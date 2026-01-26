CFR pierde patru titulari Pancu a învins FCSB cu 4-1, dar poate rămâne fără jucători esențiali: „Avem oferte, e foarte mare interes pentru ei”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, ar putea pierde patru titulari.

Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv al vicecampioanei, a confirmat ofertele primite pentru cei patru jucători de bază, dar speră ca aceștia să rămână în Gruia.

Ardelenii se află într-un proces de reconstrucție amplu după începutul dificil de sezon. În această iarnă au sosit 5 jucători și au plecat 11.

De la venirea lui Pancu, CFR a obținut șase victorii și a înregistrat o singură înfrângere.

CFR poate pierde patru titulari: „Avem oferte, e foarte mare interes pentru ei”

„Avem oferte, sunt mai mulți jucători. Din păcate sau din fericire, sunt oferte pentru încă trei jucători, pe lângă Korenica. Este interes foarte mare pentru Ilie, pentru Korenica, Cordea şi Sheriff Sinyan.

Sunt jucători importanți, căutați… Eu sper să nu mai vindem acuma, să facem o echipă cu care să ne batem pentru obiective. În campionat, în cupă… Sperăm la play-off.

Obiectivul e să ajungem în Europa și nu e ușor să îl pierzi pe Emerllahu, pe Louis Munteanu. A plecat Emerllahu, i-a dat Pancu posibilitatea să joace lui Adiţă Păun”, a spus Bogdan Mara, conform fanatik.ro.

Performanțele sezonului 2025-2026 ale celor patru jucători de la CFR Cluj, care ar putea fi vânduți:

Meriton Korenica (29 ani) – extremă stânga: 31 de meciuri, 7 goluri, 7 pase decisive, cotat la 2,4 milioane €, conform transfermarkt.com

– extremă stânga: 31 de meciuri, 7 goluri, 7 pase decisive, cotat la 2,4 milioane €, conform transfermarkt.com Andrei Cordea (26 ani) – extremă dreapta: 22 de meciuri, 10 goluri, 2 pase decisive, cotat la 1,8 milioane €

– extremă dreapta: 22 de meciuri, 10 goluri, 2 pase decisive, cotat la 1,8 milioane € Matei Ilie (23 ani) – fundaș central: 26 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive, cotat la 1,7 milioane €

– fundaș central: 26 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive, cotat la 1,7 milioane € Sheriff Sinyan (29 ani) – fundaș central: 26 de meciuri, 3 goluri, 1 pasă decisivă, cotat la 700.000 €

Cea mai valoroasă țintă pare să fie Meriton Korenica, dorit de DC United din MLS, care ar fi dispusă să plătească 4 milioane de euro pentru el.

„Pentru Korenica există interes din China, din MLS. (n.r. - oferta de la DC United) Există interes, dar nu îl lăsăm în orice condiții.

Nu pot să spun dacă e vorba de 4 milioane de euro, dar ne gândim dacă îl lăsăm să plece. Sportiv am slăbi foarte mult dacă ar pleca și Korenica. Este un jucător important”, a mai spus Mara.

DC United este formația la care a ajuns și Louis Munteanu. Formația din MLS a achitat 6 milioane de euro pentru a-l transfera pe golgheterul din sezonul trecut al Ligii 1.

Făceam un exercițiu de imaginație aseară (n.red. - duminică). Dacă îi aveam pe Bîrligea, Otele, Emerllahu, Sava, toți cei care au fost pe la noi în ultima vreme. Aveam echipa de Europa și de tot. Bogdan Mara

