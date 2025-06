„Suntem descoperiți” Daniel Oprița, despre posibilitatea ca Steaua să aibă drept de promovare: „ Nu am avut buget pentru asta”

Daniel Oprița (43 de ani), antrenorul celor de la Steaua, a comentat subiectul legat de modificarea Legii Sportului.

Dacă proiectul pentru modificarea Legii Sportului va fi aprobat, Steaua va avea drept de promovare în următorul sezon.

Daniel Oprița, despre posibilitatea ca Steaua să poată promova: „Suntem descoperiți, nu am avut buget pentru asta”

Tehnicianul „roș-albaștrilor” a comentat posibilitatea ca formația sa să poată promova în prima ligă, menționând că echipa nu este pregătită în acest moment pentru un asemenea obiectiv.

„Este o veste bună, așteptată de mult timp de toți steliștii. Nu știu dacă se va realiza… Ne ia prin surprindere din punct de vedere al lotului, pentru că știți că au plecat foarte mulți jucători de la noi.

Acum încercăm să facem un lot. Un lot pentru promovare va fi mult mai dificil de făcut. Dar numai să se ajungă acolo, să avem dreptul acesta. Din acel moment, probabil că ar trebui să căutăm mai mulți jucători, să facem un lot care să poată să obțină acest obiectiv.

Nu va fi ușor, chiar va fi greu, pentru că au plecat foarte mulți jucători. Ne-ar prinde puțin descoperiți, dar mă gândesc că și bugetul ar fi altul. Dar prima dată să se ajungă acolo.

Dacă vom primi dreptul de promovare, va trebui, într-un timp foarte scurt, să facem un lot competitiv. În momentul de față, bugetul nu este pentru promovare. Până acum, nu am avut nicio discuție cu conducerea în acest sens. Eu mai am un an de contract și merg mai departe.

Nu m-am gândit, până acum, la prelungirea contractului”, a declarat Daniel Oprița, pentru prosport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport