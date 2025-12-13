Liga 1, etapa #20 Remiză între FC Argeș și Botoșani! Cum arată programul + Clasamentul actualizat
Trofeu Liga 1
Liga 1, etapa #20 Remiză între FC Argeș și Botoșani! Cum arată programul + Clasamentul actualizat

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 18:56
alt-text Actualizat: 13.12.2025, ora 19:15
  • Rapid și Oțelul se vor duela de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1.
  • FC Argeș și FC Botoșani au remizat în primul meci al zilei.
  • CFR Cluj - Csikszereda 3-1. Ardelenii s-au impus în primul meci al rundei după un hat-trick al lui Andrei Cordea.
  • Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Penultima etapă a Superligii din 2025 debutează vineri, cu meciul CFR Cluj – Csikszereda, prima partidă ca antrenor principal cu licență PRO pentru Daniel Pancu, și se va încheia luni, cu partida Unirea Slobozia – FCSB.

FCSB, performanța săptămânii UEFA a întrebat, fanii au votat! Ce alt meci a fost nominalizat
FCSB, performanța săptămânii UEFA a întrebat, fanii au votat! Ce alt meci a fost nominalizat
FCSB, performanța săptămânii UEFA a întrebat, fanii au votat! Ce alt meci a fost nominalizat

Rapid - Oțelul, live de la 20:30

  • Arbitru: Moldoveanu Cristian. Asistenți: Neacșu George Florin și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Petrescu Raud. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: Giulești (București)

FC Argeș - Botoșani 0-0

Echipele de start:

  • FC Argeș : D. Lazăr - Tofan, M. Tudose, Sadriu, M. Briceag - V. Rață, Sierra - R. Moldoveanu, Blagaic, Bettaieb - R. Matos
  • Rezerve: Straton, L. Crăciun, Orozco, Garutti, Seto, L. Rădescu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Manole, I. Moldovan
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • FC Botoșani : Anestis - F. Adams, Miron, Țigănașu, B. Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter
  • Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Suta, E. David, Diaw, Papa, Aldairm Ciurel, Cîmpanu, Bodișteanu, E. Lopez
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • Arbitru: Andrei Florin. Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Trandafir Cristina Mariana.
  • Stadion: Orășenesc (Mioveni)

S-a jucat:

CFR Cluj - Csikszereda 3-1

  • Au marcat: Cordea (6, 46, 90+6 pen.) / Bodo (71)

Echipele de start:

  • CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Fică, Keita, Muhar - Cordea, Munteanu, Korenica
  • Rezerve: Abeid, Biliboc, Cernigoi, Coco, Deac, Djokovic, Emerllahu, Gal, Kresic, Păun, Sfaiț, Vâlceanu
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Csikszereda: Pap - Gal-Andrezly, Celic, Palmeș, Paszka - Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bodo, Dusinszki - Szalay
  • Rezerve: Bakos, Bencze, Bloj, Csuros, Ferenczi, Gergely, Jebari, Karacsony, Lukacs, Novelli, Simon, Toth-Pal
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel. Asistenți: Constantinescu Andrei și Vatamanu Cosmin. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian. Arbitru AVAR: Marcu CLaudiu
  • Stadion: CFR Cluj „Dr. Constantin Rădulescu”

Tehnicianul de pe banca formației clujene, Daniel Pancu (48 de ani), și-a obținut licența în această săptămână, iar acesta va fi debutul său oficial ca antrenor principal.

  • Arbitru: Andrei Florin. Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Trandafir Cristina Mariana.
  • Stadion: Orășenesc (Mioveni)

14 decembrie:

Petrolul Ploiești - U Cluj, live de la 15:30

Dinamo - Metaloglobus, live de la 17:45

Hermannstadt - U Craiova, live de la 20:30

15 decembrie:

Farul Constanța - UTA, live de la 17:30

Unirea Slobozia - FCSB, live de la 20:30

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1939
2FC Botoșani2038
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș2034
6UTA Arad1928
7Oțelul Galați1927
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda2016
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

Bătaie pe jucătorii de la Oțelul FCSB și Rapid luptă cu o echipă din Polonia pentru căpitanul gălățenilor » Oferte și pentru un alt nume important
Superliga
16:14
Bătaie pe jucătorii de la Oțelul FCSB și Rapid luptă cu o echipă din Polonia pentru căpitanul gălățenilor » Oferte și pentru un alt nume important
Bătaie pe jucătorii de la Oțelul FCSB și Rapid luptă cu o echipă din Polonia pentru căpitanul gălățenilor » Oferte și pentru un alt nume important
Tamaș lansează vinul „ÎmbăTamaș" Fostul fotbalist își transformă porecla controversată în brand autoironic
Diverse
15:49
Tamaș lansează vinul „ÎmbăTamaș” Fostul fotbalist își transformă porecla controversată în brand autoironic
Tamaș lansează vinul „ÎmbăTamaș” Fostul fotbalist își transformă porecla controversată în brand autoironic

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători" / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea" 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
otelul galati dinamo bucuresti CFR Cluj petrolul ploiesti liga 1 u cluj fc arges rapid fc botosani fcsb
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
09:30
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
11:36
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe"
Alte sporturi
12:45
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA: „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
„Nu mai plânge, tată!" Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața"
Diverse
09:00
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
17:06
„E o minune" Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?"
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
18:43
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
17:08
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
18:59
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis!
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! 
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe" la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Campionate
12:09
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea"
Superliga
10:03
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!"
Superliga
12.12
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată" de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Europa League
12.12
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR! Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?
13.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
