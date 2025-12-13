- Rapid și Oțelul se vor duela de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1.
- FC Argeș și FC Botoșani au remizat în primul meci al zilei.
- CFR Cluj - Csikszereda 3-1. Ardelenii s-au impus în primul meci al rundei după un hat-trick al lui Andrei Cordea.
- Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Penultima etapă a Superligii din 2025 debutează vineri, cu meciul CFR Cluj – Csikszereda, prima partidă ca antrenor principal cu licență PRO pentru Daniel Pancu, și se va încheia luni, cu partida Unirea Slobozia – FCSB.
Rapid - Oțelul, live de la 20:30
- Arbitru: Moldoveanu Cristian. Asistenți: Neacșu George Florin și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Petrescu Raud. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian
- Stadion: Giulești (București)
FC Argeș - Botoșani 0-0
Echipele de start:
- FC Argeș : D. Lazăr - Tofan, M. Tudose, Sadriu, M. Briceag - V. Rață, Sierra - R. Moldoveanu, Blagaic, Bettaieb - R. Matos
- Rezerve: Straton, L. Crăciun, Orozco, Garutti, Seto, L. Rădescu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Manole, I. Moldovan
- Antrenor: Bogdan Andone
- FC Botoșani : Anestis - F. Adams, Miron, Țigănașu, B. Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter
- Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Suta, E. David, Diaw, Papa, Aldairm Ciurel, Cîmpanu, Bodișteanu, E. Lopez
- Antrenor: Leo Grozavu
- Arbitru: Andrei Florin. Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Trandafir Cristina Mariana.
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
S-a jucat:
CFR Cluj - Csikszereda 3-1
- Au marcat: Cordea (6, 46, 90+6 pen.) / Bodo (71)
Echipele de start:
- CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Fică, Keita, Muhar - Cordea, Munteanu, Korenica
- Rezerve: Abeid, Biliboc, Cernigoi, Coco, Deac, Djokovic, Emerllahu, Gal, Kresic, Păun, Sfaiț, Vâlceanu
- Antrenor: Daniel Pancu
- Csikszereda: Pap - Gal-Andrezly, Celic, Palmeș, Paszka - Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bodo, Dusinszki - Szalay
- Rezerve: Bakos, Bencze, Bloj, Csuros, Ferenczi, Gergely, Jebari, Karacsony, Lukacs, Novelli, Simon, Toth-Pal
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel. Asistenți: Constantinescu Andrei și Vatamanu Cosmin. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian. Arbitru AVAR: Marcu CLaudiu
- Stadion: CFR Cluj „Dr. Constantin Rădulescu”
Tehnicianul de pe banca formației clujene, Daniel Pancu (48 de ani), și-a obținut licența în această săptămână, iar acesta va fi debutul său oficial ca antrenor principal.
14 decembrie:
Petrolul Ploiești - U Cluj, live de la 15:30
Dinamo - Metaloglobus, live de la 17:45
Hermannstadt - U Craiova, live de la 20:30
15 decembrie:
Farul Constanța - UTA, live de la 17:30
Unirea Slobozia - FCSB, live de la 20:30
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|19
|39
|2
|FC Botoșani
|20
|38
|3
|Dinamo
|19
|35
|4
|Universitatea Craiova
|19
|34
|5
|FC Argeș
|20
|34
|6
|UTA Arad
|19
|28
|7
|Oțelul Galați
|19
|27
|8
|U Cluj
|19
|27
|9
|Farul Constanța
|19
|26
|10
|FCSB
|19
|25
|11
|CFR Cluj
|20
|23
|12
|Petrolul Ploiești
|19
|19
|13
|Unirea Slobozia
|19
|18
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|19
|12
|16
|Metaloglobus
|19
|11