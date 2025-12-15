Chivu, replică pentru contestatari Ce a spus tehnicianul lui Inter după ce l-a bătut pe Șucu și a urcat pe primul loc

GENOA - INTER 1-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurilor”, le-a răspuns contestarilor, după o nouă victorie a echipei sale.

Grație succesului împotriva formației patronate de Dan Șucu, Inter și-a recăpătat fotoliul de lider, după ce a profitat de pașii greșiți făcuți de rivalele AC Milan și Napoli. Cu toate acestea, Chivu nu-și face calcule în ceea ce privește titlul.

Cristi Chivu: „Acum cinci luni, eram considerați o echipă de pe locul opt-zece ”

„Nu are rost să ne uităm prea atent la clasament, deoarece bilanțul final se face la sfârșitul sezonului. Mai este încă mult până acolo.

Cu toate acestea, această victorie, pe un teren pe care Inter nu s-a bucurat de mult timp, este o recompensă frumoasă pentru băieți”, a declarat Cristi Chivu, citat de gazzeta.it.

Tehnicianul român a ținut să le răspundă și contestatarilror:

„Acum cinci luni, eram considerați o echipă de pe locul opt-zece în clasament… dar, cu multă muncă și modestie, acest grup își dovedește valoarea” .

Perfecțiunea nu există, dar este adevărat, acești băieți au calitatea și caracterul necesare pentru a crește în continuare. Cristi Chivu

Cristi Chivu are șansa de a cuceri primul trofeu alături de Inter

Pentru Cristi Chivu și Inter urmează Final 4-ul Cupei Italiei, competiție ce se va desfășura în Arabia Saudită, la Riyadh, în perioada 18-22 decembrie.

În semifinale, vicecampioana Europei dă piept cu Bologna, în timp ce Napoli și AC Milan luptă și ele pentru un loc în finală.

Întrebat despre ce înseamnă această competiție pentru Inter, Chivu a replicat:

„Mergem la Riyadh și ne concentrăm pe această competiție, care este foarte importantă pentru noi”, a concluzionat tehnicianul român.

8 Supercupe ale Italiei are Inter în palmaresul

Sezonul trecut, „nerazzuri” au ajuns până în finala Supercupei Italiei, dar au fost învinși de rivala AC Milan, scor 2-3, după ce la un moment dat a condus chiar cu 2-0.

