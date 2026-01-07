CFR, o nouă lovitură! Încă un jucător e la un pas de a se transfera în SUA: „E o chestiune de zile” » Ce sumă vor încasa clujenii

Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul lui CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare a lui Meriton Korenica (29 de ani) la DC United, în Statele Unite ale Americii.

DC United este formația la care a ajuns și Louis Munteanu. Formația din MLS a achitat 6 milioane de euro pentru a-l transfera pe golgheterul din sezonul trecut al Ligii 1.

Meriton Korenica ar putea semna cu DC United

Finanțatorul lui CFR Cluj a vorbit despre posibila plecare a lui Meriton Korenica de la club în această iarnă și a oferit și o posibilă destinație pentru mijlocașul din Kosovo.

Concret, CFR Cluj și DC United sunt foarte aproape să ajungă la un acord în privința lui Korenica, ceea ce ar însemna că acesta va fi din nou coleg cu Louis Munteanu, atacant pe care americanii l-au transferat tot în această iarnă.

„Sunt șanse bune să se facă transferul lui Korenica la DC United. E o chestiune de zile”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

2,4 milioane de euro este cota lui Meriton Korenica, conform Transfermarkt

Conform sursei citate, negocierile dintre cele două părți sunt într-un stadiu foarte avansat, urmând ca formația din MLS să plătească 4 milioane de dolari pentru a-l transfera pe Korenica.

Mai mult, CFR ar urma să păstreze un procent de 25% din drepturile federative ale mijlocașului. Dacă se va ajunge la un acord, Korenica ar urma să primească un salariu anual de 800.000 de dolari.

79 de meciuri a jucat Meriton Korenica, în tricoul lui CFR,. A marcat de 18 ori și a oferit 14 pase de gol

