cu care LPF tratează campionatul intern.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Investigațiile medicale ulterioare și RMN-ul pe care Graovac le-a făcut în aceste zile au confirmat ceea ce văzusem cu toții încă de vineri.

Genunchiul i s-a sucit bosniacului sub încercările disperate de a-și ține echilibrul pe gazonul infect pe care s-a jucat meciul Petrolul - Rapid 0-2.

Diagnosticul sună groaznic: ruptură a ligamentelor încrucișate! E nevoie de operație complicată, de circa 8-9 luni de pauză, deci tot restul sezonului e out!

Cum în vara viitoare, Graovac va face 34 de ani, o astfel de accidentare poate însemna chiar finalul carierei. O nenorocire!

Diferența dintre ghinion și nepăsare

Fotbalul e un joc de contact, iar accidentările fac parte din el. Se întâmplă, mai ales în cazul rupturilor de ligamente încrucișate, ca astfel de accidentări să apară fără contact cu adversarul. Așa cum a pățit recent Pitu, la Arad, cum i s-a întîmplat lui Mihnea Rădulescu anul trecut, pe Arena Națională. Atunci e vorba despre ghinion.

La Graovac nu a fost ghinion. La el a fost o accidentare cauzată exclusiv de starea deplorabilă a gazonului.

Urmăriți faza cu momentul și o să vedeți că Graovac, încercând să joace o minge, aterizează pe piciorul stâng, care îi alunecă din cauza gazonului, mai mult pământ decât iarbă, după care, pe pasul făcut pe dreptul nu mai are control, iar când calcă, în lipsa echilibrului, genunchiul i se răsucește!

Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (12 imagini)

Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
+12 Foto
labels.photo-gallery

LPF are de dat niște explicații

Un fotbalist și-a rupt piciorul din cauza unui teren aproape impracticabil. Răspunde cineva în urma acestei întâmplări?

Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
+11 Foto
labels.photo-gallery

Cum poate explica LPF faptul că a închis ochii și a validat o suprafață de joc neconformă cu ceea ce trebuie să însemne condiții minime pentru un teren de fotbal?

De ce acceptă LPF de ani și ani de zile să lase să se joace meciuri pe gazoane infecte, cum e acum cel de la Ploiești, pe stadioane și în vestiare care par desprinse din anii 70-80, exemple Galați și Botoșani?

Până când LPF va oferi explicații, adevărul e unul singur și trebuie rostit: Graovac s-a nenorocit fiindcă a fost pus să joace cu bună știință pe o suprafață pe care Petrolul, în complicitate cu LPF, au falsificat-o atunci când au prezentat-o ca fiind conformă cu un gazon de fotbal.

La Omologarea stadioanelor pentru prima ligă sunt comisii mixte LPF-FRF, cum însă competiția e organizată de LPF, acest for are cuvîntul decisiv pentru verdictul final!

AFAN ar trebui să nu tacă în acest caz!

Am scris săptămâna trecută despre cum FRF își bate joc de fotbaliști, în cazul insolvențelor și protejează cluburile, argumentul fiind că jucătorii nu votează, dar echipele da.

LPF urmează același model: fotbaliștii nu sunt apărați, sunt lăsați să se chinuie pe terenuri impracticabile și, implicit, expuși accidentărilor.

În tot acest timp, cluburile beneficiază de clemență, pentru e valabil același argument: voturile. Vor fi importante la viitoarele alegeri, care se apropie și vor avea loc în primăvara lui 2027.

Există un for în România care apără interesele fotbaliștilor. Se numește AFAN, dar în acest caz nu a avut nicio poziție oficială.

Poate acum, după ce diagnosticul lui Graovac e public, măcar gravitatea extremă din fișa medicală a bosniacului să determine sindicatul să fie vocal. Tăcerea nu e niciodată o soluție, ci o armă a celor care lucrează mereu în întuneric, în culise, pe sub masă.

Vorba lui Nicolescu: toți acceptă să plângă pe rând în Liga 1

În plus, cine se bucură astăzi, din curtea rivalelor, că Rapid și-a pierdut un jucător, pe viitor, mai devreme sau mai târziu, va ajunge în situația giuleștenilor de astăzi.

E nevoie de solidaritate în astfel de spețe pentru a putea schimba ceva în fotbalul nostru și pentru a apăra măcar integritatea fotbaliștilor, dacă veniturile lor oricum nu sunt garantate, ci lăsate în voia insolvențelor și a concordatelor preventive.

Andrei Nicolescu a avut dreptate când a spus, referindu-se pe tema arbitrajelor, că echipele ar trebui să aibă o voce comună și să nu-și vadă doar propriul interes, de moment, altfel, spunea președintele lui Dinamo: „toți vom ajunge să plângem pe rând”.

Azi, plâng Graovac și Rapid, dar dacă gazoane precum cel de la Ploiești vor continua să fie omologate pentru Liga 1, atunci vor urma și alte drame!

Fotbalul presupune și accidentări, pe care cluburile, antrenorii, fotbaliști și le asumă, fiindcă orice meserie are riscurile ei.

Când însă cadrul de desfășurare în sine e un pericol real pentru fotbaliști și un teren chiar rupe piciorul unui jucător, atunci nu mai e vorba despre ghinion, ci despre indiferență crasă, transformată într-o complicitate care atentează la adresa fotbalului.

accidentare lpf rapid daniel graovac
Știrile zilei din sport
Fără Liga Campionilor în România!  Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Liga Campionilor
25.08
Fără Liga Campionilor în România! Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Citește mai mult
Fără Liga Campionilor în România!  Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Diverse
25.08
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Citește mai mult
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Superliga
25.08
Bîrligea, în Serie A S-a făcut transferul! Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Citește mai mult
Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Supercupa României  a fost anulată  Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Alte sporturi
25.08
Supercupa României a fost anulată Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Citește mai mult
Supercupa României  a fost anulată  Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:43
„Sper să nu fi dezamăgit” VIDEO: Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”
„Sper să nu fi dezamăgit”  VIDEO:  Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”
09:47
100 de milioane de dolari pentru un tricou? Piesa de colecție purtată de Michael Jordan în „The Last Dance” poate deveni cel mai scump obiect sportiv din istorie!
100 de milioane de dolari pentru un tricou?  Piesa de colecție purtată de Michael Jordan în „The Last Dance” poate deveni cel mai scump obiect sportiv din istorie! 
09:06
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
08:00
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Top stiri
A fost semnat contractul Arena de  32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Liga 2
25.08
A fost semnat contractul Arena de 32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Citește mai mult
A fost semnat contractul Arena de  32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic! 
Superliga
25.08
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic!
Citește mai mult
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic! 
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Cupa Romaniei
25.08
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Citește mai mult
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis
B365
25.08
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis
Citește mai mult
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 22 rapid 39 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share