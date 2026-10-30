Steaua - CS Dinamo 0-0. Daniel Oprița (45 de ani) a reacționat la finalul partidei de vineri, în care jucătorii săi nu au reușit să se impună în fața unui adversar mult mai slab.

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Antrenorul „roș-albaștrilor” i-a pus la zid pe fotbaliști pentru atitudine și modul în care au gestionat ocaziile în fața porții, irosind șansa de a recupera din diferența față de locurile de play-off.

Steaua - CS Dinamo 0-0 . Daniel Oprița: „ Ne-am bătut joc de tot ce am avut”

„Ei au jucat ce au știut ei, iar noi ne-am bătut joc de fotbal, de ocazii, de tot ce am avut. Pentru că te pedepsește fotbalul când îți bați joc de situațiile pe care le-ai avut. La un moment dat, era faza și ocazia.

Când îl tratezi așa cum l-am tratat noi... Practic, și când am avut cu poarta goală ne-am băgat unul peste altul.

Trebuia să cadă până la urmă, că am pus presiune pe ei. Nici nu știu câte am avut, foarte multe cornere, ei n-au avut niciun corner, nu știu, dar nu mai contează asta.

E un meci în care ne-am bătut joc de două puncte. Nu pot să spun de joc, că mingea am dus-o acolo. Asta e. Le-am zis din prima repriză că trebuia să dăm gol repede, pentru că, cu cât trece timpul, intrăm în criză și o să fie mai greu.

Nu știu acum dacă e lipsă de comunicare. Posibil să fie și lipsă de comunicare, nu știu ce să zic”, a declarat Oprița la Digi Sport.

Cât despre situația din clasament, unde Steaua ocupă abia locul 14 după 12 etape, Oprița a transmis:

„Da, o situație care se întâmplă și la noi anul ăsta. Cum se întâmplă și la alte echipe care n-au drept de promovare să nu intre în play-off, la fel și la noi. În fiecare an ne pleacă nucleul de jucători și vin alții.

Poate anul ăsta n-am reușit să fac o echipă omogenă mai repede. Am avut probleme cu accidentările. La momentul ăsta, stăm în doi atacanți, iar dacă la un moment dat pățește unul ceva, nu avem soluții”.

Daniel Oprița: „Nu mai e atmosfera care era înainte”

„Am pierdut două puncte, nu avem ce să vorbim de joc. Practic, s-a jucat... Știți cum era jocul ăla în copilărie, la miuță? Un portar dădea mingea pe spate și se joacă la o poartă.

Cam așa a fost, n-au avut niciun corner. Dar asta nu scuză cu nimic faptul că ne-am bătut joc de ocaziile pe care le-am avut, pentru că au fost.

Ce lipsește? Fotbaliști și antrenori. Ce să lipsească? (n.r.- lipsește și antrenor?) Păi, lipsește, dacă nu putem să... Atât putem la momentul ăsta și... Eu ce pot să spun? Îmi lipsesc doi atacanți care s-o bage în poartă. Că am dus-o la 20 de metri de 10 ori”, a spus Oprița, la conferință.

În ceea ce privește atmosfera de pe stadion, tehnicianul a transmis:

„Nu e atmosfera care era înainte. Și echipele sunt unde sunt, liga a doua, și poate din cauza asta au fost așa puțini suporteri. Că au fost cât de cât decent, 3.000. Și stadionul e mare. Când vin așa, se vede că ar fi gol.

La multe echipe, în prima ligă, sunt 1.500 și e stadionul de 4.000 și se vede că e plin. Dar cam asta e media. La noi tot vin la meciuri, că vin 1.000, cam asta e la liga a doua.

Mai ales când nici n-ai drept de promovare și a trecut atâta timp de când nu s-a rezolvat, și-au pierdut și suporterii răbdarea .

(n.r. - galeria i-a făcut mercenari pe jucători) Foarte bine. Ce să zicem? Nu vreau să comentez”.

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