„Calitatea a făcut diferența” Mesaj ferm după debutul lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt: „Se vor pune multe lucruri la punct în iarnă”

Daniel Niculae (43 de ani), președintele lui Hermannstadt, a transmis un mesaj de susținere pentru Dorinel Munteanu (57 de ani), după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 0-2.

Meciul cu formația olteană a fost primul pentru Dorinel Munteanu pe banca lui Hermannstadt, echipă la care a ajuns acum doar 5 zile.

După 20 de etape disputate, Hermannstadt se află într-o situație disperată. Cu doar 12 puncte acumulate, formația sibiană ocupă penultima poziție a clasamentului, la un punct distanță de ultima clasată, Metaloglobus.

Daniel Niculae, după meciul cu U Craiova: „Avem multe lucruri de pus la punct”

Președintele de la Hermannstadt a vorbit despre evoluția echipei, dar și despre arbitraj, după ce sibienii au solicitat penalty în minutul 87 la o fază în care Mogoș l-a călcat involuntar în interiorul careului pe Alexandru Oroian.

Faza la care Hermannstadt a solicitat penalty FOTO Captură Prima Sport 1

„Am început bine în primele 10 minute, dar am primit gol. Calitatea a făcut diferența la primul gol. Puteam și noi să marcăm, să facem mai multe la golul doi. Avem multe lucruri de pus la punct. Mai avem o etapă anul acesta cu Petrolul și sper să terminăm bine.

La cald pot spune că am meritat o lovitură de la 11 metri. E clar că e o călcare acolo. Nu știu dacă am fi marcat sau să dacă egalăm pe final de meci. Nu știu ce a fost în capul arbitrului sau în camera VAR.

Vine pauza de iarnă și se vor pune multe lucruri la punct”, a declarat Daniel Niculae, conform digisport.ro.

Am arătat că ne-am ridicat la nivelul Craiovei. Avem de unde să începem să clădim și să începem să câștigăm puncte pentru că locul acela (n.r. - penultimul) nu este al nostru. Daniel Niculae, președinte Hermannstadt

Daniel Niculae, despre Dorinel Munteanu: „Are tot suportul nostru”

După ce a debutat cu o înfrângere pe banca lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu are parte de încrederea conducerii. Președintele Daniel Niculae l-a asigurat pe antrenor că va avea toată susținerea necesară pentru a redresa echipa.

„E un antrenor bun, care a dovedit la orice echipă la care a fost că poate demonstra lucruri. La Sepsi a fost un accident, îl cunosc foarte bine, mi-a fost coleg la echipa națională. Sunt sigur că vom scoate echipa de unde e.

Decizia de a-l numi pe Dorinel a fost a conducerii clubului. Are tot suportul nostru. Suntem alături de el până la capăt, dar cum am spus, vine această perioadă de pauză și vom pune lucrurile la punct.

Sunt sigur că vom scoate echipa de acolo, Sibiul nu o echipă de ultimul loc. Poziția noastră trebuie să fie mult mai sus”, a mai spus Daniel Niculae.

