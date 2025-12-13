Rapid și Oțelul se vor duela de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1.

FC Argeș și FC Botoșani au remizat în primul meci al zilei.

CFR Cluj - Csikszereda 3-1. Ardelenii s-au impus în primul meci al rundei după un hat-trick al lui Andrei Cordea.

Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Penultima etapă a Superligii din 2025 debutează vineri, cu meciul CFR Cluj – Csikszereda, prima partidă ca antrenor principal cu licență PRO pentru Daniel Pancu, și se va încheia luni, cu partida Unirea Slobozia – FCSB.

Rapid - Oțelul, live de la 20:30

Arbitru : Moldoveanu Cristian. Asistenți : Neacșu George Florin și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR : Petrescu Raud. Arbitru AVAR : Rusandu Lucian

FC Argeș - Botoșani 0-0

Echipele de start:

FC Argeș : D. Lazăr - Tofan, M. Tudose, Sadriu, M. Briceag - V. Rață, Sierra - R. Moldoveanu, Blagaic, Bettaieb - R. Matos

: D. Lazăr - Tofan, M. Tudose, Sadriu, M. Briceag - V. Rață, Sierra - R. Moldoveanu, Blagaic, Bettaieb - R. Matos Rezerve: Straton, L. Crăciun, Orozco, Garutti, Seto, L. Rădescu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Manole, I. Moldovan

Straton, L. Crăciun, Orozco, Garutti, Seto, L. Rădescu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Manole, I. Moldovan Antrenor: Bogdan Andone

FC Botoșani : Anestis - F. Adams, Miron, Țigănașu, B. Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter

: Anestis - F. Adams, Miron, Țigănașu, B. Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Suta, E. David, Diaw, Papa, Aldairm Ciurel, Cîmpanu, Bodișteanu, E. Lopez

Kukic, Munoz Fernandez, Suta, E. David, Diaw, Papa, Aldairm Ciurel, Cîmpanu, Bodișteanu, E. Lopez Antrenor: Leo Grozavu

Arbitru : Andrei Florin. Asistenți : Bucsi Imre-Laszlo și Necula Mihăiță. Arbitru VAR : Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR : Trandafir Cristina Mariana.

S-a jucat:

CFR Cluj - Csikszereda 3-1

Au marcat: Cordea (6, 46, 90+6 pen.) / Bodo (71)

Echipele de start:

CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Fică, Keita, Muhar - Cordea, Munteanu, Korenica

Hindrich - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Fică, Keita, Muhar - Cordea, Munteanu, Korenica Rezerve: Abeid, Biliboc, Cernigoi, Coco, Deac, Djokovic, Emerllahu, Gal, Kresic, Păun, Sfaiț, Vâlceanu

Abeid, Biliboc, Cernigoi, Coco, Deac, Djokovic, Emerllahu, Gal, Kresic, Păun, Sfaiț, Vâlceanu Antrenor: Daniel Pancu

Daniel Pancu Csikszereda: Pap - Gal-Andrezly, Celic, Palmeș, Paszka - Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bodo, Dusinszki - Szalay

Pap - Gal-Andrezly, Celic, Palmeș, Paszka - Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bodo, Dusinszki - Szalay Rezerve: Bakos, Bencze, Bloj, Csuros, Ferenczi, Gergely, Jebari, Karacsony, Lukacs, Novelli, Simon, Toth-Pal

Bakos, Bencze, Bloj, Csuros, Ferenczi, Gergely, Jebari, Karacsony, Lukacs, Novelli, Simon, Toth-Pal Antrenor: Robert Ilyeș

Robert Ilyeș Arbitru : Mladinovici Horia Gabriel. Asistenți : Constantinescu Andrei și Vatamanu Cosmin. Arbitru VAR : Cojocaru Adrian. Arbitru AVAR : Marcu CLaudiu

: Mladinovici Horia Gabriel. : Constantinescu Andrei și Vatamanu Cosmin. : Cojocaru Adrian. : Marcu CLaudiu Stadion: CFR Cluj „Dr. Constantin Rădulescu”

Tehnicianul de pe banca formației clujene, Daniel Pancu (48 de ani), și-a obținut licența în această săptămână, iar acesta va fi debutul său oficial ca antrenor principal.

Arbitru : Andrei Florin. Asistenți : Bucsi Imre-Laszlo și Necula Mihăiță. Arbitru VAR : Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR : Trandafir Cristina Mariana.

14 decembrie:

Petrolul Ploiești - U Cluj, live de la 15:30

Dinamo - Metaloglobus, live de la 17:45

Hermannstadt - U Craiova, live de la 20:30

15 decembrie:

Farul Constanța - UTA, live de la 17:30

Unirea Slobozia - FCSB, live de la 20:30

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 19 39 2 FC Botoșani 20 38 3 Dinamo 19 35 4 Universitatea Craiova 19 34 5 FC Argeș 20 34 6 UTA Arad 19 28 7 Oțelul Galați 19 27 8 U Cluj 19 27 9 Farul Constanța 19 26 10 FCSB 19 25 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 19 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

